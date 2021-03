Làn da của Á hậu Huyền My "toang" nặng vì lỗi tẩy da chết chị em rất dễ sơ sẩy mắc phải

Chăm sóc làn da thực sự là một hành trình đầy thử thách và không ít những lúc, ngay cả những tín đồ skincare mát tay nhất cũng có thể vô tình mắc sai lầm. Mới đây, Á hậu Huyền My đã chia sẻ tới chị em một tình huống "đau thương" theo đúng nghĩa đen do cô nàng đã sơ sẩy mắc lỗi trong lúc skincare, và hậu quả mà làn da nhận được không hề nhẹ chút nào.

Cụ thể thì theo Huyền My tâm sự với chị em, do "lú lẫn" nên nàng Á hậu đã mix gel tẩy da chết với nồng độ AHA là 8% với kem dưỡng. Và khi bôi lên mặt thì làn da của Huyền My bị "sưng vù, phồng rộp, ngứa ngáy và rát như thể bị bỏng", tình huống này của Huyền My nghe thôi cũng đã khiến người ta thấy đau giùm cho cô nàng.

Nguyên do khiến làn da của Á hậu Huyền My bị kích ứng như vậy khả năng cao là đến từ nồng độ 8% AHA khá mạnh trong lọ gel tẩy da chết mà cô dùng.

Sản phẩm Á hậu Huyền My dùng: Paula's Choice Skin Perfecting 8% AHA Gel Exfoliant (Khoảng 910.000 VNĐ).

AHA là thành phần tẩy da chết hóa học rất thông dụng. AHA có thể phát huy tác dụng ở cả lớp thượng bì lẫn tầng sâu hơn của làn da là lớp trung bì. Ở tầng thượng bì, AHA sẽ làm bong những tế bào chết đang tồn đọng ở bề mặt, giúp làn da trở nên mịn màng hơn. Bên cạnh đó, AHA còn giúp kích thích sản sinh collagen, giúp sản phẩm chứa thành phần này trở thành lựa chọn lý tưởng để là phẳng nếp nhăn.

Theo bác sĩ Patricia Wexler tại New York thì "nồng độ AHA an toàn trong những sản phẩm không kê đơn sẽ dao động trong khoảng 10% hoặc thấp hơn". Nếu dùng những sản phẩm peel da hay tẩy da chết có nồng độ AHA lớn hơn 10% thì phải được sự giám sát của bác sĩ, bằng không thì làn da của bạn sẽ bị kích ứng trầm trọng.

Như vậy, tỷ lệ 8% AHA trong sản phẩm của Huyền My dùng vẫn nằm trong khoảng an toàn nhưng lại thuộc mức quá mạnh đối với làn da của cô. Đây chính là lý do mà dù mix với kem dưỡng để làm giảm bớt hiệu lực của AHA, làn da của Á hậu Huyền My vẫn gặp phải những biểu hiện kích ứng không hề dễ chịu chút nào.

Nồng độ AHA có trong các sản phẩm là điều bạn phải cẩn trọng xem xét.

Việc dùng sản phẩm tẩy da chết/peel da chứa AHA với nồng độ không phù hợp là lỗi skincare mà nhiều chị em có thể mắc phải. Có thể là do vô tình "lú lẫn" như Huyền My, hoặc cũng đến từ việc chị em chưa hiểu rõ làn da của mình. Theo bác sĩ Rachel Nazarian thì: "Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm, hãy chắc chắn là bạn sẽ dùng sản phẩm AHA với nồng độ thấp (dưới 3%); nồng độ cao hơn thì lý tưởng cho những ai sở hữu làn da thường cho đến da dầu".

Bên cạnh đó, bạn cũng nên căn cứ vào nhu cầu của làn da mà lựa chọn sản phẩm chứa tỷ lệ AHA phù hợp. Cụ thể:

- AHA nồng độ từ 2% - 5%: Dành cho mục đích loại bỏ da chết, làm thông thoáng lỗ chân lông, cải thiện bề mặt da sần sùi, bong tróc.

- AHA nồng độ từ 5% - 10%: Giúp duy trì làn da mịn màng, loại bỏ một cách rõ rệt các dấu hiệu lão hóa.

- AHA nồng độ từ 12% - 15%: Lý tưởng để cải thiện xóa bỏ tình trạng thâm sạm, sẹo mụn.

- AHA 20% - 70%: Peel da chuyên sâu, cần phải có sự kê đơn của bác sĩ, không tự ý dùng tại nhà.

*Kết luận

Từ trường hợp của Á hậu Huyền My, các chị em sẽ rút được kinh nghiệm sâu sắc khi tẩy da chết, đó là luôn phải chú ý đến nồng độ AHA khi mua sắm và ứng dụng sản phẩm vào quy trình chăm da. Và để chọn được sản phẩm chứa AHA có tỷ lệ phù hợp, bạn cần phải hiểu rõ làn da cùng những vấn đề đang gặp phải để hạn chế đưa ra những lựa chọn sai lầm.

Nguồn tham khảo: Instagram @ngtran_huyenmy, Byrdie, Paula's Choice

Ảnh: Chụp màn hình, Internet