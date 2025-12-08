5 kiểu áo khoác kết hợp với quần jeans là đẹp nhất

Khi nói đến những món đồ "đa năng" trong tủ đồ, quần jeans chắc chắn đứng ở vị trí hàng đầu. Dù là mùa nào, chỉ cần phối đúng kiểu áo khoác, bạn có thể biến một chiếc jeans quen thuộc thành muôn kiểu phong cách khác nhau, từ cá tính, thanh lịch đến mềm mại, nữ tính. Dưới đây là 5 kiểu áo khoác cực dễ mặc, cực hợp để kết đôi cùng quần jeans, mang lại vẻ ngoài thời thượng nhưng vẫn rất tự nhiên.

Áo khoác da

Áo khoác da và quần jeans là cặp đôi "kinh điển" của thời trang đường phố. Chỉ cần một chiếc áo da dáng biker hoặc dáng bomber, bạn đã có ngay một vẻ ngoài phóng khoáng, một chút nổi loạn và cực kỳ cuốn hút.

Bạn có thể chọn áo da màu đen cho cảm giác lạnh lùng, cá tính, hoặc thử các gam màu nâu, be, kem để outfit trở nên mềm mại và dễ ứng dụng hơn. Mix cùng quần jeans ống đứng hoặc skinny là hợp nhất, chỉ cần thêm một đôi ankle boots hoặc sneaker trắng là đã đủ hoàn thiện set đồ đơn giản nhưng có sức hút khó cưỡng.

Vào những ngày thời tiết lạnh hơn, bạn có thể lót thêm áo len cổ lọ bên trong, vừa giữ ấm vừa tạo hiệu ứng layer rất đẹp.

Áo khoác lửng

Nếu bạn muốn trông cao hơn và tạo cảm giác phần thân trên gọn gàng hơn, áo khoác lửng chính là lựa chọn "đắt giá".

Khi kết hợp với quần jeans cạp cao, kiểu áo này giúp tôn đường eo, tạo tỷ lệ cơ thể chuẩn và mang lại vẻ ngoài hiện đại, năng động. Bạn có thể chọn áo khoác lửng vải tweed cho phong cách ngọt ngào, nữ tính; áo khoác lửng denim cho vẻ khỏe khoắn; hoặc áo khoác lửng kaki cho nét tối giản.

Set đồ này rất hợp để đi cà phê cuối tuần, đi dạo phố, hoặc những ngày bạn cần một outfit thoải mái nhưng vẫn thật thời trang.

Áo khoác màu be

Màu be luôn mang đến cảm giác tinh tế, nhẹ nhàng và sang chảnh theo cách rất tự nhiên. Một chiếc áo khoác màu be, dù là dáng trench coat, dạ mỏng hay blazer, đều có thể kết hợp hoàn hảo với đủ kiểu quần jeans trong tủ đồ.

Sức hút của áo khoác be nằm ở chỗ: bạn không cần cố gắng vẫn có vẻ ngoài chỉn chu. Mix cùng jeans xanh, áo thun trắng và giày loafers, bạn có ngay phong cách tối giản; thêm khăn quàng hoặc túi tote là chuẩn đẹp.

Gam màu này cũng rất dễ mặc và hợp mọi hoàn cảnh: đi làm, đi hẹn cafe hay dạo phố đều phù hợp. Nếu thích sự thanh lịch nhưng không muốn quá trang trọng, áo khoác be chính là lựa chọn hoàn hảo.

Áo khoác nhấn eo

Đối với những ngày bạn muốn outfit trông nữ tính và thon gọn hơn, hãy thử áo khoác nhấn eo. Những thiết kế có thắt lưng hoặc đường may tôn vòng eo giúp thân hình cân đối hơn, đồng thời mang đến một vẻ ngoài tinh tế, cổ điển.

Khi phối với quần jeans ống rộng hoặc ống loe, bộ trang phục tạo hiệu ứng "đồng hồ cát" nhẹ nhàng, vừa mềm mại vừa hiện đại. Nếu bạn theo phong cách thanh lịch, hãy chọn áo khoác có chất liệu dạ, tweed hoặc kaki dày nhẹ.

Đối với những kiểu áo có dây buộc, bạn có thể điều chỉnh độ ôm theo ý để linh hoạt với từng loại jeans.

Áo cardigan

Cardigan là món đồ không thể thiếu trong những ngày thời tiết chuyển mùa. Khi kết hợp với quần jeans, cardigan mang lại vẻ nữ tính, nhẹ nhàng và gần gũi.

Bạn có thể chọn cardigan dáng ngắn để tạo cảm giác trẻ trung, hoặc cardigan dáng dài để trông thanh lịch hơn. Cardigan màu trung tính như kem, nâu nhạt, xám luôn dễ phối; còn nếu muốn nổi bật, bạn có thể chọn những gam màu pastel hoặc họa tiết nhẹ.

Điểm cộng lớn của cardigan là sự linh hoạt: mặc đơn lẻ như áo, mặc mở khoác ngoài áo thun, hoặc layer thêm áo sơ mi đều đẹp.

Ảnh: Sưu tầm