Tôi đã 39 tuổi và da vẫn không có một nếp nhăn, tất cả là nhờ những sản phẩm này

Nàng blogger Suzi Tse - người sở hữu gần 100.000 người theo dõi - đã khiến cộng đồng làm đẹp kinh ngạc khi ở tuổi 39 cô vẫn giữ được làn da căng bóng, gần như không xuất hiện nếp nhăn. Suốt gần 10 năm qua, cô duy trì một chu trình dưỡng da ổn định, ưu tiên những sản phẩm dịu nhẹ nhưng mang hiệu quả lâu dài. Dưới đây là 6 sản phẩm mà Suzi cho rằng đã góp phần quan trọng giúp cô gìn giữ làn da trẻ trung hơn tuổi thật.

1. Serum SKIN 1004 - Làm dịu da tức thì, cấp ẩm sâu và phục hồi ổn định

Suzi gọi Serum SKIN 1004 là sản phẩm "không thể thiếu" vì mỗi lần da bị căng rát, khô hoặc kích ứng, cô chỉ cần sử dụng vài lớp là da lập tức dễ chịu hơn. Thành phần chủ đạo là chiết xuất rau má Madagascar, nổi tiếng với khả năng làm dịu, giảm đỏ, giảm viêm và phục hồi hàng rào da. Kết cấu serum mỏng nhẹ, thấm nhanh, phù hợp để layer nhiều lớp mà không gây bí tắc. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa hyaluronic acid giúp giữ ẩm, làm da mềm mại và hạn chế tình trạng đổ dầu do mất nước. Đây là bước nền giúp da Suzi luôn trong trạng thái ổn định - yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa lão hoá sớm.

Nơi mua: SKIN 1004

2. Medik8 Vitamin C & Liquid Peptides - Bộ đôi tái tạo collagen và làm sáng da mạnh mẽ

Nhiều năm liền Suzi dùng Medik8 C-Tetra, một dạng vitamin C ổn định (tetrahexyldecyl ascorbate) có khả năng thấm sâu vào da, giúp mờ thâm, sáng da và tăng cường bảo vệ da trước ánh nắng. Khi bước vào tuổi 35, cô bổ sung Liquid Peptides - serum chứa phức hợp peptide đa dạng giúp kích thích sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi và làm đầy các nếp nhăn li ti. So với nhiều sản phẩm chống lão hoá khác, Liquid Peptides nổi bật nhờ kết cấu lỏng nhẹ, không gây châm chích và phù hợp với da nhạy cảm. Suzi chia sẻ rằng sự kết hợp này giúp da cô đều màu hơn, căng bóng và có độ đàn hồi tốt hơn rõ rệt.

Nơi mua: Medik8

3. TIRTIR Milk Toner - Cấp ẩm sâu giúp giảm tiết dầu và giữ da mềm mịn

TIRTIR Milk Toner là một trong những toner yêu thích nhất của Suzi vì khả năng cấp ẩm mạnh nhưng không hề nặng mặt. Công thức chứa chiết xuất sữa thực vật, panthenol và ceramide giúp cấp nước, nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da và duy trì độ ẩm ổn định suốt nhiều giờ. Khi da được cấp ẩm đầy đủ, tuyến dầu hoạt động cân bằng hơn, giúp giảm tình trạng bóng dầu vùng chữ T - điều mà Suzi từng gặp phải trong những năm 20 tuổi. Đây là sản phẩm giúp da mềm mại, mịn màng và là lớp đệm lý tưởng trước khi dùng các sản phẩm treatment.

Nơi mua: TIRTIR

4. La Roche-Posay Cicaplast - Kem phục hồi quốc dân, cứu nguy làn da kích ứng

Suzi cho biết cô đã giới thiệu Cicaplast Baume B5 cho tất cả bạn bè vì hiệu quả phục hồi cực nhanh. Sản phẩm có sự kết hợp của panthenol 5% (làm dịu, giảm đỏ), madecassoside (phục hồi mô da tổn thương), cùng khoáng chất zinc giúp ngừa vi khuẩn và giảm kích ứng. Cicaplast nổi tiếng với khả năng tái tạo hàng rào da, làm giảm bong tróc và giảm cảm giác khó chịu khi dùng retinoid. Dùng liên tục vài đêm, da sẽ mềm hơn, sáng hơn và cân bằng lại độ ẩm. Đây là "kem cứu nguy" giúp Suzi giữ da khỏe kể cả khi dùng treatment mạnh.

5. Skin1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum - Kem chống nắng mỏng nhẹ nhưng bảo vệ tối ưu

Suzi chọn loại kem chống nắng này vì chất gel-serum cực mỏng, không để lại bóng nhờn và không làm lớp trang điểm bị tách. Thành phần chính gồm rau má giúp làm dịu da, hyaluronic acid giữ ẩm và bộ lọc chống nắng SPF50+ PA++++ bảo vệ da toàn diện trước UVA/UVB. Điều khiến cô yêu thích là cảm giác thoáng nhẹ, tiệp vào da nhanh và không để lại vệt trắng - phù hợp với cả da nhạy cảm hoặc da dễ nổi mụn. Nhờ sử dụng đều đặn, Suzi hạn chế được đáng kể nếp nhăn do tia UV gây ra.

Nơi mua: Skin1004

6. Eucerin Aquaphor - Bí quyết xoá nhăn mắt chỉ bằng một lớp kem dày mỗi tối

Aquaphor là "tip vàng" của Suzi dành cho những ai bắt đầu thấy nếp nhăn ở khoé mắt. Sản phẩm chứa petrolatum, glycerin và panthenol giúp khoá ẩm mạnh, phục hồi da và làm đầy các rãnh nhăn bằng cách duy trì độ ẩm suốt đêm. Suzi thường thoa một lớp dày vào buổi tối và sáng dậy thấy vùng da dưới mắt căng mượt, giảm hẳn các nếp nhăn nhỏ. Theo cô, đây là sản phẩm đơn giản nhưng hiệu quả, giúp ngăn ngừa lão hoá vùng mắt mà không cần các treatment mạnh.

Nơi mua: Eucerin

Làn da không tuổi của Suzi Tse không đến từ những sản phẩm xa xỉ hay chu trình phức tạp, mà từ các sản phẩm ổn định - lành tính - duy trì xuyên suốt nhiều năm. Bài học lớn nhất là: bắt đầu sớm, kiên trì, ưu tiên cấp ẩm - phục hồi - chống nắng, và chỉ dùng treatment khi da sẵn sàng. Không có bí quyết thần kỳ nào giúp làn da 39 tuổi vẫn phẳng lì như đôi mươi. Điều quyết định chính là duy trì một chu trình ổn định, khoa học, cùng những sản phẩm lành tính, bền vững và đã được kiểm chứng trên làn da suốt nhiều năm.