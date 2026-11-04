Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt khi múa ballet, xinh yêu như công chúa, thần thái đúng chuẩn "con nhà nòi"

Là con gái út của cặp đôi kiện tướng dance sport đình đám Khánh Thi và Phan Hiển, bé Lisa (tên thật là Thùy Linh, sinh tháng 9/2023) đang thu hút nhiều sự chú ý khi sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với nghệ thuật múa. Dù chỉ mới 3 tuổi, cô bé đã khiến khán giả thích thú bởi phong thái tự tin, khả năng tạo dáng cùng sự nghiêm túc trong từng giờ học ballet.

Dù bình thường là một cô bé hiếu động và thích chạy nhảy, Lisa lại tỏ ra vô cùng tập trung mỗi khi bước vào phòng tập. Chỉ sau một thời gian ngắn làm quen với múa ballet, bé đã có thể nhún nhảy ăn khớp theo giai điểm âm nhạc, thực hiện thành thạo các bài tập uốn dẻo căn bản và làm theo đúng hướng dẫn của giáo viên. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng diện mạo búp bê càng khiến những động tác múa của bé thêm phần đáng yêu.

Khánh Thi - Phan Hiển cho co

Phan Hiển, Khánh Thi đã chủ động cho Lisa trải nghiệm đa dạng các bộ môn năng khiếu từ ballet, hiphop, dancesport cho đến trình diễn catwalk. Lisa có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, yêu thích tiết tấu sôi động và sở hữu tính cách dạn dĩ, cởi mở trước đám đông. Cặp đôi chưa đặt nặng mục tiêu đào tạo con trở thành vũ công chuyên nghiệp ngay từ nhỏ mà ưu tiên việc giúp bé phát triển thể chất toàn diện, tìm thấy niềm vui trong các hoạt động sáng tạo.

Bé Lisa xinh yêu như công chúa

Trước khi gây chú ý với bộ môn ballet, Lisa đã từng nhiều lần đứng trên sân khấu lớn. Cô bé từng cùng anh trai Kubi và chị gái Anna tham gia chương trình nghệ thuật Tổ Quốc Bình Yên, sải bước trên sàn catwalk và góp mặt trong các buổi biểu diễn văn nghệ. Sự tự tin của bé Lisa được nhận xét là mang đậm tinh thần "con nhà nòi", nối tiếp truyền thống nghệ thuật rực rỡ của gia đình khi anh trai Kubi cũng từng liên tiếp đạt huy chương Vàng tại giải đấu dancesport thế giới Syllabus World Championship.

Ảnh: Khánh Thi Phan Hiển