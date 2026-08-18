Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc fwee đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận sau khi đăng tải một bài viết quảng cáo bị cho là mang định kiến sắc tộc và kỳ thị màu da người dân Đông Nam Á. Bài đăng xuất hiện trên tài khoản X (Twitter) chính thức của hãng đã nhanh chóng hứng chịu làn sóng phản ứng gay gắt từ cộng đồng quốc tế lẫn Việt Nam, buộc thương hiệu phải gỡ bỏ nội dung.

Mỹ phẩm fwee vấp chỉ trích phân biệt màu da Đông Nam Á.

Làn sóng phẫn nộ từ nội dung quảng cáo bị cho là phân biệt màu da

Nguồn cơn sự việc bắt nguồn từ bài đăng quảng bá một sản phẩm được giới thiệu có khả năng nâng tông, làm sáng da và triệt sắc vàng. Hình ảnh minh họa sử dụng hai cánh tay đặt cạnh nhau để so sánh, trong đó một bên da sẫm màu ngả vàng và một bên da trắng.

Trên caption, fwee nhấn mạnh khả năng "loại bỏ sắc vàng trên da nhiều đến mức chưa từng thấy". Chi tiết làm bùng lên làn sóng phẫn nộ nằm ở phần chữ đè trực tiếp lên bức ảnh. Trong ảnh, nội dung nhắc tên Việt Nam như lý do chính khiến người dùng này bị sạm da:

"Hè này đi Việt Nam về da bị cháy nắng sạm xuống tận tông 37, vậy mà thoa cái này lên biến thành tông 17 luôn". Không dừng lại ở đó, bài viết còn bồi thêm dòng nhận xét bị coi là đầy định kiến: "Bảo sao trước giờ sản phẩm này chỉ bán giới hạn ở Đông Nam Á, rốt cuộc giờ cũng đã mở bán tại thị trường trong nước (Hàn Quốc) rồi nên hãy mua ngay đi".

Cách dùng từ lập tức bị số đông nhìn nhận là coi thường làn da của người dân Đông Nam Á, xem làn da sạm vàng khi du lịch Việt Nam như một "khuyết điểm" cần loại bỏ để trở về chuẩn mực da trắng của Hàn Quốc.

Quảng cáo của fwee nhận phê bình từ chính người Hàn.

Ngay sau khi xuất hiện, cách truyền tải thông điệp của fwee đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Nhiều người dùng trên nền tảng X, bao gồm chính cư dân mạng Hàn Quốc, đã lên tiếng bất bình khi thương hiệu sử dụng hình ảnh du lịch Việt Nam và khu vực Đông Nam Á như một ẩn dụ cho làn da cần phải "tẩy rửa", đồng thời ngầm coi da trắng mới là tiêu chuẩn cái đẹp.

Nhiều ý kiến chỉ ra rằng cách tiếp thị này cổ xúy cho tư duy phân biệt chủng tộc, củng cố những định kiến tiêu cực về sắc tố da của người dân khu vực. Trang tin điện tử xứ Hàn - Koreaboo - cũng đã ghi nhận và đưa tin về làn sóng tranh cãi khi bài đăng thu hút gần một triệu lượt quan tâm. Trước sức ép lớn từ dư luận, fwee đã nhanh chóng gỡ bỏ bài đăng gây tranh cãi khỏi trang cá nhân.

Ở thời điểm bắt đầu thương hiệu tập trung vào các sản phẩm makeup - sản phẩm chủ lực là son bùn và cushion sau đó mở rộng sang dòng chống nắng.

"Tân binh khủng long" gây sốt từ khi trình làng

Sự việc lần này gây thất vọng lớn bởi fwee vốn là cái tên đang nhận được sự ủng hộ đông đảo từ giới trẻ. Ra mắt từ cuối năm 2023, fwee từng được ví như "tân binh khủng long" của làng mỹ phẩm xứ củ sâm. Nhãn hàng nhanh chóng phủ sóng các bảng xếp hạng bán chạy tại Olive Young nhờ định hình phong cách trang điểm hàng ngày kết hợp chăm sóc da, đi kèm thiết kế bao bì tối giản nhưng vô cùng thời thượng.

Đặc biệt, dòng sản phẩm hũ son bùn Lip & Cheek Blurry Pudding Pot kèm phụ kiện móc khóa tiện lợi từng tạo nên cơn sốt mạnh mẽ tại Hàn Quốc lẫn Việt Nam, liên tục được lăng xê bởi các ngôi sao K-Pop đình đám như Jennie hay Nayeon.

Việt Nam là điểm đến đầu tiên thương hiệu này lựa chọn tại Đông Nam Á.

Tên tuổi của hãng càng thêm phủ sóng rộng rãi nhờ các không gian pop-up store mang sắc xanh - trắng ấn tượng tại Seoul. Tháng 7/2025, fwee chính thức khai trương cửa hàng trải nghiệm đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chân đầu tiên tiến vào thị trường Đông Nam Á.

Chính vì Việt Nam là điểm đến chiến lược trọng tâm của thương hiệu trong khu vực, câu chuyện lần này càng khiến cộng đồng người tiêu dùng Việt cảm thấy tổn thương và bức xúc sâu sắc.

Trên Threads và TikTok Việt Nam, làn sóng phẫn nộ lan rộng. Nhiều khách hàng từng trung thành đã để lại bình luận thể hiện sự thất vọng, tuyên bố tạm biệt fwee.

- Đang xài son với cushion của brand mà làm vố này đau thật.

- Vừa mua 2 thỏi son chưa kịp ship.

- Thôi bye fwee, đang xài cushion thấy cũng ok mà kì vậy.

- Thôi bye nhé, "khử vàng" haiz.

Vụ việc một lần nữa nhắc nhở các thương hiệu làm đẹp quốc tế cần sự thận trọng và tinh tế hơn trong các chiến dịch tiếp thị, nhằm đảm bảo tôn trọng đối với đa dạng văn hóa và màu da của khách hàng tại từng thị trường.

Ảnh: Chụp màn hình, Internet, fwee