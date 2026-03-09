Linen: Quần vải mùa hè anh đàn ông nào cũng cần, mặc là mát, nhìn vào là đẹp trai

Thực ra có một giải pháp rất đơn giản mà giới thời trang nam đã biết từ lâu: quần linen.

Đây là kiểu quần mà chỉ cần mặc vào một lần, nhiều người sẽ tự hỏi tại sao mình không biết đến nó sớm hơn.

Vì sao mùa hè nên mặc quần linen?

Linen là loại vải được dệt từ sợi lanh. Điểm đặc biệt của nó là cấu trúc sợi khá thưa, giúp không khí lưu thông tốt hơn nhiều so với các loại vải cotton dày.

Điều đó có nghĩa là khi mặc linen, cơ thể dễ "thở" hơn. Nhiệt thoát ra nhanh hơn, cảm giác mát mẻ hơn, đặc biệt trong những ngày nóng ẩm kiểu Việt Nam.

Ngoài ra, linen còn có một ưu điểm khác rất đáng giá: càng mặc càng mềm. Lúc mới mua, vải linen có thể hơi đứng và thô nhẹ. Nhưng sau một thời gian sử dụng, nó trở nên mềm mại và thoải mái hơn rất nhiều.

Đó cũng là lý do vì sao ở những vùng khí hậu nóng như Địa Trung Hải hay Trung Đông, linen từ lâu đã là chất liệu quen thuộc trong tủ đồ nam giới.

Một chiếc quần nhìn có vẻ nhăn… nhưng lại rất phong cách

Một điều thú vị của linen là nó khá dễ nhăn. Nhưng trong thời trang nam, chính điều này lại trở thành một phần của vẻ đẹp.

Khác với những chiếc quần cotton cần phẳng phiu tuyệt đối, linen mang tinh thần thoải mái hơn. Những nếp nhăn nhẹ trên vải tạo cảm giác tự nhiên, thư thái, giống như phong cách sống chậm của những vùng biển mùa hè.

Nhiều stylist còn nói đùa rằng: quần linen càng hơi nhăn một chút thì trông càng… có gu.

Quần linen mặc với gì cho đẹp?

Một chiếc quần linen có thể phối đồ dễ hơn nhiều người tưởng.

Nếu muốn gọn gàng một chút, chỉ cần kết hợp với áo sơ mi linen hoặc áo polo là đã có ngay một bộ đồ rất mùa hè. Nếu muốn thoải mái hơn, áo phông đơn giản cũng đủ ổn.

Trong những chuyến đi biển hoặc những ngày cuối tuần, quần linen còn có thể đi cùng sandal hoặc giày lười. Còn nếu muốn lịch sự hơn một chút, chỉ cần thêm một đôi loafer là bộ đồ lập tức trông chỉnh chu.

Điều quan trọng nhất là quần linen luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu, không hề gò bó.

Linen còn thân thiện với môi trường hơn cotton

Một điểm thú vị ít người biết là linen còn được xem là chất liệu khá bền vững.

Cây lanh cần ít phân bón và thuốc trừ sâu hơn nhiều so với cây bông. Nó cũng tiêu thụ ít nước hơn khoảng 60%. Thậm chí cây lanh còn có khả năng cải tạo đất và hấp thụ carbon khá tốt.

Vì thế khi chọn quần linen, bạn không chỉ đang chọn một món đồ mát mẻ cho mùa hè, mà còn là lựa chọn có phần thân thiện hơn với môi trường.

Kiểu quần linen nào nên mua?

Trên thị trường hiện nay có hai kiểu quần linen phổ biến.

Kiểu thứ nhất là quần linen có phom giống quần tây hoặc chinos. Loại này khá gọn gàng, phù hợp để mặc đi làm hoặc những buổi gặp gỡ cần lịch sự.

Kiểu thứ hai là quần linen dạng relaxed với dây rút ở eo. Đây là kiểu quần rất thoải mái, thường thấy trong các bộ đồ đi biển hoặc nghỉ dưỡng.

Nếu muốn một chiếc quần có thể mặc nhiều hoàn cảnh, kiểu phom thẳng đơn giản thường là lựa chọn dễ dùng nhất.

Một chiếc quần khiến mùa hè dễ chịu hơn

Trong tủ đồ của đàn ông, có những món đồ rất cơ bản nhưng lại cực kỳ quan trọng. Áo sơ mi trắng là một ví dụ. Và với mùa hè, quần linen cũng gần như là món đồ như vậy.

Nó không quá cầu kỳ, không cần chạy theo xu hướng. Nhưng chỉ cần mặc vào là cảm giác mát mẻ hơn, thoải mái hơn.

Và đôi khi, chỉ cần một chiếc quần đúng chất liệu, người đàn ông cũng trông phong độ hơn hẳn.

Vì thế nếu mùa hè này bạn đang muốn mua gì đó cho chồng, thay vì thêm một chiếc áo hay đôi giày mới, hãy thử bắt đầu bằng một chiếc quần linen.

Rất có thể anh ấy sẽ mặc nó suốt cả mùa hè.