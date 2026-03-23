Lâu lắm mới thấy Tóc Tiên vừa dịu vừa kín, visual ngọt lịm mà chính chủ vẫn băn khoăn một điều

Vừa qua, sự xuất hiện của Tóc Tiên tại tiệc sinh nhật 1 tuổi của bé Anya - con gái cặp đôi Puka và Gin Tuấn Kiệt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Với sự đam mê màu hồng mãnh liệt của "mẹ bỉm" Puka, bữa tiệc được nhuộm hồng bởi trang phục và những nụ cười tươi rói của dàn khách mời tham dự.

Trên các nền tảng mạng xã hội, những đoạn clip bắt cận nhan sắc của Tóc Tiên trong bữa tiệc đã thu về lượng tương tác cao. Dù công chúng đã quá quen thuộc với một nữ ca sĩ "hệ chiến" sexy, táo bạo trên sân khấu, netizen vẫn không khỏi bất ngờ và đổ gục trước những khoảnh khắc đời thường dịu dàng, ngọt ngào của Tóc Tiên.

Tóc Tiên thu hút ống kính với diện mạo tươi tắn ở bữa tiệc ngoài trời (Nguồn @chiechaivbiz1).

Tại sự kiện vừa qua, nữ ca sĩ lựa chọn mẫu váy hai dây họa tiết caro trẻ trung, khoe khéo bờ vai trần gợi cảm, kết hợp cùng tóc layer mái rèm, uốn xoăn nhẹ nhàng. Kiểu tóc không cầu kỳ nhưng vô cùng cuốn hút của Tóc Tiên từng được nhiều người hâm mộ quan tâm, mở ra cả một cuộc thảo luận rôm rả chỉ xoay quanh câu hỏi: Đây là kiểu tóc gì? Ngoài ra, để hoàn thiện tạo hình, cô còn sử dụng món phụ kiện đắt giá là chiếc vòng cổ Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra - món quà của Minh Hằng dành tặng. Chi tiết nhỏ nhanh chóng được cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra.

Tóc Tiên tươi rói ở tiệc sinh nhật con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt (Ảnh Facebook).

Sau biến cố hôn nhân, Tóc Tiên gần đây đang nhận nhiều lời khen cho ngoại hình ngày càng thăng hạng, minh chứng sống cho câu nói: "Người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai". Tuy nhiên, song song với những lời tán dương, giọng ca CATENA cũng vừa đứng trước nghi ngờ từ cộng đồng mạng, về việc cô có đang thực sự ổn từ bên trong? Dù vậy, không thể phủ nhận rằng vẻ ngoài tươi tắn của Tóc Tiên phần lớn nhờ vào gu thẩm mỹ tinh tế, cách cô luôn biết yêu chiều bản thân và một tinh thần hài hước, tích cực vốn có.

Đăng tải hình ảnh sau khi trở về từ bữa tiệc, Tóc Tiên tinh nghịch đùa rằng muốn xin vía Puka và Gin Tuấn Kiệt, nhưng chính là vía "xinh xẻo, da trắng, cười xinh" như bé Anya. Hay ở một khung hình, khác nữ ca sĩ tiếp tục đùa rằng: Mong chủ tiệc sau này hãy tổ chức trong nhà cho đỡ ẩm, khỏi làm xẹp tóc mái, kẻo khách mời không kịp cuốn lô cứu vãn hình tượng.

Tóc Tiên xin vía ngoại hình xinh xắn của con gái Puka (Ảnh IGNV).