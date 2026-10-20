Lắng nghe tâm sự từ người mẹ kết nối hơn 30.000 thành viên về “cuộc gặp gỡ” đầy cảm xúc của 1 cộng đồng các mẹ bỉm

Một người mẹ có thể nhớ rõ giờ ăn, giờ ngủ của con, biết món chồng thích, nhớ những việc trong nhà cần làm, nhưng lại ngập ngừng nếu được hỏi: “Dạo này bạn có vui không?”.

Có lẽ vì đã lâu, chị chưa có dịp nghĩ về câu trả lời. Giữa công việc, con cái và gia đình, cảm xúc của bản thân thường được để lại sau cùng. Mệt thì cố thêm một chút, buồn thì chờ lúc rảnh mới nghĩ đến. Nhưng việc này nối việc khác, khoảng thời gian dành cho mình cứ thế trôi qua.

Là mẹ của hai con, Ngọc Linh hiểu phần nào những ngày như vậy. Vừa chăm sóc gia đình, vừa làm việc và phát triển cộng đồng Mẹ Bỉm Kết Nối, chị cũng có lúc tự hỏi mình đã dành đủ thời gian cho con chưa, đã làm tốt những vai trò đang gánh vác hay chưa.

Từ trải nghiệm ấy, chị nhận ra rằng bên cạnh kiến thức nuôi con, người mẹ còn cần một nơi để nói về chính mình.

Có những câu hỏi về con, nhưng điều mẹ cần là được thấu hiểu

Trong những cuộc trò chuyện tại Mẹ Bỉm Kết Nối, câu chuyện thường bắt đầu bằng những băn khoăn rất quen: Con biếng ăn phải làm sao, vì sao con khó ngủ, chăm sóc con thế nào mới đúng?

Nghe các mẹ chia sẻ nhiều hơn, Ngọc Linh nhận thấy phía sau những câu hỏi ấy đôi khi là nỗi sợ mình chưa làm đủ tốt. Một bữa con ăn ít cũng khiến mẹ lo lắng. Một lời nhận xét từ người xung quanh có thể khiến mẹ tự trách mình rất lâu.

Khi có quá nhiều lời khuyên và kỳ vọng, người mẹ dễ rơi vào cảm giác lựa chọn nào của mình cũng cần được kiểm chứng. Họ tìm một câu trả lời cho chuyện chăm con, đồng thời mong có ai đó giúp mình bớt hoang mang.

Ngọc Linh - Admin cộng đồng Mẹ Bỉm Kết Nối

“Tôi nghĩ điều mà nhiều mẹ thực sự cần không phải lúc nào cũng là một lời khuyên hay một giải pháp, mà đôi khi chỉ là có ai đó nói rằng: ‘Mình cũng từng trải qua như bạn, mình hiểu cảm giác đó’”, Ngọc Linh chia sẻ.

Một lời đồng cảm không thể giải quyết ngay những khó khăn trước mắt. Nhưng nó có thể giúp người mẹ đủ bình tâm để kể tiếp, để thừa nhận rằng mình đang mệt và cần người hỗ trợ.

Điều ấy có ý nghĩa bởi không phải ai cũng dễ nói ra nhu cầu của bản thân sau khi làm mẹ. Có người ngại bị cho là yếu đuối. Có người nghĩ những vất vả của mình quá bình thường, người khác cũng trải qua được thì mình không nên than thở. Có người muốn nghỉ một buổi nhưng lại áy náy vì phải nhờ người thân trông con.

Trong khi đó, yêu con và cảm thấy mệt mỏi vẫn có thể cùng tồn tại. Hạnh phúc khi làm mẹ không khiến một người phụ nữ thôi cần được nghỉ ngơi, có bạn bè hay được quan tâm đến những niềm vui riêng.

Người lắng nghe cũng có những ngày cần được sẻ chia

Mẹ Bỉm Kết Nối bắt đầu từ mong muốn tạo một không gian để các mẹ trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và giúp đỡ nhau. Những ngày đầu, Ngọc Linh tự tìm kiếm thông tin, chia sẻ bài viết, chủ động trò chuyện với từng thành viên.

Có bài đăng chỉ nhận được vài lượt tương tác. Có hoạt động chị dành nhiều tâm sức chuẩn bị nhưng chưa được hưởng ứng như mong đợi. Xen giữa việc nhà, công việc và chăm hai con, chị cũng từng tự hỏi những gì mình đang làm có thực sự mang lại giá trị.

Điều giúp chị tiếp tục thường là những phản hồi rất nhỏ: Một lời cảm ơn, một người mẹ tìm được lời khuyên đúng lúc, hay những thành viên chưa từng quen biết nhưng sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Chị nhớ sự thay đổi của những người ban đầu chỉ âm thầm đọc bài. Khi cảm thấy được đón nhận, họ dần cởi mở, chủ động kể chuyện rồi trở thành người động viên các thành viên khác.

Một người đến để tìm sự giúp đỡ, sau đó lại có thể trở thành chỗ dựa cho người khác. Qua những cuộc trò chuyện ấy, sự tin tưởng được hình thành từng chút một.

