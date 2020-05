Chỉ một sợi dây Chanel, Jennie (Black Pink) tận dụng làm buộc tóc cực sang chảnh: Lan Ngọc, Huyền My thi nhau học theo nhưng "hài" nhất lại là Hari Won

Trước Huyền My đã có Lan Ngọc ứng dụng chiêu buộc tóc cực kỳ sang chảnh này từ Jennie, chiếc ruy băng còn matching cực ngọt với chiếc áo hai dây mỏng manh yêu kiều mà Lan Ngọc đang diện. Thậm chí nữ diễn viên "Cưa Lại Vợ Bầu" còn bắt trend cực nhanh nhạy khi đã tậu cho mình chiếc kính mắt In The Mood đến từ bộ sưu tập hợp tác giữa thương hiệu Gentle Monster và Jennie.