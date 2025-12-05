Kim Yoo Jung cưới lần nào gây bão mạng lần đó

Sau thành công của bộ phim Dear X , tên tuổi Kim Yoo Jung đã thăng hạng vượt bậc, không chỉ nhờ diễn xuất tiến bộ, ấn tượng mà còn bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1999 tiếp tục khiến người hâm mộ “ngẩn ngơ” khi đăng tải loạt hình hậu trường trong tạo hình váy cưới bồng bềnh, tinh xảo toát lên vẻ dịu dàng nhưng vẫn đầy khí chất. Hình ảnh cô dâu của em gái quốc dân khiến nhiều người liên tưởng đến tạo hình trong bộ phim My Demon cách đây hai năm trước nhưng với 1 phiên bản lộng lẫy và sắc sảo hơn.

2 lần lên xe hoa gây chao đảo MXH của Kim Yoo Jung.

Khoác lên mình bộ váy cưới trong Dear X, Kim Yoo Jung gây choáng ngợp với vẻ đẹp vừa mong manh vừa sang trọng. Chiếc váy dáng bồng xòe được tạo nên từ lớp vải xếp hoa nổi 3D tinh xảo, trải dài như một biển hoa trắng, tôn lên bờ vai trần và phần xương quai xanh sắc nét – điểm vàng giúp visual của cô thêm phần thanh thoát. Thiết kế cúp ngực mềm mại ôm trọn khung xương mảnh mai nhưng khỏe khoắn, khiến tổng thể vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Và ghép với hình tượng nhân vật là 1 minh tinh hàng đầu showbiz làm dâu hào môn thì tạo hình này mang đủ vẻ hào nhoáng, lộng lẫy và cuốn hút.

Kim Yoo Jung đậm chất điện ảnh trong bộ váy cưới lộng lẫy, hút hơn 1,1 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 1 giờ đăng tải.

Nữ diễn viên lựa chọn mái tóc búi cao gọn gàng, điểm vài lọn uốn nhẹ tạo hiệu ứng cổ điển, trong khi lớp makeup tập trung vào sắc môi đỏ và eyeliner mảnh. Lớp voan dài phủ nhẹ phía sau càng khiến hình tượng cô dâu trở nên tinh khôi, trong trẻo khiến người nhìn khó rời mắt.

Vóc dáng mảnh mai cùng nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của Kim Yoo Jung khi mặc váy cưới đẹp như 1 bức tranh.

Trong bộ phim My Demon, Kim Yoo Jung cũng lên xe hoa nhưng với hình tượng cô dâi tối giản và tinh gọn hơn, tập trung vào sự thanh lịch thay vì phô diễn các chi tiết cầu kỳ. Chiếc váy trắng trong phim cũng với phom dáng cúp ngực nhưng phần tùng váy xòe nhẹ nhàng, chất liệu mềm rủ giúp tôn lên vẻ trong trẻo, nhẹ nhàng của mỹ nhân sinh năm 1999. Kiểu tóc được buộc thấp gọn gàng, trang sức điểm xuyết tinh tế nhưng vẫn đủ vẻ lấp lánh.

Tạo hình cô dâu trong My Demon của Kim Yoo Jung mang vibe tinh tế, sang trọng và nhã nhặn, đúng với hình tượng nữ tài phiệt.