Làm cách nào để bảo vệ làn da khỏi tác hại của “ánh sáng xanh”

Các thiết bị điện tử như máy tính bảng, điện thoại, vi tính xách tay được xem là trợ thủ đắc lực cho con người không chỉ ở phương diện làm việc mà còn mang lại những giờ phút giải trí thường ngày. Tuy nhiên, việc tiếp xúc quá lâu với ánh sáng màn hình từ các thiết bị trên có thể gây ra tác động tiêu cực đối với làn da chúng ta. Hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về tác hại cũng như cách phòng ngừa hiệu quả từ chuyên gia sức khoẻ về loại ánh sáng quen thuộc này.

Ánh sáng xanh: Ẩn chứa nhiều nguy cơ cho sức khỏe

Theo bác sĩ da liễu đến từ New York, Michelle Henry cho biết ánh sáng xanh đến từ các thiết bị được xem là nguyên nhân khiến võng mạc giảm sản xuất melatonin, gây rối loạn chu kỳ giấc ngủ của bạn. Ngoài ra, việc tiếp xúc với ánh sáng xanh còn góp phần sản sinh các gốc tự do khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Mức độ nguy hại giữa các thiết bị

Theo Michelle: “Nguy cơ gây hại của ánh sáng xanh đến từ điện thoại di động sẽ cao hơn khi khoảng cách tiếp xúc giữa mắt và màn hình gần hơn hẳn so với màn hình TV hay vi tính”.

Trong một nghiên cứu khác vào năm 2010 được công bố tạp chí The Journal of Investigative Dermatology cũng cho thấy, ánh sáng xanh làm ảnh hưởng đến việc tăng sắc tố melanin của biểu bì da. Qua thời gian, làn da của bạn sẽ trở nên tối màu và kém sức sống đáng kể.

Làm thế nào để phòng tránh các tác hại trên với làn da?

- Hạn chế lượng ánh sáng xanh: Hãy hạn chế tiếp xúc với màn hình điện tử khi không thật sự cần thiết. Ngoài ra ở một số thiết bị hiện nay (gồm điện thoại, máy tính bảng, laptop, TV) thường trang bị tính năng “nightshift” giúp phát ra ít ánh sáng xanh hơn khi đang hoạt động.

- Thoa kem chống nắng thường xuyên: Ưu tiên sử dụng các loại kem có chứa oxit sắt sẽ giúp tăng cường bảo vệ cho làn da của bạn trước tác động của ánh sáng xanh, theo một số nghiên cứu đã chứng minh.

- Sử dụng các sản phẩm chứa vitamin C: Nhằm hạn chế việc tăng sắc tố da cũng như quá trình lão hóa, sản phẩm dưỡng da có vitamin C là lựa chọn hàng đầu giúp làn da chống lại các gốc tự do. Đồng thời, loại vitamin này cũng giúp làm đều màu da và sáng hơn sau một thời gian sử dụng.

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời: Ngoài các thiết bị điện tử, ánh nắng mặt trời cũng có chứa tia sáng xanh tác động không tốt đến da. Vì thế bạn nên che chắn cẩn thận và dùng kem chống nắng đầy đủ khi ra khỏi nhà.