Mỹ nhân ngã dúi dụi trên thảm đỏ vẫn được khen duyên dáng

Thảm đỏ các sự kiện luôn là nơi dàn mỹ nhân đua sắc trong những bộ cánh lộng lẫy, biến mỗi bước catwalk thành khoảnh khắc tỏa sáng trước ống kính. Thế nhưng, đi kèm ánh đèn rực rỡ cũng là những sự cố khó lường – từ váy áo, trang sức đến cả những cú ngã không mong muốn. Mới đây, Đại Lộ Oa đã trở thành tâm điểm mạng xã hội, lên thẳng hot search sau màn vấp ngã trong lúc sải bước tại sự kiện ELLE Phong Thượng Đại Điển 2025 . Đáng chú ý, dù gặp sự cố “vồ ếch”, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái bình tĩnh, nhanh chóng lấy lại dáng và nở nụ cười tươi trước ống kính. Khoảnh khắc ấy không chỉ khiến netizen tán dương mà còn giúp mỹ nhân sinh năm 1997 ghi điểm nhờ vẻ đẹp mong manh, trong trẻo cùng tạo hình đẹp tựa công chúa.

Đại Lộ Oa té ngã khi tham dự sự kiện ELLE Phong Thượng Đại Điển 2025. (Nguồn: Weibo)

Khoảnh khắc Đại Lộ Oa bất ngờ vấp ngã trong lúc đang di chuyển vào bên trong sự kiện khiến nhiều người thót tim, nhưng điều làm dân tình ấn tượng hơn cả lại là cách cô xử lý tình huống. Không hoảng loạn hay mất bình tĩnh, nữ diễn viên nhẹ nhàng chống tay, từ tốn đứng dậy và nở nụ cười tươi tắn trấn an mọi người xung quanh. Từng động tác của cô đều toát lên sự tự tin và chuyên nghiệp, giúp tình huống “vồ ếch” được hóa giải một cách duyên dáng, thậm chí còn tạo thiện cảm trong lòng công chúng.

Phần tùng váy bồng xòe và nặng khiến Đại Lộ Oa gặp khó khăn trong lúc di chuyển. Tuy nhiên, cách xử lý của nữ diễn viên khá mượt biến sự cố trở nên nhẹ nhàng.

Đại Lộ Oa nổi bật ngay từ khi xuất hiện trong chiếc váy bồng bềnh với phần chân váy xòe rộng đến từ thương hiệu MistBywoo, họa tiết 3D nhẹ nhàng lấp lánh phủ khắp nền vải tôn lên nét mong manh và nữ tính. Thiết kế cúp ngực kết hợp kết hợp cùng mẫu choker hình cánh bướm lấp lánh giúp tôn trọn bờ vai thanh mảnh cùng đường cong mềm mại. Nữ diễn viên sử dụng trang sức của Fred để tăng vẻ lấp lánh, kiêu sa cho tạo hình.

Mái tóc búi cao gọn gàng cùng lối trang điểm trong veo càng làm nổi bật làn da trắng sứ và đôi mắt sáng của minh tinh xứ Trung. Dù chỉ là vài giây bước đi, thần thái của cô vẫn đầy tự tin, tạo cảm giác vừa kiêu kỳ vừa thanh thoát - đúng chuẩn khí chất “nữ chính cổ tích” giữa thảm đỏ.

Tạo hình lộng lẫy, kiêu kỳ của Đại Lộ Oa trên thảm đỏ ELLE.

Netizen dành nhiều lời khen có cánh cho mỹ nhân trẻ, từ trạng thái đến cách xử lý sự cố trước ống kính truyền thông.

Đại Lộ Oa được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim Trường Tương Tư, Bạch Nguyệt Phạn Tinh... Mỹ nhân sinh năm 1997 sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, đậm chất Á Đông với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to và nụ cười dịu dàng. Dù không có quá nhiều sự hậu thuẫn nhưng Đại Lộ Oa đang dần ghi dấu nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên cùng những tạo hình chỉn chu khi đi sự kiện, thể hiện nhiều tiềm năng phát triển trong làng giải trí.