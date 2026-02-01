Kylie Jenner chán khoe ngực, chuyển sang khoe phần dưới

Vừa qua khi xuất hiện ở buổi công chiếu The Moment diễn ra ở Los Angeles Kylie Jenner khiến thảm đỏ Hollywood phải đổi hướng chú ý bởi diện mạo hoàn toàn khác so với hình ảnh quen thuộc: không corset o ép, không váy khoét ngực táo bạo, thay vào đó là một màn khoe eo thon và cơ bụng săn chắc hiếm thấy.

Ngôi sao 28 tuổi lựa chọn thiết kế đến từ bộ sưu tập Xuân 2026 của Maison Martin Margiela - một outfit được chỉnh sửa riêng để tôn tối đa vùng bụng. Chiếc crop top cổ yếm với phom dáng hở lưng hoàn toàn, phủ đầy những lớp bèo nhún mềm mại, vừa tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ vừa khéo léo dẫn ánh nhìn về vòng eo phẳng lỳ của Kylie.

Ảnh Getty Images.

Trên thảm đỏ, Kylie tự tin tạo dáng bên cạnh Charli XCX - nữ chính của bộ phim. Thiết kế lưng trần giúp cô khoe trọn vóc dáng săn chắc từ nhiều góc độ, trong khi kết cấu bèo nhún dày tạo cảm giác nghệ thuật và nổi loạn đúng tinh thần Margiela. So với phiên bản từng xuất hiện trên sàn diễn, bộ trang phục của Kylie đã được tinh chỉnh đáng kể.

Ảnh Getty Images.

Trên runway, phần áo và chân váy được nối với nhau bằng một lớp vải dài, mang cảm giác kín đáo hơn. Nhưng khi bước lên thảm đỏ, lớp vải này được loại bỏ, biến tổng thể thành một set đồ hở eo gợi cảm đúng chất Kylie Jenner. Cô phối chiếc crop top màu be cùng chân váy maxi đen có phần cạp thấp. Hoàn thiện diện mạo, Kylie búi tóc gọn gàng, khoe trọn đôi hoa tai kim cương của Lorraine Schwartz cùng layout makeup tông hồng nhẹ.

Ảnh Getty Images.

Trước đây, Kylie Jenner nhiều lần gây chú ý với phong cách ăn mặc táo bạo, thường xuyên khoe vòng một quá đà. Đáng nói hơn, trong không ít lần xuất hiện, cô còn vô thức đặt tay lên ngực khi tạo dáng khiến công chúng đặt dấu hỏi lớn về hành động này. Gần đây nhất, tại lễ trao giải Critics Choice Awards 2026 hôm 5/1, khi sánh đôi bạn trai, Kylie vẫn trung thành với hình ảnh quen thuộc trong chiếc váy hai dây ôm sát, phô diễn trọn vẹn vòng một nóng bỏng.

Ảnh Getty Images.

Phần đông cho rằng việc liên tục đặt tay lên ngực xuất phát từ cảm giác không thoải mái khi diện thiết kế xẻ sâu trước hàng loạt ống kính. Tuy nhiên, lập luận này nhanh chóng bị phản bác, bởi kiểu trang phục khoe ngực vốn đã gắn bó với Kylie Jenner suốt nhiều năm qua.

Thực tế, hành động này được xem như một thói quen mang tính vô thức của Kylie kể từ khi cô nâng cấp vòng một ở tuổi 19. Hai năm trước, The Sun từng đăng tải bài viết chỉ ra việc Kylie thường xuyên tạo dáng với bàn tay đặt lên ngực ở mọi hoàn cảnh, từ đời thường đến thảm đỏ. Theo trang tin này, thói quen ấy khiến không ít người cảm thấy khó xử. Một cư dân mạng nhận xét: "Có thể đó là thói quen, nhưng điều đó không khiến nó bớt kỳ quặc", trong khi người khác thẳng thắn cho rằng: "Thật sự rất ngượng khi nhìn vào những khoảnh khắc đó."