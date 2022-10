Kinh nghiệm chinh phục Singapore và Malaysia trong 8 ngày 7 đêm cùng gia đình có con nhỏ

Đi du lịch nước ngoài cần có sự chuẩn bị một cách kĩ càng, đặc biệt là với những gia đình có con nhỏ. Chị Hoàng Lan Phương (sống tại Hà Nội) vừa trở về từ chuyến khám phá Singapore và Malaysia với nhiều kinh nghiệm quý giá, hy vọng sẽ giúp ích cho các gia đình có đam mê xê dịch.

Chuẩn bị gì trước khi du lịch Singapore và Malaysia?

Đặt vé máy bay

Bật theo dõi trên Google Flight hành trình mà mình đi, cụ thể ở đây là từ Việt Nam sang Singapore và từ Kuala Lumpur Malaysia về Việt Nam, để xem giá vé máy bay, rẻ là đặt luôn. Dựa vào đó, chiều đi chúng mình bay Vietjet (đặt trên app Traveloka) còn chiều về bay AirAsia (đặt trực tiếp qua AirAsia).

Vì lịch trình dài (8 ngày 7 đêm) nên chúng mình mua thêm cân. Nếu bạn mang theo xe đẩy em bé thì có thể mang tới tận cửa máy bay rồi gấp gọn lại đưa cho tiếp viên, lúc xuống sân bay nhận như hành lý ký gửi.

Đổi tiền

Mình đổi tiền ở ngân hàng Vietcombank, cần gọi trước để họ chuẩn bị, mang theo hộ chiếu và vé máy bay khứ hồi, tỷ giá khá tốt, làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 16h là đóng cửa. Tiền Ringgit Malaysia ít có nên bạn có thể mang đô Sing sang Malaysia để đổi qua Ringgit.

Kỷ niệm của chuyến đi lần này.

Mua sim

Bạn nên mua sim 4G tại Klook và nhận tại sân bay Changi Singapore để có số điện thoại gọi được bên đó. Như chúng mình mua sim 4G ở Shopee vì có lựa chọn sim cho 10 ngày cả hai nước, mang qua chỉ gọi được Zalo, còn tin nhắn nhận được toàn tiếng Thái không hiểu gì. Còn tại Malaysia thì nên đến nơi rồi mới mua (có thể mua ở 7Eleven) vì sim mua ở Việt Nam mang qua mạng dùng khá chập chờn. Thẻ EZ – Link hoặc NETS FLASH PAY để đi tàu điện thì bạn có thể mua trước trên Klook, mình thì có sẵn 2 thẻ rồi.

Đặt phòng khách sạn

Khách sạn thì nên chọn gần trạm tàu điện, có rating cao, bình luận tốt. Mình book trên Booking và Traveloka. Nếu bạn có bé nhỏ thì hãy thuê khách sạn xịn một chút. Như tại Singapore, chúng mình ở khách sạn Check-Inn khu Little India, cách âm rất kém, hôm nào cũng bị khách phòng bên phàn nàn về việc gây ồn. Còn tại Kuala Lumpur tụi mình ở Khách sạn 1000 miles thì cách âm khá tốt, chưa thấy phản hồi khó chịu nào.

Nhà của muôn loài hoa cây cỏ Flower Dome

Khai tờ khai nhập cảnh vào Singapore (SG Arrival Card)

Trước đây Singapore sử dụng tờ khai bằng giấy. Bạn sẽ được phát trên máy bay hoặc lấy tại bàn chờ ngay ở sân bay Changi. Hiện trong xu thế 4.0, Singapore đã ngưng sử dụng loại này và chuyển sang tờ khai điện tử. Để khai báo, bạn vào ICA | SG Arival Card hoặc tải App MyICA (trên iOS hoặc Android), rồi điền thông tin trong vòng 3 ngày trước khi tới Singapore là được. Sau khi điền xong bạn sẽ nhận được email chứng nhận điện tử, bạn có thể tải file mềm lưu trên điện thoại hoặc in ra giấy.

