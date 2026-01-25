Ngoài Anh, sữa Aptamil còn bị thu hồi ở những nước nào?

Vụ việc phát hiện độc tố Cereulide bền nhiệt trong nguyên liệu sản xuất sữa bột trẻ em đã chính thức trở thành một trong những đợt thu hồi thực phẩm lớn nhất năm nay tại thị trường châu Âu. Theo dữ liệu từ Hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của EU (RASFF), phạm vi ảnh hưởng đã vượt xa khỏi Vương quốc Anh, chạm đến nhiều thị trường trọng điểm khác.

1. Ireland: Thị trường chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất

Ngay sau khi lệnh thu hồi được phát hành tại Anh, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) đã lập tức phát đi cảnh báo tương tự. Do sự tương đồng về chuỗi cung ứng và kho vận giữa Anh và Ireland, các lô sữa Aptamil và đặc biệt là dòng sữa SMA (thuộc tập đoàn Nestlé) cũng bị nhiễm độc tố Cereulide.

Tại Ireland, lệnh thu hồi không chỉ áp dụng cho sữa bột công thức mà còn mở rộng ra các dòng sữa dạng lỏng (ready-to-feed) của hãng SMA, gây ra sự hoang mang lớn cho các bà mẹ đang nuôi con nhỏ bằng sữa công thức pha sẵn.

2. Sự "càn quét" tại khu vực Benelux và Đức

Các báo cáo mới nhất cho thấy các lô nguyên liệu dầu ARA nhiễm độc từ Trung Quốc đã được phân phối đến các nhà máy tại Hà Lan, "thủ phủ" sản xuất sữa của Danone. Điều này dẫn đến các đợt kiểm tra và thu hồi tự nguyện tại:

Hà Lan: Một số dòng sản phẩm được sản xuất cho thị trường nội địa và xuất khẩu đã bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt.

Bỉ và Luxembourg: Các cơ quan chức năng tại đây đã phối hợp với Danone để thu hồi các lô hàng có mã tương ứng với nguyên liệu bị nhiễm độc.

Đức: Dù quy định kiểm soát tại Đức cực kỳ gắt gao, một lượng nhỏ sản phẩm nghi vấn cũng đã được ghi nhận và yêu cầu rút khỏi kệ hàng để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sự cố này bộc lộ một điểm yếu chết người trong mô hình kinh doanh thực phẩm toàn cầu: Sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn nguyên liệu giá rẻ từ một vài nhà cung cấp lớn. Khi một mắt xích (như nhà máy dầu ARA tại Trung Quốc) gặp sự cố, toàn bộ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Danone hay Nestlé đều bị kéo xuống vực thẳm khủng hoảng niềm tin.