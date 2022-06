Kim Kardashian phủ nhận việc làm hỏng váy của Marilyn Monroe

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Today, người dẫn chương trình Hoda Kotb đã hỏi Kardashian rằng liệu những lời tố cáo rằng cô đã làm hỏng chiếc váy mà Marilyn Monroe đã mặc vào năm 1962 khi trình diễn trong buổi dạ tiệc sinh nhật của Tổng thống John F. Kennedy có đúng sự thật hay không. Kardashian nói "không" và phủ nhận việc chiếc váy bị hỏng trong thời gian cô mặc nó tại Met Gala 2022. Kardashian cho biết, cô và Ripley's đã hết sức cẩn thận, đeo găng tay để thử chiếc váy lên người Kardashian. Đây là lần đầu tiên Kim Kardashian lên tiếng khi bị tố làm hỏng chiếc váy sequin mang tính biểu tượng của Marilyn Monroe khi mặc nó tại Met Gala 2022.

"Tôi tôn trọng Marilyn Monroe, tôi hiểu chiếc váy này có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử nước Mỹ", Kardashian nói với Today về lý do cô quyết định mặc chiếc váy. "Và với chủ đề là người Mỹ, tôi nghĩ, 'Còn gì là người Mỹ hơn khi mặc chiếc váy biểu tượng mà Marilyn Monroe đã mặc để hát chúc mừng sinh nhật Tổng thống Hoa Kỳ?'".

Chiếc váy hiện thuộc sở hữu của công ty Ripley's Believe It or Not sau khi gõ búa thành công 4,81 triệu USD trong buổi đấu giá do Julien's Auctions tổ chức.

Hôm 13/6, nhà sưu tập Scott Fortner và giám đốc sáng tạo ChadMichael Morrisette tố cáo Kim Kardashian làm hỏng bộ đầm của Marilyn Monroe. Morrisette đã đến xem chiếc váy trưng bày ở tại bảo tàng của Ripley's Believe It or Not! (Ripley's) ở Hollywood, California, vào ngày 12/6. Ông chụp ảnh so sánh thiết kế trước và sau khi Kim mặc ở Met Gala, cho thấy vải bị sờn, rụng nhiều hạt pha lê.

Ngay sau đó, Ripley's đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận việc Kardashian đã làm hỏng chiếc váy. Amanda Joiner, phó chủ tịch của công ty, nói với People: "Khi Kim trả lại, thiết kế vẫn trong tình trạng ban đầu".

Khi được hỏi về lý do cho mượn một bộ váy có giá trị lịch sử quý giá như thế, Ripley's trả lời: "Không có gì phải bàn cãi về độ mỏng manh của chiếc váy và rủi ro có thể xảy ra khi mặc nó, nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm thu thập những kỷ vật văn hóa đại chúng đáng chú ý, những vật phẩm lịch sử và những hiện vật kinh ngạc trong nhiều năm. Nhiệm vụ của chúng tôi là vừa mang lại tính giải trí vừa giáo dục, đưa ra những cuộc thảo luận xung quanh bộ đầm này. Dù bạn phản đối hay không, tầm quan trọng lịch sử của chiếc váy vẫn không bị phủ nhận mà ngược lại cuộc tranh cãi còn làm nó nổi bật".