Kiểu áo mùa hè khiến xương quai xanh trở thành điểm nhấn đắt giá nhất outfit

Mỗi mùa hè, tủ đồ của phái đẹp lại xuất hiện một vài món đồ “đúng vibe” chỉ cần mặc lên là tổng thể trở nên mềm mại, cuốn hút hơn hẳn. Và năm nay, áo sơ mi trễ vai chính là item đang được yêu thích trở lại. Không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ nữ tính, kiểu áo này mang đến cảm giác vừa phóng khoáng vừa gợi cảm nhẹ nhàng – đúng tinh thần mùa hè mà nhiều cô gái theo đuổi.

Điểm đặc biệt của áo sơ mi trễ vai nằm ở khả năng tạo cảm giác “có không khí” cho outfit. Chỉ cần để lộ phần vai hoặc xương quai xanh một cách tinh tế, tổng thể đã trở nên mềm mại và thu hút hơn rất nhiều. Đây cũng là kiểu trang phục phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ tối giản, thanh lịch cho tới ngọt ngào hay mang hơi hướng nghỉ dưỡng.

Một trong những cách phối dễ đẹp nhất là kết hợp áo sơ mi trễ vai kẻ xanh trắng với quần jeans xanh nhạt. Công thức xanh – trắng luôn mang lại cảm giác mát mắt, đặc biệt phù hợp với mùa hè. Nếu áo có thêm chi tiết buộc dây hoặc phom rộng nhẹ, outfit sẽ càng mang tinh thần Pháp phóng khoáng, tạo cảm giác như đang ở một thị trấn ven biển đầy nắng và gió.

Với những cô gái yêu phong cách tối giản kiểu thành thị, áo sơ mi lệch vai màu trắng phối cùng chân váy jeans đen là lựa chọn đáng thử. Sự đối lập giữa trắng và đen giúp outfit trông sang hơn, trong khi thiết kế lệch vai lại tạo điểm nhấn vừa đủ để tổng thể không bị nhàm chán. Đây cũng là kiểu phối đồ có thể mặc đi làm, đi cà phê hoặc gặp gỡ bạn bè mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Nếu thích cảm giác thoải mái và tự nhiên, bạn có thể chọn áo sơ mi trễ vai trắng phom rộng phối cùng quần jeans cơ bản. Kiểu mặc này mang tinh thần casual rất rõ: dễ mặc, dễ ứng dụng nhưng vẫn có nét quyến rũ riêng. Chỉ cần thêm một đôi sandal hoặc sneaker là đã có ngay outfit phù hợp cho những buổi dạo phố mùa hè.

Trong khi đó, những thiết kế sơ mi trắng tối giản lại đặc biệt hợp với phong cách “chị đẹp” lạnh lùng. Không cần nhiều phụ kiện hay chi tiết nổi bật, kiểu áo này vẫn tạo được cảm giác sang trọng và khí chất. Khi phối cùng quần suông hoặc chân váy dài đơn sắc, tổng thể sẽ mang nét quyền lực nhẹ nhàng, đúng tinh thần “quiet luxury” đang được yêu thích.

Ngoài những gam màu trung tính, áo sơ mi trễ vai kẻ sọc xanh trắng có thêm chi tiết bèo nhún cũng là lựa chọn được nhiều cô gái yêu thích. Kiểu áo này mang cảm giác ngọt ngào và trẻ trung hơn, đặc biệt phù hợp cho những buổi hẹn hò hoặc các chuyến du lịch mùa hè. Chỉ cần kết hợp cùng quần jeans đơn giản là đủ tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa dễ thương.

Có thể nói, áo sơ mi trễ vai là một trong số ít item vừa dễ mặc vừa giúp outfit trở nên cuốn hút hơn mà không cần quá nhiều công sức. Chỉ một thay đổi nhỏ ở phần cổ áo cũng đủ khiến phong cách mùa hè trở nên mềm mại, thời trang và có điểm nhấn hơn hẳn.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Shemoda Store

Nơi mua: Pantio

Nơi mua: Sem Clothes

Nơi mua: Goonhouse

Nơi mua: GUTOU



