Kim Thần gặp sóng gió vì trang phục thảm đỏ xuề xòa

Kim Thần trên thảm đỏ. (Ảnh: Weibo)

Tại Tuần lễ Điện ảnh Hải Lãng diễn ra ở Tần Hoàng Đảo (Hà Bắc, Trung Quốc), nữ diễn viên Kim Thần thu hút sự chú ý khi lựa chọn trang phục đời thường để xuất hiện trên thảm đỏ.

Hình ảnh quá mức giản dị của Kim Thần trên thảm đỏ. (Ảnh: Weibo)

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí chế giễu vì cho rằng Kim Thần quá thoải mái trong một dịp trang trọng. Một số người chê bai nữ diễn viên xem thường khán giả. Một số khác lại cho rằng trang phục đời thường giúp cô khoe được vòng eo thon và vóc dáng nhiều sức sống, khác với các bộ váy để lộ nhược điểm gầy gò.

Trước làn sóng dư luận, phía đại diện của nữ diễn viên đã đưa ra thông cáo, cho biết nữ diễn viên vốn có mặt tại địa phương để nghỉ dưỡng và bất ngờ được gọi tới tham gia thảm đỏ. Thông cáo khẳng định lần xuất hiện đó ngoài kế hoạch nhưng mang lại không khí thoải mái cho mọi người. Đến tối cùng ngày, Kim Thần trực tiếp lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cho biết đã chuẩn bị gấp gáp cho sự kiện nên tự lo liệu mọi việc, từ trang điểm, làm tóc đến trang phục.

Nhiều người cho rằng gần đây Kim Thần đóng phim Phàm nhân tu tiên với Dương Dương nên trở thành gương mặt được chú ý hơn. Do đó ban tổ chức đã tìm mọi cách mời cô đến sự kiện mặc dù nữ diễn viên không chuẩn bị trước. Tuy nhiên hành động thiếu chuyên nghiệp lần này khiến công ty quản lý và nữ diễn viên đều nhận được ý kiến trái chiều.

Hình ảnh trong các thảm đỏ trước đây của Kim Thần. (Ảnh: Weibo)

Kim Thần sinh năm 1990 tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh chuyên ngành múa dân gian. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2011, từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Manh phi giá đáo, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Vào Nam ra Bắc, Chúng ta không biết yêu, Phàm nhân tu tiên...