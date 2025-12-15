Khuyên chị em ĐỪNG mặc 4 kiểu quần áo này: Nhan sắc tụt hạng, dễ bị chê kém sang

Có những trang phục chỉ cần khoác lên là tôn dáng thần sầu, khiến người mặc trông sang hơn hẳn. Nhưng ngược lại, cũng có những món đồ tưởng bình thường lại âm thầm "phá dáng", kéo cả tổng thể outfit đi xuống. Đặc biệt là vài kiểu quần áo rất dễ gặp trong tủ đồ mùa thu đông: nhìn thì cá tính, ấm áp, nhưng mặc lên lại lộ khuyết điểm, lỗi thời hoặc khiến vóc dáng mất cân đối. Dưới đây là 4 kiểu trang phục bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi mặc, để tránh biến set đồ đẹp thành… thảm họa thời trang.

1. Quần jeans quá rách

Quần jeans rách từng là biểu tượng của sự phóng khoáng và nổi loạn, nhưng không phải kiểu rách nào cũng đẹp. Trong vài năm gần đây, quần jeans rách quá nhiều, rách loang lổ hoặc rách ở những vị trí không phù hợp (như gần hông, đùi trên hoặc sát mông) đã không còn được đánh giá cao.

Một chiếc quần có thiết kế quá rách có thể khiến người mặc trở nên luộm thuộm, thiếu chỉn chu, thậm chí phản cảm trong nhiều tình huống như đi làm, gặp gỡ, dự sự kiện. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, quần jeans rách còn dễ khiến dáng chân trông ngắn và rời rạc, làm tổng thể mặc trở nên nặng nề.

2. Áo khoác lông cừu quá khổ

Áo khoác lông cừu là món đồ rất được ưa chuộng vào mùa thu đông bởi độ ấm và bề mặt mềm mại, dễ tạo cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, những mẫu áo khoác lông cừu quá khổ, dáng phồng to, độ dày lớn lại trở thành kẻ thù của vóc dáng. Khi chiếc áo quá đồ sộ, vai và phần thân bị nới rộng, người mặc nhìn như lọt thỏm bên trong. Điều này khiến cơ thể trông to hơn thực tế, thiếu gọn gàng, đôi khi còn tạo cảm giác như bạn đang mặc một chiếc áo ngủ to đùng thay vì một item thời trang.

Với người thấp bé hoặc cơ thể chưa cân đối, kiểu áo này càng dễ làm lộ khuyết điểm, khiến tỷ lệ cơ thể mất cân bằng. Mặc dù xu hướng oversized vẫn được ưa chuộng, nhưng oversized có kiểm soát mới là lựa chọn thông minh.

3. Áo len suông vừa dài vừa rộng

Áo len luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa lạnh. Tuy nhiên, không phải kiểu len nào cũng tôn dáng. Những chiếc áo len suông dài, phom rộng từ vai xuống, chất len đổ thẳng không có điểm nhấn là một trong những kiểu trang phục dễ tạo hiệu ứng nuốt dáng nhất.

Khi áo vừa dài vừa rộng, dáng người bị kéo xuống, chân trông ngắn hơn. Phần thân áo không ôm vào cơ thể khiến người mặc trông to và nặng nề. Thân áo dài che mất vòng eo, tạo cảm giác dáng người thẳng đuột, thiếu đường cong. Người thấp hoặc thân hình nhỏ càng dễ trở thành "nạn nhân", trông như bị áo nuốt mất nửa cơ thể.

4. Chân váy kẻ sọc caro to

Chân váy caro là món đồ từng rất thịnh hành, nhưng không phải loại caro nào cũng đẹp và dễ mặc. Những chiếc chân váy kẻ sọc caro to, đặc biệt là caro màu tương phản mạnh (đen - đỏ, đen - xanh lá, vàng - đen…), đã trở nên lỗi mốt trong vài năm gần đây.

Vấn đề lớn nhất nằm ở họa tiết quá to, làm đôi chân trông ngắn hơn và tổng thể trang phục trở nên rối mắt. Caro to cũng tạo cảm giác cổ điển nhưng không theo hướng sang - vintage, mà theo hướng cũ kỹ và thiếu tinh tế.