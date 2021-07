Lâu lắm mới thấy 1 nữ phụ ăn mặc đến là duyên, chẳng chút mờ nhạt mà còn lấn át cả IU mới sợ!

Không phải là một diễn viên nổi tiếng, sự nghiệp từng có giai đoạn chững lại khi rơi vào vụ kiện với công ty chủ quản, Kang Han Na đang có những bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp của mình. Ngoài bộ phim Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho đang phát sóng, trước đó Han Na còn tham gia vào 2 bộ drama nổi tiếng khác là Người Tình Ánh Trăng và Khởi Nghiệp. Nhờ ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là khuôn mặt tròn nhỏ vừa đáng yêu, dễ thương nhưng cũng không kém phần sắc sảo, lạnh lùng, Han Na nhiều lần được nhận xét là "át vía" cả nữ chính.

1. Bạn Cùng Phòng Là Gumiho (My Roommate Is A Gumiho)

Đây đang là drama được đông đảo mọt phim theo dõi nhờ nội dung cuốn hút và sự tương tác đáng yêu của cặp đôi chính. Vào vai nàng cửu hồ ly Yang Hye Sun, Kang Han Na nhận được nhiều chú ý nhờ ngoại hình sáng sủa và sang chảnh. Ngoài những mẫu váy dài nữ tính, cô nàng Yang Hye Sun còn tích cực lăng xê phong cách Preppy với set blazer và chân váy, áo sơ mi, mini skirt, boot da cao qua cổ và băng đô.

Preppy thường được nhớ tới như là thời trang đi học của hội con nhà giàu, vậy nên khi đứng cạnh Lee Dam (Hyeri thủ vai), một cô nàng ăn vận đơn giản, bình thường với áo khoác denim, áo phông, quần jeans, Yang Hye Sun nghiễm nhiên nổi bật hơn hẳn. Chưa kể mái tóc dài, được uốn xoăn, chăm chút tỉ mỉ cũng giúp cô trội bật hơn so với một Lee Dam để tóc ngắn đuôi vểnh.

Phân cảnh trong rạp chiếu phim cũng phần nào phản ánh được thực trạng bị "át vía" của Lee Dam bởi Yang Hye Sun. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp cùng phong cách ăn mặc thời trang của Hye Sun hoàn toàn nằm "chiếu trên" so với Lee Dam.

2. Người Tình Ánh Trăng (Moon Lovers)

Người Tình Ánh Trăng chính là bộ drama đưa Kang Han Na đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Trong phim, Kang Han Na vào vai nàng công chúa Hwangbo Yeon Hwa độc ác và tâm cơ. Cô nàng là người chèn ép Hae Soo (do IU thủ vai) đủ đường từ đầu phim cho tới lúc gần kết phim. Tuy độc ác nhưng phần đông khán giả vẫn thú nhận không thể ghét Yeon Hwa do cô quá đỗi xinh đẹp. Tạo hình cổ trang của nhân vật công chúa Yeon Hwa không chỉ được chăm chút với loạt trang phục thiết kế cầu kỳ, màu sắc đa dạng mà còn ở kiểu tóc với loạt trâm cài đầu, đính đá lộng lẫy.

Trang phục luôn có màu sắc nổi bật, tóc thì luôn được vấn cao, điểm xuyết đủ thứ phụ kiện, lại được trang điểm đậm và sắc sảo hơn, bảo sao khán giả hay đùa dù IU mới là nữ chính nhưng do tạo hình của cô quá hiền và đơn giản nên lần nào đứng cạnh Kang Han Na trông IU cũng như "cameo" của Kang Han Na.

3. Khởi Nghiệp (Start-Up)

Trong số 3 bộ phim hôm nay, đây chính là bộ duy nhất Kang Han Na không cướp mất vầng hào quang của nữ chính, âu cũng bởi người đóng cùng không ai khác chính là "tình đầu quốc dân" Suzy. Trong Khởi Nghiệp, Kang Han Na vào vai Kwon In Jae, chị ruột của Seo Dal Mi (do Suzy thủ vai). Lấy đề tài những người trẻ khởi nghiệp, không riêng gì Kwon In Jae mà các nhân vật khác đều có phong cách công sở khá đơn giản như âu phục, sơ mi hay áo phông. Tuy vậy, nhân vật In Jae vẫn nổi bật nhờ chọn các gam màu nổi như đỏ hoặc khéo chọn thiết kế pha màu để tạo dấu ấn riêng.

Thế nhưng, vốn nổi tiếng với danh hiệu "nữ thần mặt mộc" cùng khả năng lên đồ ổn áp, Suzy không hề tỏ ra yếu thế trong những khung hình sánh đôi cùng Kang Han Na. Thậm chí với tạo hình cột tóc thấp, diện suit đen, Suzy lại càng chứng tỏ thần thái "không phải dạng vừa đâu" của bản thân.

Trong khi Suzy dễ dàng tạo thiện cảm với vẻ ngoài trẻ trung, thanh thuần và trong trẻo thì Kang Han Na lại hướng đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại, độc lập và sành điệu. Bên cạnh sức hút cá nhân, có thể thấy stylist khá khéo léo. Nếu Han Na diện váy đỏ nổi bật thì chọn cho cô màu son môi tông đất, nude trầm, còn Suzy với bộ suit xanh pastel thì được tô son đỏ hồng tươi tắn, rạng rỡ hơn. Nhờ vậy mà hai nhân vật không ai lấn át ai quá nhiều.

Ảnh: Sưu tầm