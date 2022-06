Bí quyết “da sáng dáng xinh” của Đỗ Thị Hà là nhờ những món ăn ngon bổ rẻ này

Trên trang Instagram cá nhân, Đỗ Thị Hà thỉnh thoảng có đăng tải những món mình ăn hàng ngày và còn khẳng định "No Keto, only my favorite" (Không hẳn là Keto, chỉ là mình thích) và quả thực tân Hoa hậu không theo một chế độ ăn kiêng cụ thể nào, nhưng lại ăn uống rất lành mạnh.

Chẳng hạn như Đỗ Thị Hà thường chọn khoai lang luộc thay cho cơm trắng. Cùng cung cấp tinh bột nhưng trong khi cơm chứa nhiều đường thì khoai lang ít đường hơn, lại có nhiều chất xơ và vitamin, khoáng chất. Chính vì thế mà với những người vẫn muốn ăn tinh bột mà không bị tăng cân thì khoai lang được coi là lựa chọn lý tưởng.

Bông cải xanh cũng là món ăn yêu thích của Đỗ Thị Hà. Bông cải xanh (súp lơ xanh) có lượng chất xơ hòa tan cực cao, vừa tốt cho hệ tiêu hóa vừa giảm cholesterol. Hơn thế nữa, loại rau củ này còn cung cấp canxi, vitamin D giúp cho xương chắc khỏe hơn. Vì thế mà bông cải xanh luộc là món ăn yêu thích của rất nhiều người để có được vóc dáng mảnh mai khỏe mạnh.

Trong các loại thực phẩm chỉ Việt Nam mới có, miến dong là đồ ăn kiêng tuyệt vời. Được làm từ bột củ dong riềng nên miến chứa nhiều chất đạm nhưng lại không gây tăng cân. Thậm chí miến dong còn chứa nhiều chất xơ, rất ít calo và chẳng có chất béo. Thế nên Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn có thể nhâm nhi cả đĩa miến dong xào chay với cà rốt, mộc nhĩ, đậu phụ mà chẳng ngại tăng cân.

Nhìn qua các món ăn mà tân Hoa hậu lựa chọn, rất dễ thấy cà rốt xuất hiện thường xuyên. Có thể là cà rốt ăn sống hay luộc chín nhưng loại củ này có quá nhiều tác dụng như giúp mắt sáng khỏe, kích thích tóc mọc nhanh và mượt hơn, giúp da chống lão hóa, tăng miễn dịch và còn giúp giảm cân.

Vì theo đuổi chế độ ăn lành mạnh nên Đỗ Thị Hà ăn rất nhiều rau củ và một đĩa salad trộn là món ăn cô gái nào cũng chọn khi cần giảm cân giữ dáng. Có thể thấy món salad của tân Hoa hậu rất đa dạng và đủ chất, từ xà lách đến ngô, khoai tây, cà rốt, dưa chuột xắt nhỏ. Thêm một chút nước sốt là đã có đĩa salad với hương vị rất đa dạng và ngon miệng.