Phụ nữ trên 40 tuổi nên mặc quần âu theo 4 cách, đảm bảo sành điệu và tinh tế mọi lúc mọi nơi

Quần âu từ lâu đã trở thành món đồ "xương sống" trong tủ quần áo của phụ nữ trưởng thành. Đặc biệt với phụ nữ trên 40 tuổi, quần âu không chỉ mang lại sự thanh lịch mà còn giúp tạo nên vẻ ngoài gọn gàng, tinh tế và dễ dàng thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Điều quan trọng nằm ở cách phối đồ. Chỉ cần thay đổi kiểu áo hoặc thêm vài chi tiết nhỏ, chiếc quần âu quen thuộc có thể trở nên hoàn toàn mới mẻ.

Dưới đây là 4 cách phối quần âu đơn giản nhưng vô cùng sành điệu.

Quần âu và áo blouse

Sự kết hợp giữa quần âu và áo blouse luôn là công thức thời trang được yêu thích bởi vẻ mềm mại và nữ tính. Nếu quần âu mang đến cảm giác chỉn chu, thì áo blouse lại tạo sự nhẹ nhàng và duyên dáng, giúp tổng thể trang phục trở nên hài hòa.

Phụ nữ trên 40 tuổi có thể ưu tiên những mẫu blouse có chất liệu mềm như lụa, voan hoặc cotton cao cấp. Các chi tiết như tay phồng nhẹ, cổ nơ, hoặc cổ chữ V giúp bộ trang phục trở nên thanh lịch mà vẫn trẻ trung. Khi sơ vin gọn gàng vào quần âu cạp cao, vóc dáng sẽ trông cân đối và thon gọn hơn.

Về màu sắc, các gam trung tính như kem, be, xanh pastel hoặc trắng ngà rất phù hợp. Chúng mang lại cảm giác sang trọng mà không quá phô trương. Nếu muốn tạo điểm nhấn, một chiếc thắt lưng da mảnh hoặc đôi giày cao gót mũi nhọn sẽ giúp bộ trang phục trở nên hoàn thiện hơn.

Quần âu và áo gile

Áo gile trong những năm gần đây trở lại mạnh mẽ và trở thành món đồ giúp phong cách trở nên hiện đại hơn. Khi kết hợp cùng quần âu, áo gile mang đến vẻ ngoài vừa cá tính vừa thanh lịch, đặc biệt phù hợp với phụ nữ yêu thích phong cách tối giản.

Một trong những cách mặc phổ biến là phối quần âu cùng gile dáng vest và áo sơ mi hoặc áo thun mỏng bên trong. Bộ trang phục này tạo nên vẻ ngoài gọn gàng, chuyên nghiệp nhưng không hề cứng nhắc.

Ngoài ra, phụ nữ trên 40 tuổi cũng có thể thử kiểu mặc gile như một chiếc áo đơn lẻ, cài khuy. Phong cách này mang hơi hướng hiện đại và có chút phóng khoáng, rất phù hợp cho những buổi gặp gỡ hoặc sự kiện nhẹ.

Quần âu và áo thun

Không phải lúc nào quần âu cũng gắn liền với phong cách trang trọng. Khi kết hợp cùng áo thun, chiếc quần quen thuộc này lập tức trở nên trẻ trung và năng động hơn.

Phụ nữ trên 40 tuổi nên chọn những chiếc áo thun có phom dáng vừa vặn, chất liệu dày dặn để giữ được sự chỉn chu. Áo thun trơn màu trắng, đen, be hoặc xanh navy luôn là lựa chọn an toàn và dễ phối nhất.

Một mẹo nhỏ để bộ trang phục trông gọn gàng hơn là sơ vin một phần áo. Cách này giúp tạo điểm nhấn ở phần eo và làm tổng thể trở nên thoải mái nhưng vẫn lịch sự.

Để tăng thêm sự sành điệu, bạn có thể khoác thêm blazer mỏng hoặc cardigan nhẹ. Khi kết hợp cùng sneaker trắng hoặc giày mule, set đồ sẽ phù hợp cho những ngày dạo phố, đi làm trong môi trường sáng tạo hoặc những chuyến du lịch ngắn ngày.

Quần âu và áo sơ mi

Áo sơ mi và quần âu có lẽ là bộ đôi kinh điển nhất trong thời trang. Tuy nhiên, với một vài thay đổi nhỏ trong cách chọn kiểu dáng và màu sắc, set đồ này vẫn có thể trở nên mới mẻ và hiện đại.

Phụ nữ trên 40 tuổi nên ưu tiên những mẫu sơ mi có phom dáng hơi rộng, chất liệu tốt và đường cắt may tinh tế. Sơ mi trắng luôn là lựa chọn kinh điển, nhưng các màu như xanh nhạt, hồng phấn hoặc họa tiết kẻ cũng giúp tạo cảm giác trẻ trung hơn.

Một cách mặc được nhiều quý cô sành điệu yêu thích là sơ vin gọn gàng và xắn nhẹ tay áo. Chi tiết nhỏ này giúp bộ trang phục trông tự nhiên và bớt cứng nhắc.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thử phong cách chỉ sơ vin một phần áo để tạo nét phóng khoáng. Khi kết hợp với quần âu ống suông và giày cao gót hoặc loafer, tổng thể trang phục sẽ vừa chuyên nghiệp vừa thời thượng.

Ảnh: Instagram