Bức ảnh bé gái 7 tuổi dọn bàn trong quán ăn khiến dân tình phải suýt xoa "xin vía"

Giữa thời đại mà nhiều đứa trẻ có thể dành hàng giờ để dán mắt vào điện thoại hay máy tính bảng, hình ảnh một cô bé 7 tuổi tất bật phụ giúp tại quán ăn của gia đình đã khiến nhiều thực khách không khỏi bất ngờ và thích thú.

Chẳng phải nói đâu xa, mới đây thôi, có em bé có khi chỉ mới 1 tuổi đã khóc lóc vật vã, tay liên tục lướt lướt lên màn hình chỉ vì lên cơn "thèm" chơi điện thoại. Chẳng có đứa bé nào bỗng nhiên nghiện điện thoại và nếu muốn con cái không "lậm" vào công nghệ 1 cách tiêu cực như vậy, chúng ta bắt buộc phải bắt đầu từ THÓI QUEN HẰNG NGÀY.

Mới đây, một bài chia sẻ trên mạng xã hội về cô bé được cho là con gái chủ một quán đồ Hàn đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ các bậc phụ huynh.

Theo người chia sẻ, ngay từ lúc bước vào quán, anh đã chú ý đến một bé gái khoảng 7 tuổi. Không giống nhiều bạn nhỏ cùng trang lứa đang mải mê với màn hình điện thoại, cô bé liên tục đi lại trong quán, hỗ trợ nhân viên phục vụ khách.

Có lúc em bê đồ ăn ra bàn. Gặp món quá nặng, cô bé hồn nhiên gọi các anh chị nhân viên:

"Anh ơi cứu em với!"

"Chị ơi cứu em!"

Khi khách dùng bữa xong, em lại chủ động thu dọn bát đĩa, lau bàn và gom rác. Thậm chí, em còn tỉ mỉ vét phần sốt còn thừa trong nhiều bát nhỏ vào một chiếc bát lớn để việc dọn dẹp thuận tiện hơn.

Sự nhiệt tình đôi khi cũng tạo nên những tình huống đáng yêu. Người chia sẻ kể rằng khi anh vừa uống hết nước trong cốc nhưng vẫn còn định ăn phần sót bên dưới thì cô bé đã nhanh tay mang chiếc cốc đi mất vì tưởng khách dùng xong.

Điều khiến nhiều người ấn tượng không phải chỉ là việc em giúp đỡ công việc trong quán, mà là thái độ lễ phép và sự tự giác của một đứa trẻ còn rất nhỏ.

Từ cách nói chuyện với nhân viên, cách giao tiếp với khách cho đến sự chủ động khi thấy việc cần làm, mọi hành động đều thể hiện sự giáo dục nền nếp từ gia đình.

Nhiều người khi nhìn thấy những hình ảnh như vậy thường vội kết luận rằng đó là một đứa trẻ "chịu khó" hay "biết phụ giúp cha mẹ".

Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở những giá trị mà em đang học được trong quá trình ấy.

Khi một đứa trẻ được tham gia vào công việc gia đình từ sớm, các em không chỉ học cách lao động.

Các em còn học được: Trách nhiệm. Tinh thần hợp tác. Sự tôn trọng công sức của người khác. Khả năng quan sát và chủ động giúp đỡ.

Đó là những kỹ năng không thể học được từ màn hình điện thoại.

Ngày nay, không ít gia đình vì quá yêu con mà vô tình biến con thành "trung tâm của vũ trụ". Từ việc mặc quần áo, dọn đồ chơi cho tới lấy nước uống, mọi việc đều có người lớn làm thay. Nhiều đứa trẻ lớn lên trong điều kiện đầy đủ nhưng lại thiếu cơ hội trải nghiệm trách nhiệm và sự sẻ chia.

Trong khi đó, những công việc rất nhỏ như: Xếp bát đũa sau bữa ăn. Lau bàn. Tưới cây. Phụ giúp bán hàng. Lại chính là cơ hội để trẻ hiểu rằng mình là một phần của gia đình chứ không phải người chỉ nhận sự phục vụ.

Điều khiến nhiều người xúc động trong câu chuyện này là gia đình cô bé được đánh giá là có điều kiện kinh tế khá tốt vì theo như quan sát của người chia sẻ thì cô bé có thể là con gái chủ quán.

Thế nhưng đứa trẻ không hề có thái độ ỷ lại hay coi việc phục vụ là trách nhiệm của người khác. Em vẫn vui vẻ làm việc, lễ phép với mọi người và không ngại hỗ trợ khi cần.

Điều đó cho thấy một thực tế: Sự tử tế, trách nhiệm và tinh thần lao động không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình. Chúng phụ thuộc vào cách cha mẹ nuôi dạy con mỗi ngày.

Nhiều bậc phụ huynh luôn cố gắng để con có cuộc sống đủ đầy hơn mình ngày trước. Điều đó hoàn toàn chính đáng. Nhưng đôi khi, món quà quý giá nhất không phải là cho con nhiều hơn. Mà là dạy con biết trân trọng những gì mình đang có.

Một đứa trẻ biết giúp đỡ người khác, biết nói lời cảm ơn, biết chia sẻ công việc với gia đình và biết tôn trọng sức lao động sẽ mang theo những phẩm chất ấy suốt cuộc đời.

Những bài học về trách nhiệm, sự khiêm tốn và tinh thần sẻ chia mà đứa trẻ đang được học hôm nay sẽ trở thành hành trang quý giá theo chúng đến khi trưởng thành.

Và đó có lẽ mới là thành công lớn nhất của những người làm cha mẹ.