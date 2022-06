Rộ tin chiếc váy của Marilyn Monroe bị hỏng sau khi Kim Kardashian mặc đến Met Gala

Hãy cho một cô gái những đôi giày phù hợp, và cô ấy có thể chinh phục cả thế giới. Đưa nhầm váy cho cô ấy, và cô ấy có thể khiến hàng triệu người hâm mộ tức giận. Việc này có vẻ đúng với trường hợp mới xảy ra của Kim khi cô mặc chiếc váy nổi tiếng của huyền thoại Marilyn Monroe.

Hôm thứ Hai (theo giờ Mỹ), Pop Culture đã đăng những bức ảnh phía sau của chiếc váy, được cho là từ trước và sau khi Kardashian mặc nó đến Met Gala. Một trong những bức ảnh chụp cho thấy dấu hiệu của vải bị kéo căng và thiếu các viên pha lê, đặc biệt là xung quanh phần hở lưng của chiếc váy.

"Ngay từ đầu, Kim không bao giờ nên mặc chiếc váy đó. Ý tôi là vâng, rất vui được bày tỏ lòng kính trọng đối với Marilyn nhưng cô ấy có thể có một chiếc váy mới được may và sao chép lại. Đây là một hiện vật mang tính biểu tượng, vượt thời gian đã bị hủy hoại" - một tài khoản mạng xã hội Twitter đã để đáp lại bình luận trong bài đăng của Pop Culture.

"Hãy để Kim phá hủy một tác phẩm nghệ thuật lịch sử" - một người khác nói.

Trong khi một số chuyên gia của Monroe "thất vọng" khi thấy Kardashian trong chiếc váy "cực kỳ mỏng manh" của Monroe tại Met Gala thì bảo tàng Ripley's Believe It Or Not! - nơi đã cho Kim mượn chiếc váy - trước đó đã nói với tờ Post rằng các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra.

Chiếc váy không có dấu hiệu hư hỏng khi nó được chụp vào năm 2016. (Ảnh: Getty)

"Đây không phải là quyết định dễ dàng đối với Ripley's, tuy nhiên, Kim Kardashian đã tiếp tục thể hiện sự tôn trọng tối đa đối với cơ hội và trang phục lịch sử này" - Ripley's cho biết trong một tuyên bố sau buổi dạ tiệc - "Từ việc nghiên cứu sâu rộng đến việc tuân theo các nguyên tắc như không trang điểm cơ thể, chỉ mặc bộ váy để xuất hiện trên thảm đỏ".

Vào thời điểm đó, bảo tàng cũng lưu ý rằng "không có thiệt hại" nào xảy ra đối với bộ quần áo.

Đại diện của Ripley đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Trang Six Style về những bức ảnh mới.

Ảnh: Tổng hợp