Chuẩn bị hành lý du lịch Singapore Malaysia (có trẻ nhỏ)

- Giấy tờ tùy thân: Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng, căn cước công dân, tờ khai nhập cảnh vào Singapore, chứng nhận tiêm vắc xin (in sẵn).

- Tiền đô Sing, tiền Ringgit Malaysia, tiền Việt Nam và thẻ visa, tốt nhất có túi đeo chéo trước ngực để mang hết những giấy tờ quan trọng và tiền theo người.

- Quần áo theo mùa cho 8 ngày 7 đêm mặc thoải mái, thấm hút mồ hôi tốt, thêm áo khoác để nhỡ đi ra sân bay hoặc tàu điện có lạnh, riêng em bé mang dư ra vài bộ, bỉm, dầu gội đầu, xà bông, bàn chải, thuốc đánh răng (khách sạn có thể không sẵn).

Khu vui chơi với nhiều trải nghiệm thú vị.

- Giày thể thao ôm chân (vì sẽ đi bộ nhiều), mũ rộng vành, kính râm, kem chống nắng, quạt, ô (để phòng những cơn mưa bất chợt).

- Xe đẩy, quạt mini chạy sạc hoặc quạt giấy gấp (đi ngoài trời nóng, cần có quạt nếu ở trên xe đẩy).

- Ổ cắm ( bên Sing và Malay là 3 chân), nhiều chiều ổ khác nhau để tiện cho việc sử dụng.

- Đồ ăn vặt, nước uống cho em bé vì bé đi nhiều dễ bị mất sức.

- Giấy ướt, giấy khô (Sing không có sẵn).

- Túi y tế (thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng, thuốc bỏng, kháng sinh, bông băng, thuốc đỏ...), mang thêm thuốc xịt côn trùng và thuốc bôi vết thương sau khi muỗi cắn.

- Điện thoại, máy ảnh, sạc, pin dự phòng.

Em bé đáng yêu của chuyến đi này.

Cách sử dụng một số phương tiện di chuyển khi du lịch Singapore và Malaysia

Tàu điện

Ở Singapore chỉ có tàu điện ngầm (MRT). Hệ thống MRT ở đây gồm 5 line chính tương ứng với 5 màu đỏ, xanh lá, tím, vàng, xanh nước biển (các line đứt là phần mở rộng tương lai). Trong đó mỗi line sẽ đi theo một trục chính, còn line vàng là line vòng tròn, giao nhau với 4 line còn lại.

Bạn có thể tải bản đồ trên mạng hoặc tiện nhất là dùng app, mình dùng Moovit. Bạn chỉ cần nhập nơi muốn đến sẽ ra được các phương án di chuyển (gồm thời gian, đi line màu gì, trạm cần xuống, cần chuyển line không). Tip là bạn hãy nhìn biển chỉ dẫn trên đầu, có màu sắc, tên, hướng rất rõ ràng. Mình còn dùng thêm Google Map để tìm đường đi bộ đến trạm đầu tiên và từ trạm cuối cùng đến nơi muốn đến cho chính xác.

Để đi MRT bạn cần sở hữu thẻ EZ – Link hoặc NETS FLASH PAY (có vé lẻ nhưng đắt). Trong thẻ có sẵn 7 đô Sing nên bạn sẽ cần nạp thêm tiền tại các cây tự động, trường hợp không tự nạp được hoặc cây bị lỗi, bạn có thể nhờ nhân viên trực bốt hỗ trợ. Khi đã có tiền thì việc sử dụng khá đơn giản, tại mỗi ga sẽ có các cửa ra vào, bạn chỉ cần đặt thẻ đúng vị trí cảm ứng là máy tự động trừ tiền và cửa mở.

Còn ở Malaysia ngoài tàu điện ngầm còn có tàu điện trên cao và tàu điện từ sân bay, khá giống với Thái Lan, chỉ khác là tàu điện sân bay ở đây xịn và đắt hơn nhiều.

