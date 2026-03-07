Kỳ Duyên rủ Thiên Ân làm đẹp, tiện "flex" luôn body nét căng

Sau kỳ nghỉ Tết dễ khiến nhiều người “lơi lỏng” chuyện giữ dáng, Kỳ Duyên đã nhanh chóng lấy lại phong độ hình thể khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Nàng hậu mới đây đã chia sẻ loạt ảnh đi xông hơi, thư giãn cùng Thiên Ân , đồng thời tiện thể “flex” luôn body săn chắc đáng ngưỡng mộ. Trong những khoảnh khắc đời thường, cả hai gây chú ý với vóc dáng thon gọn, vòng eo gọn gàng cùng làn da khỏe khoắn sau khi xông hơi toàn thân. Đặc biệt, cơ thể săn chắc của bộ đôi nàng hậu cho thấy sự chăm chỉ tập luyện và duy trì lối sống lành mạnh sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Body săn chắc của Kỳ Duyên. (Nguồn: FBNV)

Thiên Ân cũng không hề kém cạnh.

Kỳ Duyên và Thiên Ân khiến người hâm mộ khó rời mắt khi cùng khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Cả hai diện trang phục thể thao ôm sát, tôn lên vòng eo thon gọn cùng đường nét cơ thể cân đối. Kỳ Duyên nổi bật với thân hình cân đối nhưng vẫn đầy sức sống, trong khi Thiên Ân gây ấn tượng bởi vóc dáng quyến rũ, nuột nà. Không chỉ body chuẩn chỉnh, hai nàng hậu cũng nhận nhiều lời khen với nhan sắc rạng rỡ, làn da sau khi xông hơi trở nên căng bóng, mịn màng và tươi tắn.

Làn da căng mướt của Kỳ Duyên và Thiên Ân sau khi xông hơi toàn thân. (Ảnh: FBNV)

Xông hơi toàn thân được xem là một trong những phương pháp chăm sóc cơ thể giúp làm đẹp và thư giãn hiệu quả. Khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao, lỗ chân lông sẽ giãn nở, từ đó hỗ trợ đào thải bụi bẩn, dầu thừa và độc tố tích tụ trên da. Nhờ vậy, làn da trở nên sạch sâu, thông thoáng và dễ hấp thụ dưỡng chất hơn trong các bước skincare sau đó. Bên cạnh đó, quá trình tiết mồ hôi còn giúp kích thích tuần hoàn máu, mang lại làn da hồng hào, tươi tắn và căng mịn. Xông hơi cũng giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng, đồng thời hỗ trợ đốt cháy năng lượng, góp phần duy trì vóc dáng gọn gàng. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt, việc xông hơi cần thực hiện với tần suất hợp lý và kết hợp bổ sung đủ nước cho cơ thể.

Kỳ Duyên chia sẻ thói quen xông hơi ngày cuối tuần. (Nguồn: FBNV)

Sau kỳ nghỉ Tết với nhiều bữa tiệc và lịch sinh hoạt dễ bị xáo trộn, Kỳ Duyên và Thiên Ân nhanh chóng quay lại guồng chăm sóc cơ thể bằng cách áp dụng chế độ Ketox tại nhà. Hai nàng hậu cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm cao độ khi chủ động xây dựng thực đơn cũng như lịch tập luyện khoa học để lấy lại phong độ vóc dáng. Trên mạng xã hội, cả hai cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh những buổi tập luyện chăm chỉ đến các bữa ăn theo chế độ lành mạnh. Không chỉ đơn thuần là chia sẻ cuộc sống cá nhân, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn mang đến nguồn động lực cho nhiều người đang muốn bắt đầu lại thói quen sinh hoạt khoa học sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.