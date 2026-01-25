Liên tiếp 2 vụ cướp cửa hàng Saint Laurent và Rolex trên cùng con phố trong chưa đầy 1 tuần

Chỉ vài ngày sau vụ cướp táo tợn tại cửa hàng Rolex ở Knightsbridge, London tiếp tục rúng động khi cửa hàng flagship của Saint Laurent trên phố Old Bond Street trở thành mục tiêu của một vụ đập phá cướp tài sản vào rạng sáng thứ Sáu vừa qua (theo giờ địa phương).

Theo ghi nhận, đoạn video quay lại hiện trường với cửa kính vỡ nát, cửa cuốn kim loại bị bẻ cong nghiêm trọng đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội như X và Xiaohongshu ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Hiện tượng vụ cướp cửa hàng flagship Saint Laurent trên phố Old Bond Street - London với cửa hàng của Rolex ở ngay bên cạnh (Ảnh X).

Cảnh sát London cho biết, vào khoảng 2 giờ 55 phút sáng , ba người đàn ông đeo mặt nạ đã sử dụng một chiếc SUV màu đen lao thẳng vào mặt tiền cửa hàng Saint Laurent, phá vỡ toàn bộ cửa kính rồi nhanh chóng đột nhập vào bên trong.

Nhóm này đã lấy đi nhiều món hàng có giá trị cao , trong đó bao gồm các mẫu túi xách hàng hiệu. Cảnh sát được gọi đến và có mặt tại hiện trường chỉ sau vài phút. Đồng thời, một trực thăng cảnh sát với lực lượng được huấn luyện đặc biệt cũng được điều động lên không trung trong vòng 5 phút kể từ cuộc gọi đầu tiên .

Vụ cướp táo tơn khiến phần cửa hư hỏng nặng (Ảnh John Dunne/Metro).

Thanh tra trưởng Scott Mather, thuộc đội Flying Squad của Sở Cảnh sát London, cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng những vụ việc như thế này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đồng địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp và những người di chuyển ra vào khu vực trung tâm London."

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ . Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ không cho rằng vụ cướp tại Saint Laurent có liên quan trực tiếp đến vụ cướp cửa hàng Rolex diễn ra trước đó trong tuần.

Theo thông tin từ Metropolitan Police, trong vụ cướp tại cửa hàng Rolex ở Knightsbridge cách đó ít ngày, 6 nghi phạm đội mũ bảo hiểm xe máy đã xuất hiện, trong đó có một người xông vào cửa hàng và đe doạ nhân viên cũng như khách hàng bằng vũ khí , bao gồm cả dao rựa. Nhóm này đã lấy đi nhiều chiếc đồng hồ có giá trị cao , rất may là không có ai bị thương .

Cảnh tượng vụ cướp cửa hàng Rolex được nhân chứng ghi lại (Nguồn X).

Phía cảnh sát nhấn mạnh thêm rằng lực lượng chức năng đang tích cực điều tra để xác định danh tính và bắt giữ các đối tượng liên quan: "Đây là một vụ cướp xảy ra tại khu vực đông đúc của London, và chúng tôi hiểu rõ sự hoang mang mà nó gây ra. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường chỉ trong vài phút, và các điều tra viên đang khẩn trương lần theo dấu vết di chuyển của các nghi phạm. Chúng tôi quyết tâm đưa những kẻ liên quan ra trước công lý trong thời gian sớm nhất."

Theo WWD