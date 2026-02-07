Kiếp nạn làm tóc cận Tết: Chị em "thay đầu" thất bại, mở mắt muốn bật khóc

Cứ mỗi độ cận Tết, tiệm tóc lại trở thành địa điểm được chị em tìm đến nhiều nhất để "F5" diện mạo đón năm mới. Người người nhà nhà rủ nhau đi uốn, nhuộm, cắt, kỳ vọng bước ra khỏi salon với một mái tóc xinh xắn, hợp mặt, hợp tuổi, hợp không khí ngày xuân. Thế nhưng, không phải lúc nào thực tế cũng đẹp như tưởng tượng. Làm tóc hỏng, màu nhuộm khác xa so với ảnh mẫu, kiểu tóc nhìn thì trendy nhưng lại chẳng hợp gương mặt, hay tệ hơn là tóc khô xơ, phồng rối, mất dáng chỉ sau vài ngày… tất cả hợp lại thành 1001 kiếp nạn làm tóc trước Tết khiến hội mê làm đẹp chỉ biết dở khóc dở cười.

Tổng hợp kiếp nạn đi làm tóc đón Tết khiến hội chị em "câm nín"

Mới đây, một cô gái sau khi đi làm tóc về đã không kìm được mà bật khóc vì "không nói nên lời". So với ảnh mẫu là kiểu tóc dài xoăn sóng nước cá tính, trẻ trung thì vị khách sau khi làm tóc xong lại tự thấy mình già đi nhiều tuổi vì lọn tóc to hơn hình mẫu. "Ngồi chờ từ 9 rưỡi sáng tới 7 rưỡi tối mới xong, ra kết quả khóc luôn. Tết này khỏi ăn Tết", cô chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ "hàng nhận về" trong trường hợp này khác xa so với "hàng order" là vì độ dài tóc của vị khách quá ngắn nên khó tạo kiểu nàng thơ được.

Một cô gái khác chia sẻ trải nghiệm làm tóc đến tận 3 giờ sáng cũng thu hút hơn 2 triệu người quan tâm trên TikTok. Khi ở salon, dù nhận kết quả không mấy hài lòng song tổng quan vẫn chấp nhận được. Nhưng kiếp nạn thật sự lại xuất hiện ngay sau khi cô về nhà. So với kiểu xoăn lơi mà cô muốn, cái cô nhận được là "lọn xoăn tùm lum" khiến ai nhìn vào cũng chê xấu. Hơn nữa, sau khi ngủ dậy bị rối, nhả ra gần hết như chưa hề được uốn. Sau cùng, dù tốn 1,6 triệu làm tóc kèm gói phục hồi 700K, gội đầu, bóp gel dưỡng đầy đủ thì tóc của vị khách này vẫn bị khô và xù.

Cùng chung nỗi niềm "đau khổ", một vị khách khác phải bắt đầu hành trình chăm sóc tóc để cứu dần mái tóc của mình. Vốn sở hữu mái tóc thẳng suôn dài, cô quyết định "đổi gió" để ăn Tết với kiểu tóc uốn bung layer để rồi nhận được mái tóc "khô gà chưa xé", đi đâu ai cũng nghĩ đội tóc giả vì quá khô cứng.

Theo như chia sẻ, do tiệm đông và thiếu thợ phụ canh máy nên uốn quá thời gian dẫn đến cháy tóc. Không chỉ không có mái tóc "slay" như mong muốn, tóc của cô còn bị rối, chải tới đâu đứt tới đó do quá khô. Dù sau đó đã đi xả và phục hồi tóc thêm vài lần thì so với ban đầu, mái tóc của vị khách cũng bị yếu và khô hơn rất nhiều.

Sang đến nhuộm tóc cũng có thể là "hết cứu". Một vị khách khác sau khi quyết định đổi từ nâu đen sang màu bạch kim ánh vàng cũng "đi toi" mái tóc. Trong quá trình làm tóc, cô phải rửa tóc 1 lần với giá 800K, tẩy tóc 3 lần với chi phí 2,4 triệu, một lần nhuộm hết 800K và dưỡng collagen hết 700K, tổng cộng mất 4,7 triệu để "thay đầu". Song, thay vì kết quả mãn nhãn như ảnh mẫu thì cái cô nhận được là mái tóc màu cam vàng xơ xác và mất nếp.

Vài lời khuyên trước khi làm tóc dịp cận Tết

Trước những tình huống làm tóc thất bại, dù trách móc hay đổ lỗi cho ai đi nữa thì người thiệt thòi nhất vẫn là người đi làm tóc. Thế nên trước hết, đừng đi làm tóc trong tâm thế "thấy người ta làm đẹp là mình cũng phải làm". Rất nhiều ca tóc hỏng xuất phát từ việc chọn kiểu chỉ vì đang hot, trong khi không hề phù hợp với chất tóc, khuôn mặt hay cả style của bản thân. Thực tế thì kiểu tóc đẹp đối với người khác chưa chắc đã đẹp đối với mình.

Mặt khác, đến salon tóc, bạn hãy nói rõ với thợ về tình trạng tóc hiện tại: tóc đã nhuộm mấy lần, có từng tẩy hay uốn ép chưa, tóc yếu hay khỏe. Việc giấu nhẹm lịch sử làm tóc chỉ khiến rủi ro tăng cao, đặc biệt với các dịch vụ uốn, nhuộm, tẩy cận Tết - khi salon thường làm rất nhanh và dày lịch.

Ngoài ra, đừng quá mong chờ rằng "làm xong đảm bảo y hình mẫu", nhất là khi mẫu tóc đó được chỉnh ánh sáng, tạo kiểu kỹ càng. Thay vào đó, nên hỏi thẳng: tóc mình làm được khoảng bao nhiêu phần trăm so với hình, có rủi ro gì không, nếu không hợp thì xử lý thế nào để chuẩn bị tâm lí nếu có nhận được kết quả không ưng ý.

Cuối cùng, nếu salon quá đông, thợ làm vội, tư vấn qua loa hoặc liên tục giục chốt dịch vụ thì tốt nhất là "quay xe". Làm tóc trước Tết không phải cuộc đua, chậm một chút nhưng đảm bảo chuẩn chỉnh từng công đoạn vẫn hơn là ôm về một mái tóc khiến cả mùa Tết chỉ muốn đội mũ.

Nguồn: Tổng hợp