Xe buýt

Bên Sing, tương tự như MRT, xe buýt cũng dùng app Moovit và Google Map. Giá vé được tính theo khoảng cách di chuyển chứ không cố định theo tuyến như ở Việt Nam, bạn có thể sử dụng thẻ MRT hoặc tiền mặt để thanh toán. Lưu ý nếu dùng tiền mặt thì bạn cần chuẩn bị đúng số tiền lẻ nếu không sẽ không được trả lại tiền thừa đâu nhé. Bên Malaysia thì phương tiện này phổ biến nhất luôn vì nó rẻ, còn có cả xe buýt miễn phí nữa.

Grab

Grab ở Sing rất đắt đỏ, nếu đi đông 3-4 người thì sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Lưu ý có trẻ em thì phải đặt Grab Family hoặc Grab thường có ghế em bé, nếu không đến nơi họ sẽ không nhận chở và bạn sẽ mất 4 đô sing phí hủy chuyến. Còn Grab ở Malaysia thì như ở Việt Nam, cực kỳ dễ đặt.

Hệ sinh thái ấn tượng.

Lịch trình du lịch Singapore và Malaysia 8 ngày 7 đêm gợi ý cho gia đình có bé nhỏ

- Ngày 1: Jewel ở sân bay Changi - Khách sạn Check-Inn tại Little India - Show nhạc nước ở Marina Bay Sand.

- Ngày 2: Singapore Zoo - Show ánh sáng ở Gardens By The Bay.

- Ngày 3: Sentosa - Universal Studio - Wings of Time.

- Ngày 4: Singapore Hop on hop off - Garden By the Bay.

- Ngày 5: Legoland Malaysia - Check-in khách sạn 1000 Miles tại Kuala Lumpur.

- Ngày 6: KL Hop on hop off - Petronas Tower - Lot 10.

- Ngày 7: Động Batu - Central Market - Aquaria KLCC - Decathlon.

- Ngày 8: Check out khách sạn - 10h ra sân bay KLIA2.

Em bé vô cùng hào hứng với chuyến đi lần này.

Tổng chi phí cho chuyến du lịch Singapore - Malaysia 8n7đ cho 2 người lớn, 1 trẻ em

- Vé máy bay từ Hà Nội đi Singapore, từ Malaysia về Hà Nội, ký gửi 2 chiều: 7,8 triệu.

- Sim 4G mua tại Hà Nội và Malaysia: 775k.

- Taxi chiều đi và về Nội Bài: 550k.

- Tiền phòng 4 đêm Sing, 3 đêm Malay: 9,3 triệu.

- Tiền đi lại trải nghiệm đủ loại phương tiện: khoảng 5 triệu.

- Tiền ăn: khoảng 11 triệu (trung bình 1 bữa ở Singapore ăn hết 500-800k, có một hôm ăn sang Chilicrab ở Sing hết 3 triệu, còn 1 bữa ở Malaysia là 300-500k, cộng ăn vặt).

- Vé tham quan (em bé được miễn phí): khoảng 8,4 triệu.

+ Combo Kêi Lúk Pass (USS, Garden, Zoo, Wings, Hop on hop off ở Singapore): 5,5 triệu.

+ Legoland Malaysia: 1,6 triệu.

+ Aquaria KLCC: 657k.

+ Hop on hop off ở Malaysia: 520k.

Tóm lại, tổng chi phí cho chuyến du lịch Singapore - Malaysia 8 ngày 7 đêm cho 2 người lớn, 1 trẻ em trên 2 tuổi vừa rồi của chúng mình là khoảng 43 triệu.

"Hy vọng với những kinh nghiệm du lịch Singapore - Malaysia mà mình chia sẻ trên đây sẽ giúp gia đình bạn lên được kế hoạch dễ dàng và cụ thể hơn. Chúc bố mẹ và các bạn nhỏ có một chuyến đi vui vẻ, nhiều kỷ niệm đáng nhớ và trải nghiệm thú vị", chị Phương chia sẻ.