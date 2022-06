Lan Ngọc, H'Hen Niê cùng dàn sao Việt lộng lẫy kiêu sa tại thảm đỏ triệu đô

Chiều 26/6, tại bãi biển thuộc khu nghỉ dưỡng 6 sao Amanoi Ninh Thuận, show thời trang SIXDO của NTK Đỗ Mạnh Cường diễn ra, quy tụ đông đảo khách mời.

Dàn nghệ sĩ góp mặt tại sự kiện thảm đỏ gồm có diễn viên Diễm My, NSND Lê Khanh, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007 Farung Yuthithum, Hoa hậu Phương Lê, diễn viên Lan Ngọc, Hoa hậu Kristine Thảo Lâm, Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Phương Nga, diễn viên Diễm My 9X, diễn viên Lương Thanh, "nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân, diễn viên Khả Ngân và một số nam nghệ sĩ như diễn viên Trương Minh Cường, diễn viên Trần Bảo Sơn, diễn viên Đỗ An...

Ngoài khách mời nghệ sĩ, NTK Đỗ Mạnh Cường và thương hiệu thời trang SIXDO chào đón những doanh nhân, khách hàng từ Thái Lan, Singapore, Sydney, California, Oregon, Virginia, Washington DC, New York, Paris…

MiMi Morris thanh lịch, sang trọngtrong thiết kế lệch vai, bất đối xứng gợi cảm phô diễn khéo léo đường cong cơ thể. Để tham dự show diễn SIXDO lần này, nữ tỷ phủ đã chuẩn bị rất nhiều hàng hiệu, từ trang sức kim cương (vòng cổ, nhẫn, vòng tay…) cho đến loạt túi xách, giày, mắt kính, đồng hồ hàng hiệu của Dior, Chanel…

Trong ngày dự show chính, MiMi Morris mang trang sức kim cương to bản, thoạt nhìn đã gây ấn tượng. Chị kết hợp cùng túi Dior, da cá sấu Himalaya đắt đỏ, siêu hiếm.



Tất cả các khách mời có mặt tại sự kiện thảm đỏ đều diện trang phục trắng, phần lớn được chọn từ bộ sưu tập mới nhất của từ thương hiệu thời trang SIXDO. Giữa không gian tươi mát, hùng vĩ của thiên nhiên, trang phục trắng của các khách mời giúp họ nổi bật.

Diễn viên Diễm My diện chiếc đầm ôm phom dáng cổ điển với điểm nhấn ở phần ống tay loe. Đi cùng trang phục vải gấm là chiếc vòng cổ đến từ thương hiệu Chanel - đây là món trang sức mà diễn viên Diễm My vô cùng yêu thích.

Ngoài ra, để tôn lên vẻ sang trọng của trang phục, Diễm My kết hợp túi xách, mắt kính, hoa tai cùng đến từ thương hiệu Dior. Đôi giày trắng từ nhà mốt YSL tông xuyệt tông với tổng thể trang phục.

NSND Lê Khanh cũng mặc đầm ôm phom dáng cổ điển. Hoạ tiết hoa được dựng phom 3D trước ngực. Phần tay áo chồm dễ dàng để nữ nghệ sĩ cử động trong khi mặc. Nghệ sĩ Lê Khanh kết hợp trang phục với chuỗi vòng ngọc trai tôn lên vẻ sang trọng, quý phái.

Hoa hậu Hà Kiều Anh ghi điểm với bộ cánh có phom dáng cổ điển, tôn lên nét đẹp sang trọng nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Để thêm phần nổi bật, nàng hậu còn tinh tế kết hợp thêm loạt phụ kiện hàng hiệu với trang sức CAO Fine Jewellery, giày Jimmy Choo, đồng hồ kim cương Rolex và túi Alexander Mcqueen.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007 Farung Yuthithum khoe dáng trong thiết kế đầm ôm phom cổ điển, với chiếc hoa hồng bản lớn được đính trước ngực. Người đẹp dự sự kiện cùng với chồng siêu mẫu quốc tế/doanh nhân Andrian Zahariev và con. Cả gia đình diện đồng điệu với sắc trắng.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc khoác lên mình bộ cánh cúp ngực quyến rũ, điểm xuyết hoạ tiết hoa to bản mang đến vẻ ngoài nữ tính. Với lối trang điểm nhẹ nhàng, phù hợp chiếc đầm đang mặc, nữ diễn viên liên tục ghi điểm trước ống kính.

Siêu mẫu Xuân Lan diện áo vest dáng rộng phối nhiều layer, kết hợp quần ống suông. Chị mang hoa tai của Chanel.

Hoa hậu Phương Lê diện đầm trắng dáng xoè, tay phồng với điểm nhấn bèo nhún ở 2 vai. Cô chọn túi Mini Lady Dior đi cùng với đôi giày trắng đồng điệu, trang sức kim cương đắt giá.

Á hậu Lệ Hằng diện set đồ tôn lên vẻ nữ tính với chiếc áo tay xoè phồng, chất liệu mỏng nhẹ, xuyên thấu. Cô mặc chiếc váy được đính hoa nổi màu trắng. Á hậu mang hoa tai đá quý, mang giày Chanel.

Diễn viên Diễm My 9X kết hợp váy xoè xếp ly với chiếc áo trễ vai, tay dài sang trọng khá cổ điển. Điểm nhấn trên áo là hoạ tiết hoa được dựng phom 3D. Người đẹp mang túi đi cùng với trang sức từ thương hiệu Dior.

