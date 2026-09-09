Lazada 9.9 mở hội làm đẹp: Mỹ phẩm chính hãng giảm giá, voucher chồng voucher

Tháng 9 là thời điểm các tín đồ làm đẹp có thêm lý do để "refresh" tủ skincare và haircare khi Lazada 9.9 mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn cho nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân. Không chỉ giảm trực tiếp trên giá bán, một số sản phẩm còn đi kèm voucher từ gian hàng, voucher thương hiệu, quà tặng hoặc hỗ trợ phí vận chuyển, giúp người mua có thể tối ưu chi phí cho những món đồ vốn quen thuộc trong chu trình làm đẹp hằng ngày. Dưới đây là 5 deal đáng chú ý, trải dài từ chăm sóc tóc, dưỡng da đến làm sạch và trang điểm.

1. Bộ đôi gội xả TSUBAKI Premium Volume & Repair Conditioner 450ml x2 - còn 338.727 đồng

Nếu mái tóc đang có dấu hiệu khô xơ, thiếu độ bồng hoặc thường xuyên phải tạo kiểu, bộ đôi TSUBAKI Premium Volume & Repair là lựa chọn đáng cân nhắc trong đợt sale 9.9. Bộ sản phẩm gồm dầu gội và dầu xả dung tích 450ml x2, phù hợp để sử dụng lâu dài tại nhà. Giá gốc của combo là 452.000 đồng, hiện giảm còn 338.727 đồng, tương đương mức giảm khoảng 25%. Đáng chú ý, người mua còn nhận được dầu dưỡng tóc cao cấp TSUBAKI Oil Force M 60ml. Với những người muốn tranh thủ dịp sale để sắm trọn bộ chăm sóc tóc thay vì mua từng sản phẩm riêng lẻ, đây là deal khá "hời" nhờ vừa được giảm giá vừa có thêm sản phẩm dưỡng tóc đi kèm.

Nơi mua: TSUBAKI

2. Combo kem dưỡng ban ngày OLAY Total Effects - còn 569.000 đồng

Với những cô nàng đang tìm kiếm sản phẩm dưỡng da tích hợp nhiều nhu cầu trong một chu trình, combo OLAY Total Effects cũng là cái tên đáng chú ý. Combo gồm kem dưỡng ban ngày OLAY Total Effects Phục Hồi & Làm Chậm 7 Dấu Hiệu Lão Hóa SPF15 hũ 50g và kem dưỡng ban đêm OLAY Total Effects Phục Hồi & Làm Chậm 7 Dấu Hiệu Lão Hóa hũ 50g. Giá gốc 776.000 đồng được điều chỉnh xuống còn 569.000 đồng, tương đương giảm 27%. Chương trình còn có trợ giá và voucher store 15%, giúp người mua có thêm cơ hội tối ưu giá tùy điều kiện áp dụng. Việc mua theo combo cũng thuận tiện khi nàng muốn duy trì cả bước dưỡng ban ngày và ban đêm thay vì phải lựa chọn từng sản phẩm riêng biệt.

Nơi mua: OLAY

3. Combo 2 Bigsize nước tẩy trang bí đao Cocoon 500ml Bigsize - còn 329.000 đồng

Những sản phẩm làm sạch có dung tích lớn luôn là lựa chọn được nhiều tín đồ skincare quan tâm, đặc biệt với người thường xuyên trang điểm hoặc sử dụng kem chống nắng mỗi ngày. Combo 2 Bigsize nước tẩy trang bí đao Cocoon 500ml của Bigsize có tổng giá gốc 598.000 đồng, nay chỉ còn 329.000 đồng, tương đương mức giảm lên tới 45%. Chưa dừng ở đó, chương trình còn có voucher gian hàng 25.000 đồng, giảm thêm 8% theo điều kiện áp dụng và hỗ trợ miễn phí vận chuyển. Nước tẩy trang bí đao được định hướng làm sạch lớp makeup và hỗ trợ loại bỏ dầu thừa trên da, phù hợp để trở thành bước đầu tiên trong quy trình làm sạch kép. Với dung tích 500ml mỗi chai, combo này đặc biệt phù hợp với những người có thói quen skincare đều đặn và muốn tiết kiệm chi phí khi mua sản phẩm dùng thường xuyên.

Nơi mua: Cocoon

4. Kem nâng tông da Carslan - còn 329.000 đồng

Không cần đầu tư quá nhiều sản phẩm makeup, một kem lót nâng tông có thể giúp bước trang điểm trở nên nhanh gọn hơn, đồng thời tạo lớp nền trông tươi tắn và đều màu hơn. Kem nâng tông da Carslan có giá gốc 450.000 đồng, hiện còn 329.000 đồng, giảm khoảng 27%. Sản phẩm được giới thiệu với công dụng kem lót che khuyết điểm, hỗ trợ tạo hiệu ứng nâng tông cho lớp makeup. Bên cạnh mức giảm trực tiếp, deal còn đi kèm seller voucher 10% cực hời. Đây là lựa chọn đáng tham khảo cho những nàng yêu thích lớp nền sáng mịn, muốn rút gọn các bước trang điểm vào những buổi sáng bận rộn.

Nơi mua: Carslan

5. Bộ đôi sữa rửa mặt Hada Labo Acne Care Calming Cleanser 80g - còn 158.000 đồng

Nếu đang tìm một món skincare có giá dễ tiếp cận để bổ sung vào routine, bộ 2 sữa rửa mặt Hada Labo Acne Care Calming Cleanser 80g là deal cuối cùng trong danh sách. Sản phẩm được định hướng dành cho da dầu mụn và da nhạy cảm, tập trung vào nhu cầu làm sạch da hằng ngày. Giá gốc 195.000 đồng hiện còn 158.000 đồng, tương đương giảm 19%. Ngoài trợ giá từ sàn, chương trình còn có voucher nhãn hàng, quà tặng mua 1 tặng 1, voucher sàn và freeship theo điều kiện áp dụng. Với những sản phẩm sử dụng hằng ngày như sữa rửa mặt, việc mua theo bộ đôi có thể giúp nàng chủ động dự trữ mà không cần mua lại quá thường xuyên.

Nơi mua: Hada Labo

Nhìn chung, Lazada 9.9 năm nay mang đến nhiều lựa chọn đáng chú ý cho những tín đồ làm đẹp muốn tranh thủ dịp sale để bổ sung sản phẩm chăm sóc cá nhân. Từ bộ gội xả TSUBAKI, combo dưỡng da OLAY đến nước tẩy trang Bigsize, kem lót Carslan hay sữa rửa mặt Hada Labo, các deal đều có mức giảm trực tiếp từ 19-45%, chưa kể voucher và quà tặng đi kèm. Tuy nhiên, trước khi chốt đơn, nàng nên kiểm tra kỹ điều kiện áp dụng của từng voucher, thời gian hiệu lực và gian hàng bán sản phẩm để đảm bảo nhận được đúng mức giá ưu đãi hiển thị trong chương trình.