“Tôi dần nhận ra rằng, giá trị của cộng đồng không nằm ở việc có bao nhiêu thành viên, mà ở việc mỗi người khi đến đây có tìm thấy điều gì đó ý nghĩa cho mình hay không”, Ngọc Linh nói.

Đến khi cộng đồng chạm mốc 30.000 thành viên, điều chị trân trọng vẫn là những kết nối cụ thể ấy. Và chính chị cũng nhận lại sự động viên từ nơi mình dành tâm sức xây dựng.

Ngọc Linh không đứng ngoài những loay hoay của các mẹ. Chị vẫn đang học cách cân bằng mỗi ngày, vẫn có những lúc thấy mình chưa thể chu toàn. Việc lắng nghe những hành trình khác nhau giúp chị bớt khắt khe với bản thân, hiểu rằng mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng và mỗi người mẹ đều có những điều chưa dễ nói thành lời.

Một cuộc hẹn để mẹ có thời gian cho mình

Ngày 10/10 vừa qua, những kết nối trên mạng có thêm dịp tiếp nối ngoài đời qua workshop “Cuộc Gặp Gỡ”.

Ý tưởng được Ngọc Linh ấp ủ khi nhiều gương mặt, cái tên trong cộng đồng đã trở nên thân thuộc. Các mẹ trò chuyện, chia sẻ và động viên nhau qua bình luận, tin nhắn, nhưng chưa có dịp ngồi cạnh nhau.

Nhân cột mốc 30.000 thành viên và trong tháng có ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chị muốn dành một cuộc hẹn cho những người đã đồng hành cùng cộng đồng.

Khi chuẩn bị, Ngọc Linh nghĩ đến việc để tham dự vài tiếng đồng hồ, nhiều mẹ sẽ phải thu xếp công việc, nhờ người thân chăm con, sắp xếp lại sinh hoạt gia đình. Vì vậy, chị mong khi bước vào buổi gặp, họ có thể thấy thoải mái, được trò chuyện và tận hưởng thời gian của mình.

“Nếu chỉ được chọn một điều, tôi mong các mẹ sẽ nhớ rằng: Mẹ cũng xứng đáng được yêu thương và có những niềm vui của riêng mình”, chị bày tỏ.

Tại buổi gặp, những người từng chỉ biết nhau qua màn hình đã có thể bắt tay, ôm nhau, cùng nhìn lại chặng đường đã qua. Khoảnh khắc tri ân những thành viên luôn đồng hành khiến Ngọc Linh xúc động hơn chị hình dung.

Chị nhận ra các cuộc trò chuyện tưởng chừng giản dị đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhiều người. Những mối quan hệ ấy có sự quan tâm, tin tưởng và cả những kỷ niệm chung.

“Tôi đã chuẩn bị một buổi gặp gỡ để gửi lời cảm ơn đến các mẹ, nhưng sau cùng, chính tôi lại là người nhận được rất nhiều sự ấm áp và động lực để tiếp tục hành trình này”, chị chia sẻ.

Sau chương trình, những phản hồi về niềm vui được trò chuyện, có thêm bạn mới là điều chị đặc biệt trân trọng. Một buổi gặp không nhất thiết làm thay đổi cuộc sống của ai đó. Nhưng có thêm người để tâm sự, có một buổi sáng vui vẻ dành cho mình cũng đã là điều đáng quý giữa nhịp sống bận rộn.

Mẹ không cần đợi đến khi quá mệt mới được quan tâm

Ngày 20/10 là dịp để nói lời yêu thương với những người phụ nữ trong gia đình. Bên cạnh hoa và quà, có lẽ nhiều người mẹ còn mong sự quan tâm hiện diện trong những ngày bình thường: Có người cùng chia việc, lắng nghe mà không vội nhận xét, tạo điều kiện để mẹ nghỉ ngơi hoặc gặp gỡ bạn bè.

Để có một khoảng thời gian riêng, người mẹ cần sự san sẻ thực tế từ những người xung quanh. Và khi nói rằng mình mệt, chị cần được đón nhận, thay vì phải giải thích vì sao mình chưa thể cố thêm.

Với những người còn ngần ngại kể chuyện, Ngọc Linh nhắn gửi: “Mẹ không cần phải có một câu chuyện thật đặc biệt hay một vấn đề thật lớn mới xứng đáng được lắng nghe”.

Một niềm vui nhỏ, một ngày không suôn sẻ, một cảm giác chông chênh chưa gọi được thành tên đều có thể là điểm bắt đầu. Các mẹ cũng không cần vội vàng mở lòng. Họ có thể đọc một câu chuyện, để lại một bình luận, rồi chia sẻ khi cảm thấy đủ tin tưởng.

Điều Ngọc Linh mong giữ lại khi cộng đồng tiếp tục lớn lên là sự gần gũi ấy: Mỗi người có thể đến với câu chuyện của mình mà không phải cố tỏ ra luôn giỏi giang, mạnh mẽ.

Giữa rất nhiều câu hỏi về chuyện con ăn, con ngủ, con lớn lên thế nào, người mẹ cũng cần có người dành thời gian hỏi về chị và thực lòng chờ nghe câu trả lời.

“Hôm nay bạn có ổn không?”