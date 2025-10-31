Lan Phương quá hợp làm tiểu tam

Lan Phương (sinh năm 1983) là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, ghi dấu qua hàng loạt vai diễn trong Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về... Sau khoảng thời gian im ắng vì biến cố hôn nhân, nữ diễn viên tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Linh trong bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh - một cú trở lại vừa rực rỡ vừa nhiều thử thách.

Trong lần trở lại này, Lan Phương khiến khán giả phải nhắc tên không chỉ nhờ diễn xuất mà còn bởi nhan sắc và khí chất... "rất hợp vai tiểu tam". Ở cô, có sự hòa quyện giữa nét dịu dàng, tính toán và lạnh lùng: ánh mắt, nụ cười nửa mời gọi nửa thách thức - tất cả tạo nên hình ảnh tiểu tam nhiều toan tính, khiến người xem tò mò, khó rời mắt.

Visual sắc sảo giúp Lan Phương diễn trọn vai “tiểu tam” quyến rũ, khó đoán. (Ảnh: VTV)

Trên phim, Lan Phương chọn phong cách trang điểm nổi bật nhưng cũng biết tiết chế. Lớp nền mỏng nhẹ, má hồng cam sữa, son đỏ đất hoặc hồng đào, cùng đường kẻ mắt mảnh giúp tôn đôi mắt sâu, sắc mà không gắt. Vẻ đẹp của nữ diễn viên toát ra sự mềm mại pha chút kiêu kỳ, lại vừa đủ lạnh để thể hiện tinh thần "kẻ thứ ba" quyến rũ, tươi mới.

Ở những khung hình cận, người đẹp sinh năm 1983 cũng ghi điểm với layout makeup kiểu "glass skin": nền trong veo, phản sáng tự nhiên, da căng mịn và sáng khỏe nhưng không bóng dầu. Lối trang điểm này giúp cô giữ được nét trẻ trung, hiện đại, đồng thời tôn trọn đường nét gương mặt thanh tú và làn da đều màu đáng ngưỡng mộ ở tuổi 42.

Bên cạnh đó, tủ đồ của Lan Phương trong phim thiên về phong cách công sở hiện đại và nữ tính, với những thiết kế áo blouse cổ chữ V, sơ mi dáng suông, blazer màu be, váy hai dây satin hoặc váy midi xếp ly nhẹ. Màu sắc chủ đạo là tông trung tính và pastel như be, hồng phấn, nâu cam, mang lại cảm giác nền nã, giúp tạo hình "tiểu tam" thêm phần trẻ trung.

Phong cách của nhân vật tiểu tam do Lan Phương đảm nhiệm mang nét nữ tính, mong manh và trẻ trung. (Ảnh: VTV)

Lan Phương đặc biệt khéo léo khi tạo điểm nhấn bằng trang sức ánh vàng hoặc ngọc trai nhỏ, giúp tổng thể toát lên vẻ sang trọng mà không phô trương. Những lần xuất hiện với mái tóc buộc gọn, đánh phồng nhẹ phần đỉnh đầu càng làm rõ nét hình ảnh người phụ nữ lanh lợi và biết cách kiểm soát cảm xúc.

Lan Phương khéo léo tạo điểm nhấn cho outfit bằng những món phụ kiện nhỏ nhưng tinh tế. (Ảnh: VTV)

Có thể nói, với vai Linh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Lan Phương thật sự có một màn "lột xác" ấn tượng, khác hẳn hình ảnh quen thuộc của cô trên màn ảnh trước đây.

Tạo hình trước đây của Lan Phương trên màn ảnh thường gắn liền với những người phụ nữ đã có gia đình, đứng tuổi và chững chạc hơn.

Netizen khen nhan sắc của Lan Phương ngày càng mặn mà.

Ngoài đời, Lan Phương mang đến hình ảnh trái ngược hoàn toàn - nhẹ nhàng, thanh lịch và chuẩn gu phụ nữ hiện đại. Cô yêu thích những gam màu dịu mắt như trắng, be, pastel hồng hay xanh nhạt; ưa chuộng các dáng váy midi, áo blouse cổ nơ, chân váy bút chì hay quần ống suông. Từng bộ đồ đều toát lên vẻ giản dị nhưng vẫn đủ điểm nhấn để tôn nét duyên dáng vốn có.



Mỹ nhân hai con khiến nhiều người trầm trồ với nhan sắc, sắc vóc ở tuổi 42.



