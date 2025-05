Lisa lần đầu dự Met Gala: Quá wow rồi nhưng có lạc đề không?

Nhân vật được mong đợi nhất mùa Met Gala 2025 năm nay không ai khác chính là Lisa (BLACKPINK). Nối gót 2 người chị em cùng nhóm là Rosé và Jennie đã có lần "phá đảo" siêu tiệc thời trang của Anna Wintour vài năm gần đây, Lisa cuối cùng đã chính thức có màn debut thảm đỏ danh giá cùng Louis Vuitton - thương hiệu đồng tài trợ cho chương trình năm nay.

Với chủ đề "Superfine: Tailoring Black Style" (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code "Tailored for You" (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn), Lisa được xem là biến số bất ngờ của Met Gala năm nay bởi phong cách menswear cá tính hay nổi loạn, hay gợi cảm đều đã là sở trường mà nữ idol đình đám từng thử qua nhiều lần trong quá khứ. Thế nhưng, màn xuất hiện của giọng ca ROCKSTAR tại Met Gala 2025 đã chứng minh cô có quyết tâm không để lần đầu tiên của mình đi qua trong vùng an toàn, mà trái lại, phải thật "cháy"!

Bước ra từ khách sạn, Lisa giấu kín outfit bằng chiếc trenchcoat dáng dài cùng một nụ cười rạng rỡ (Nguồn Instagram).

Xuất hiện trong thiết kế của Louis Vuitton, bộ cánh ren đen siêu táo bạo đã giúp nữ Đại sứ toàn cầu trở thành tâm điểm chú ý của Met Gala. Lisa kết hợp áo blazer đen đính sequin dáng peplum ôm sát, phối cùng bodysuit, không hề thêm quần hay váy gì, thay vào đó là tất lưới in họa tiết monogram đặc trưng của nhà mốt Pháp. Nữ idol điểm xuyết trang phục bằng chain belt ngọc trai quý phái. Một chi tiết thú vị, đặc sắc trên outfit này chính là hàng loạt gương mặt người được thêu trên áo - một tác phẩm của nghệ sĩ đương đại Henry Taylor.

Met Gala 2025 đặt trọng tâm vào những thiết kế được "đo ni đóng giày", thể hiện cá tính riêng thông qua đường cắt may và cấu trúc. Lisa đã thành công khi mang trọn DNA cực slay của mình trong phiên bản này, nhưng tinh thần "tailoring" dường như chỉ được nhìn thấy ở chiếc blazer mà cô đang diện. Nói cách khác Lisa "đủ wow" nhưng đề bài thì chỉ cố gắng giải một nửa, nhường "đất" cho tinh thần phá cách táo bạo của chính mình.

Kiểu tóc búi rối phóng khoáng, kết hợp layout makeup tập trung vào đôi mắt sắc và môi tông nude lạnh, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật nhưng lại cộng thêm kha khá tuổi cho em út BLACKPINK. Phụ kiện đi kèm của cô bao gồm chiếc túi mini Louis Vuitton Speedy đen trắng, nữ trang trên tay kết hợp giữa 2 thương hiệu Louis Vuitton và BVLGARI.

Nhìn chung, tổng thể màn xuất hiện của Lisa không phá vỡ kỳ vọng mà đúng hơn là khẳng định một lựa chọn phong cách mang tính cá nhân hóa cao, gắn liền với định hướng hình ảnh mà Lisa đang theo đuổi xuyên suốt thời gian qua.