Á hậu Phương Nga khoe khéo vòng eo thon gọn trong set đồ chiết eo thanh lịch, với điểm nhấn tay phồng nữ tính. Độ xoè vừa phải của váy giúp những bước đi chuyển của nàng hậu thêm phần cuốn hút.

Diễn viên Khả Ngân diện đầm dây gợi cảm, phần thân váy được nhấn nhiều hoạ tiết hoa trà 3D. Nữ diễn viên mang hoa tai màu vàng ánh kim làm điểm nhấn.

Diễn viên Lương Thanh nữ tính trong bộ cánh có phom dáng cổ điển. Lối trang điểm nhẹ càng tôn lên nét đẹp tự nhiên của cô.

"Nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân diện đầm xòe, tay phồng. Cô kết hợp với trang sức ánh bạc, dáng mảnh, hình khối nhỏ nhắn, nữ tính cùng túi Dior.

MC Thanh Thanh Huyền điệu đà với đầm xoè xẻ ngực, nhấn hoa to trước ngực. Thanh Thanh Huyền cũng đại diện nhà sản xuất để gửi lời cảm ơn đến ê-kíp sau khi show diễn kết thúc.

Hoa hậu Kristine Thảo Lâm diện đầm chiết eo, phối áo khoác đồng điệu chất liệu, màu sắc, đi cùng túi Dior, trang sức kim cương.

Diễn viên Đỗ An mặc nguyên set vest trắng lịch lãm, phong độ. Anh kết hợp trang phục cùng giày thể thao khỏe khoắn và mắt kính đen.

Diễn viên Trần Bảo Sơn trong phong độ với set trắng bảnh bao, sang trọng.

NTK Đỗ Mạnh Cường chia BST làm 4 phần. Trong đó, phần đầu tiên là các thiết kế bằng chất liệu linen. Với đặc tính thấm hút tốt, nhẹ, phù hợp với mùa hè của miền nhiệt đới, NTK Đỗ Mạnh Cường đặc biệt lăng xê chất liệu này trong BST mới.

Ngay từ những thiết kế đầu tiên, người xem phải trầm trồ vì sự thanh lịch, sang trọng mà NTK họ Đỗ mang đến với linen, khác hẳn sự định vị thường thấy của chất liệu này trên thị trường. Vải được đặt dệt và nhuộm màu riêng theo yêu cầu của NTK Đỗ Mạnh Cường. Vì thế, sắc hồng, xanh trời, be, nâu, xanh lá đều có sắc độ riêng đặc trưng, không hoà lẫn.

Với BST linen, NTK Đỗ Mạnh Cường thể hiện nhiều vẻ đẹp. Đó là sự thanh lịch của vest cách điệu phối cùng quần âu, chân váy xoè đi cùng sơ mi. Vẻ gợi cảm chừng mực được mang đến qua đầm cổ yếm, váy maxi cúp ngực… Tại đây, giới mộ điệu cũng được nhìn ngắm vẻ đẹp đa dạng của những chiếc váy, từ váy tay chồm cổ điển, thanh lịch, đến váy quây ngực trẻ trung, hiện đại, hay sự phóng khoáng của váy xoè cổ vuông, tay bồng, váy chữ A, váy xếp tầng…

Các thiết kế dẫn dắt người xem đi qua nhiều không gian mà ở đó mỗi điểm dừng chân đều khiến họ vỡ oà trong cái đẹp. Trang phục được NTK kết hợp hài hoà với mũ rộng vành, túi cói, giày cói, mang đậm hơi thở của mùa hè, gợi nhớ đến những vùng biển đầy nắng gió.

Phần hai là những trang phục hoạ tiết, lấy cảm hứng từ đại dương, có nhiều màu sắc nổi bật, sử dụng kỹ thuật in. Chất liệu chủ yếu được NTK sử dụng trong BST lần này là: voan tơ, ren… mỏng nhẹ. Các thiết kế chủ yếu là đầm, váy điệu đà, như váy xoè rộng, chân váy liền thân với áo, hoặc chân váy rời đi cùng áo ngắn tay, váy xếp ly…

Những trang phục đơn sắc, với các gam màu nổi như: hồng, xanh, vàng, đỏ cam, tím… được NTK kết hợp hài hoà để tạo nên một bức tranh đẹp mắt trong phần 3 của BST, với chất liệu lụa làm chủ đạo. Trang phục hướng đến tinh thần nữ tính, thanh lịch. Các thiết kế chủ yếu là chân váy phối cùng áo, hoặc váy với phom dáng đa dạng. Ngoài những bộ cánh chỉ sử dụng 1 màu, anh kết hợp nhiều tông màu nổi trên cùng một thiết kế để tăng sự đa dạng. Trang phục màu sắc đã từng được anh phát triển thành công trước đây, và cũng là một trong những dấu ấn đặc trưng của Đỗ Mạnh Cường.

Hoa hậu H'Hen Niê mở màn cho phần trang phục bằng linen. Á hậu, siêu mẫu Võ Hoàng Yến kết màn cho BST bằng chất liệu linen. Á hậu Mâu Thuỷ trình diễn mở màn cho BST với hoạ tiết lấy cảm hứng từ đại dương. Minh Tú, nàng thơ Lê Thuý cũng có những phần mở màn, kết màn ấn tượng với trang phục bằng lụa, linen. Chàng thơ Lê Xuân Tiền cũng gây ấn tượng với phần mở màn, diện trang phục linen với sắc xanh, hay trang phục hoạ tiết đại dương bắt mắt, trẻ trung.

