Tình duyên thuận lợi nhưng Kim lại gặp rắc rối với dân mạng. Cô bị tố làm hỏng váy của minh tinh huyền thoại Marilyn Monroe sau khi mượn mặc trong sự kiện Met Gala hồi tháng 5. Mới đây, đại diện của Ripley's Believe It or Not! - công ty sở hữu chiếc váy lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của dân mạng. Người này khẳng định, chiếc váy vẫn nguyên trạng như trước lúc Kim mặc.