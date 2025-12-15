Mang thông điệp “The Best Stories Happen in Jeans”, sự kiện không chỉ mở ra cột mốc quan trọng của thương hiệu tại thị trường Việt Nam mà còn trở thành điểm hẹn dành cho giới trẻ, cộng đồng yêu denim và những người đam mê thời trang.

Mở màn sự kiện là khoảnh khắc chiếc quần Lee Jeans khổng lồ cao 3 mét được kéo ra, như một tuyên ngôn cho tham vọng của Lee khi bước vào thị trường Việt Nam. Tại đây, những câu chuyện rất đời của từng người mặc chính là nguồn cảm hứng để Lee Jeans tiếp tục kể nên “The Best Stories Happen in Jeans”.

Mang thông điệp “The Best Stories Happen in Jeans”, sự kiện không chỉ mở ra cột mốc quan trọng của thương hiệu tại thị trường Việt Nam mà còn trở thành điểm hẹn dành cho giới trẻ, cộng đồng yêu denim và những người đam mê thời trang.

Tiếp đến là đại tiệc âm nhạc và thời trang mang dấu ấn Lee Jeans đã đánh thức mọi giác quan. Lấy cảm hứng từ tinh thần phóng khoáng, trẻ trung và đậm chất “lifestyle denim”, chuỗi sự kiện kéo dài 3 ngày mang đến bầu không khí sôi động và tràn đầy năng lượng. Khách tham dự được hòa mình vào không gian sáng tạo, nơi những denim – với tính bền bỉ, thoải mái và luôn đồng hành qua mọi khoảnh khắc người mặc – đã trở thành người bạn kể lại “Best Stories” của mỗi người.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là đêm sự kiện chính diễn ra từ 18:00–20:00 ngày 12/12. Sân khấu bùng nổ với phần trình diễn của anh trai JSOL, “đốn tim” cộng đồng SONIC bằng loạt ca khúc đình đám.

Song song đó, sàn diễn Fashion Show “The Best Stories Happen in Jeans” mang đến những thiết kế tôn vinh tinh thần tự do và cá tính, tạo nên bữa tiệc thị giác mãn nhãn.

Sự kiện ra mắt còn là dấu mốc quan trọng cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Kontoor Brands và Maison Group nhằm nâng tầm trải nghiệm denim tại Việt Nam.

Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, Christy Kilmartin – Phó Chủ tịch Marketing khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho biết: “Kontoor Brands vui mừng công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Maison nhằm đưa thương hiệu Lee Jeans mang tính biểu tượng đến thị trường Việt Nam vào năm 2025.

Sự hợp tác này đánh dấu một bước đi quan trọng và có chủ đích trong chiến lược tăng trưởng toàn cầu của Kontoor Brands, đặc biệt tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương giàu tiềm năng.

Thông qua hợp tác này, hai bên sẽ tập trung tạo dựng kết nối chân thật với người tiêu dùng Việt thông qua các sản phẩm phù hợp với lối sống năng động, thông điệp thương hiệu nhất quán dưới nền tảng “The Best Stories Happen in Jeans”, cùng những không gian bán lẻ mang tính trải nghiệm. Kontoor Brands tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ đưa Lee Jeans trở thành một trong những lựa chọn phong cách denim hàng đầu tại Việt Nam và kỳ vọng vào một tương lai thành công trong thời gian tới".

Bên cạnh đêm tiệc chính, tinh thần Lee Jeans tiếp tục lan tỏa suốt ba ngày sự kiện với chuỗi trải nghiệm hoàn toàn miễn phí. Đây là dịp để khách hàng thỏa sức sáng tạo tại khu vực DIY và “custom” nên những món denim độc bản, đồng thời lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc tại các góc chụp hình sáng tạo và photobooth phong cách Hàn Quốc.

Không thể thiếu phần thử vận may cùng Lucky Plinko – nơi mỗi lượt quay đều mang đến cơ hội nhận về những quà tặng độc quyền siêu hấp dẫn. Chuỗi hoạt động đón khách miễn phí trong 3 ngày là cơ hội để Lee Jeans tiếp cận những khách hàng tiềm năng.