Kinh ngạc với sự "biến dạng" của các cơ quan nội tạng trong cơ thể người mẹ khi mang thai

Mang bầu là một trải nghiệm rất là thú vị với người phụ nữ. Ở giai đoạn này, mọi cảm xúc của mẹ là sự đan xen giữa mệt mỏi, khó chịu, nhức nhối, đau đớn và niềm hạnh phúc ngọt ngào khi sắp được chào đón một thiên thần.

Những thay đổi về ngoại hình của người phụ nữ khi mang bầu thì ai cũng biết. Đó là bụng to ra, chân tay, mặt mũi đều mập mạp. Có mẹ còn nổi mụn đầy mặt, mũi đỏ tấy lên. Song, đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên trong cơ quan nội tạng của mẹ có thay đổi gì không thì đó vẫn là một ẩn số đối với nhiều người.

Theo một đoạn video được đăng tải của Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp ở Chicago (Mỹ), cho thấy "Việc mang thai tác động lên cơ thể người mẹ như thế nào khi họ phải điều chỉnh cả thể chất và tinh thần với những thay đổi bên trong cơ thể mình".

1. Tam cá nguyệt thứ nhất (từ tuần 1 – hết tuần 12)

Ở giai đoạn từ tuần 5 đến tuần thứ 8, tuy rằng nhìn bề ngoài thì cơ thể mẹ vẫn chưa có sự thay đổi gì nhưng thực ra bên trong bàng quang của bạn đã bị đẩy xuống thấp hơn một chút để nhường chỗ cho túi thai.

Trong khoảng tuần thứ 9 đến hết tuần 12, em bé lớn dần sẽ đẩy dạ dày của mẹ về phía ngực một chút. Đồng thời, bụng và ngực của mẹ cũng to dần ra. Đó là nguyên nhân vì sao mà mẹ bắt đầu thấy cơ thể mình mập hơn và những bộ đồ thường mặc bỗng trở nên chật chội.

2. Tam cá nguyệt thứ hai (Từ tuần 13 – hết tuần 24)

Trong 3 tháng tiếp theo, em bé và nhau thai ngày càng phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc bàng quang của mẹ ngày càng bị ép chặt xuống dưới, và dạ dày sẽ ngày càng bị đẩy lên cao về phía ngực gần 45 độ. Đây chính là nguyên nhân khiến mẹ thường xuyên đi tiểu và bị ợ nóng.

Chưa kể, ở giai đoạn này mẹ còn không thể ăn nhiều trong một bữa được nữa, mà phải chia ra thành nhiều bữa nhỏ. Bởi nếu ăn hơi nhiều một chút là mẹ sẽ bị đầy hơi. Tuy rằng cảm giác này luôn khiến mẹ khó chịu nhưng lại có lợi cho thai nhi. Vì tiêu hóa thức ăn chậm sẽ cho phép máu hấp thụ các chất dinh dưỡng được tốt hơn, sau đó, máu sẽ được truyền qua nhau thai và đi đến em bé.

3. Tam cá nguyệt thứ 3 (từ tuần 25 cho đến tuần 36)

Lúc này, bụng của mẹ chắc hẳn là đã rất to do em bé đang lớn rất nhanh. Phía bên trong cơ thể, bộ phận gan và phổi của mẹ trông méo mó đến đáng thương bởi sự chèn ép của dạ dày và ruột. Đó được xem là lý do mà mẹ thường cảm thấy hay mệt hơn, khó thở hơn từ tuần 31 trở đi.

Mẹ cũng sẽ đi tiểu thường xuyên, kể cả ban ngày và ban đêm, do bàng quang bị thai nhi chèn ép rất chặt.

Thêm vào đó, mẹ còn phải chịu những cú nhào lộn, những trận đá bóng, luyện tập võ thuật của con khi ở trong bụng mẹ. Và đôi khi, có những lúc con vô tình đạp trúng bọng đái hay dạ dày khiến mẹ đau chảy nước mắt.



4. Sinh con

Tuy rằng mang thai rất vất vả nhưng đây lại là quãng thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó mà con đã đủ ngày đủ tháng, và cuối cùng cũng chịu chào đời. Ngay sau khi con ra khỏi "nhà" của mình là mọi cơ quan trong cơ thể mẹ ngay lập tức sẽ trở về lại kích thước, hình dạng và vị trí ban đầu của mình. Bây giờ chỉ còn chờ đợi tử cung co bóp về lại kích thước như lúc chưa mang thai nữa là xong.

Tóm lại, nhìn những gì diễn ra bên trong cơ thể của người mẹ khi mang thai, thật sự khó ai có thể cầm được lòng mà không cảm thấy thương xót. Vì ngoài mang nặng thai nhi, nhau thai, nước ối, ngoài những cơn ốm nghén, mệt mỏi, khó thở ra, các cơ quan nội tạng của mẹ tuy không xê dịch hoàn toàn khỏi vị trí của mình, nhưng lại phải chịu sự chèn ép để nhường chỗ cho em bé lớn lên.

Thế mới thấy, cơ thể của người phụ nữ đã mạnh mẽ phi thường như thế nào khi trở thành Mẹ. Vì vậy, các mẹ hãy chăm sóc và biết yêu thương chính mình hơn.