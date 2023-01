Làm mẹ không phải là chấm dứt ước mơ, hoài bão của mình

Làm mẹ là một điều thiêng liêng, hạnh phúc và không phải ai cũng có được điều đó. Khi có con, người phụ nữ rất bận rộn. Họ dành nhiều thời gian để nuôi dạy một đứa trẻ, thậm chí là không có thời gian cho bản thân. Một số người còn than thở rằng "Làm mẹ là chấm dứt ước mơ, hoài bão của mẹ để nuôi giấc mơ con". Tuy nhiên, bác sĩ dinh dưỡng Anh Nguyễn, Ủy Viên Cấp Cao của Hiệp Hội Dinh Dưỡng và Y Học Lối Sống Vương Quốc Anh (BANT), điều này là không đúng.

Theo anh, thực ra, não bộ của người phụ nữ có 1 lập trình rất lạ khi họ có con, lập trình này không phải giết chết ước mơ của họ mà là ngược lại. Nó làm sáng hoài bão và tạo động lực mới để họ phát triển lên một nấc thang mới. Nói cách khác, những người phụ nữ khi làm mẹ sẽ có một cú lướt sóng tuyệt vời để thay đổi cả về tư duy, cách nhìn và hoài bão. Và cách bạn sử dụng nó để đưa nó lên nấc thang cao hơn hay rơi tủm xuống nước là ở cách bạn chọn.

Dưới đây là chia sẻ của bác sĩ dinh dưỡng Anh Nguyễn:

Não bộ của người làm mẹ có gì khác?

Có một sự cắt tỉa mạnh mẽ các mối nối thần kinh xảy ra khi họ bắt đầu làm mẹ, kiểu như được tỉa cắt cành vậy. Những mối nối cũ sẽ bị cắt đi, và cũng có những mối nối mới được hình thành. Theo báo cáo của TS. Koretz "Bộ não thực sự tự thiết kế lại, cắt bỏ các kết nối cũ và xây dựng các kết nối mới. Kết quả là bộ não được tối ưu hóa cho "lý thuyết về tâm trí" - khả năng hiểu những gì người khác có thể đang nghĩ và nhận thức." Thực ra, có thể nói: người phụ nữ khi làm mẹ thực sự trưởng thành hơn về tâm trí, biết yêu thương, nhẫn nại, lắng nghe và cảm thông với người khác so với họ khi còn con gái.

Điều này có thể giúp họ cũng có suy nghĩ chín chắn hơn về hoài bão và xác định được ước mơ về điều gì muốn làm tốt hơn. Do suy nghĩ chính chắn hơn, nên họ bớt đi nhiều các sở thích cá nhân vô bổ mà tập trung hơn vào bước cao hơn là sống hiểu bản thân và những người xung quanh.

Đúng thật, làm mẹ đang cho bạn 1 cơ hội tuyệt vời để phát triển bản thân.

Làm sao để tận dụng cơ hội này tốt nhất?

1. Tránh so sánh

Sự cắt tỉa cũng gây 1 số thứ có thể làm bạn suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt làm bạn trở nên hay so sánh. Từ việc so sánh trong việc chăm con đến việc so sánh nhỏ bạn này sao giỏi vậy mới sinh mà đã đi làm, còn đi du lịch nữa... Thực ra cảm giác so sánh hay ganh tị là bản tính tự nhiên của con người. Nó luôn xảy ra ở bất kì người nào từ người nghèo đến người giàu, cả người có học lẫn không có học. Càng có sự phát triển xã hội cao thì họ càng hiểu cách để kiểm soát và loại bỏ nó. Chẳng may, người vừa làm mẹ thường khó kiểm soát hơn, và dễ làm họ có suy nghĩ tự so sánh. Để tránh điều này, bạn nên tập trung suy nghĩ về trẻ và vui chơi với trẻ. Khi đó, các hormone hạnh phúc sẽ giải phóng và là cứu cánh tuyệt vời cho bạn. Khi bạn cảm thấy thỏa mãn bản thân thì ít có suy nghĩ phải so sánh với ai.

2. Thiết lập lại kế hoạch bản thân

Như đã nói ở trên, bạn vẫn luôn giữ ước mơ và hoài bão của bản thân. VD, bạn muốn đi học hoặc kinh doanh một thứ gì đó, thì hãy tiếp tục vì sinh con và chăm con không hề chấm dứt ước mơ của bạn, chỉ là bạn cần thiết lập lại kế hoạch để thực hiện. Não bộ bạn lúc này sẽ làm việc rất tốt để giúp bạn chỉ là bạn cần phải lúc nào cũng nuôi dưỡng nó.

3. Dành thời gian cho bản thân và thư giãn

Duy trì sở thích của bạn như mua sắm, đọc sách, đi dạo... Dĩ nhiên, nó cần được sắp xếp để hài hòa giữa việc chăm con và duy trì sở thích. Nên dành ít nhất 10 phút mỗi ngày để làm điều bạn thích và thư giãn

4. Trò chuyện với người chồng, bạn bè, đồng nghiệp

Không có lúc nào tốt hơn trong 3-5 năm sau sinh khi trao đổi với chồng hay bạn bè thân thiết về kế hoạch, ý tưởng kinh doanh hay kế hoạch sắp tới vì đó là lúc não bộ của bạn sẽ đảm nhận trách nhiệm rất tốt trong sắp xếp và hoạch định.

"Làm mẹ là học cách tìm ra sức mạnh tiềm ẩn của bạn và đối mặt với những nỗi sợ hãi bạn chưa bao giờ nghĩ đến." – Linda Wooten