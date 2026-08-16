Bé trai giẫm chân lên vòi nước uống ở nhà hàng: “Trẻ con biết gì đâu” - Câu nói đã làm hỏng biết bao đứa trẻ!

Một câu chuyện tưởng nhỏ xảy ra tại nhà hàng Sushiro (Quảng Châu - Trung Quốc) mới đây lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng: Cậu bé tầm 5 tuổi thò hẳn hai chân qua vách ngăn bàn ăn, giẫm trực tiếp lên vòi nước uống của bàn bên cạnh. Vị khách bàn bên nhắc nhở, bố mẹ cậu bé chỉ "nói suông" vài câu cho có chứ chẳng hề kéo con lại. Đến khi nhân viên cửa hàng can thiệp, vòi nước mới được tháo ra khử trùng toàn bộ.

Điều khiến người ta phẫn nộ không nằm ở bàn chân của đứa trẻ, mà nằm ở thái độ của người lớn.

Nhìn thấy con mình hết lần này đến lần khác ngó sang bàn bên, thò chân qua vách ngăn rồi giẫm lên vòi nước, cha mẹ cậu bé vẫn ngồi yên. Mãi đến khi người lạ chịu không nổi phải lên tiếng, họ mới bồi thêm vài câu nhắc nhở hời hợt. Đó không phải là "không thấy", mà là thấy nhưng không coi ra gì. Vòi nước đó là vòi nước nóng uống trực tiếp, nếu đứa trẻ vô tình gạt phải cần gạt bị bỏng, lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm?

"Trẻ con biết gì đâu"

Đây có lẽ là câu nói quen thuộc nhất mỗi khi một "trẻ ngỗ ngược" quậy phá nơi công cộng. Nhưng thực tế:

Trẻ 5 tuổi chưa biết quy tắc: Có thể hiểu và thông cảm.

Cha mẹ của trẻ 5 tuổi cũng coi thường quy tắc: Không ai chấp nhận nổi.

Nhìn lại những vụ việc tương tự thời gian qua, người ta không khỏi giật mình:

Đứa trẻ 2 tuổi ném tã lót dùng dở vào nồi lẩu Haidilao.

Người mẹ thản nhiên đặt bàn chân của con lên bàn ăn nhà hàng để bấm móng chân.

Đứa trẻ tráo đổi, trộn lẫn hàng chục loại ngũ cốc trong siêu thị khiến toàn bộ hàng hóa phải tiêu hủy.

Tất cả những vụ việc đó phản ánh một thực tế phũ phàng: Đằng sau những đứa trẻ "hoang dã" không phải là sự ngây thơ, mà là sự lười biếng của cha mẹ. Lười quản, lười dạy, lười uốn nắn. Nhiều người luôn tự bào chữa bằng tư duy: "Trẻ con lớn lên tự khắc ngoan". Nhưng nếu bạn không dạy, làm sao trẻ biết đâu là đúng - sai, đâu là ranh giới không được bước qua?

Bố mẹ không dạy, xã hội sẽ dạy!

Nơi công cộng không phải là phòng khách nhà bạn. Bàn ăn hay vòi nước nhà hàng càng không phải là công viên giải trí. Ý thức cư xử chuẩn mực cần được rèn giũa từ những hành động nhỏ nhất ngay từ khi còn bé. Trẻ càng sớm biết tôn trọng quy tắc chung thì càng dễ hòa nhập và nhận được sự tôn trọng từ xã hội.

Sự dung túng, chiều chuộng tai hại của cha mẹ chỉ làm đứa trẻ lầm tưởng rằng: Làm sai cũng chẳng sao, chẳng có hậu quả gì cả.

Nhưng đời không giống như nhà:

Bố mẹ không dạy, xã hội sẽ dạy. Bố mẹ không quản, pháp luật sẽ quản.

Bài học nhãn tiền từ vụ việc một gia đình phải bồi thường toàn bộ 2,2 triệu Nhân dân tệ (khoảng 7,5 tỷ đồng) vì hành vi thiếu giám sát khiến con gây hậu quả nghiêm trọng tại nhà hàng Haidilao chính là ranh giới đỏ mà pháp luật đã vạch ra. Đó không phải lời đe dọa, đó là thực tế.

Đừng để sự vô trách nhiệm hủy hoại một đứa trẻ

Nhiều người thở dài bình luận: "Xem xong những hình ảnh này, chắc cả đời không dám đi ăn hàng nữa". Niềm tin của khách hàng vào vệ sinh an toàn thực phẩm một khi đã vỡ, nhà hàng có tẩy trùng vô số lần cũng khó lấy lại được.

Nhưng thứ còn khó phục hồi hơn cả uy tín của một thương hiệu, chính là nhân cách và ý thức ranh giới bị hủy hoại của một đứa trẻ.

Đừng biến câu "Cháu nó còn nhỏ" thành tấm lá chắn cho sự lười biếng của bản thân. Trẻ chưa biết thì cha mẹ phải hướng dẫn, trẻ chưa ngoan thì cha mẹ phải uốn nắn. Thêm một chút nghiêm khắc bằng hành động thực tế từ gia đình, xã hội sẽ bớt đi những câu chuyện nhói lòng về những "đứa trẻ bị hỏng" từ trong nếp nhà.

Nguồn: Sohu