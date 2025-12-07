Tổ hợp áo dài hào môn: Hà Tăng, Linh Rin khác biệt nhà chồng; gia đình tỷ phú cài ẩn ý sau 1 chi tiết

Từ sáng sớm 7/12, hàng loạt hình ảnh được chia sẻ từ căn biệt thự sang trọng nơi diễn ra lễ gia tiên của rich kid Tiên Nguyễn và chú rể ngoại quốc Justin Cohen đã nhanh chóng chiếm spotlight mạng xã hội. Dân tình không ngớt lời trầm trồ trước quy mô hoành tráng, xa hoa của hôn lễ. Nhưng điều được chú ý nhất chính là "màn trình diễn thời trang" của cả gia đình tỷ phú trong trang phục áo dài truyền thống.

Từ vợ chồng Hà Tăng, Linh Rin đến ông bà tỷ phú và cô dâu chú rể, mỗi người đều xuất hiện lộng lẫy với những bộ áo dài được thiết kế công phu, tạo nên một bức tranh tổng thể đầy màu sắc và ý nghĩa. Đặc biệt, một chi tiết đồng bộ xuyên suốt trong trang phục của cả gia đình mang ý nghĩa sâu sắc mà gia tộc tỷ phú muốn gửi gắm trong ngày trọng đại này cũng được "soi" ra.

Vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn

Xuất hiện sớm nhất là vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn trong bộ áo dài tone pastel nhẹ nhàng, thanh lịch như một thước phim tình cảm. Hà Tăng diện áo dài trắng tinh khôi với họa tiết thêu nhẹ nhàng, phối cùng quần lụa xanh ngọc bích sang trọng. Trong khi đó, Louis Nguyễn lựa chọn áo dài nam màu hồng phấn pastel với họa tiết cổ điển, tạo nên sự hài hòa hoàn hảo với trang phục của vợ. Từng khung hình của cặp đôi đều như những trang bìa tạp chí đẳng cấp.

Đây không phải lần đầu tiên Hà Tăng - Louis Nguyễn khiến dân tình mê đắm với áo dài. Mỗi mùa Tết, cặp đôi này đều có truyền thống tung bộ ảnh áo dài gia đình, thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho chiếc áo truyền thống Việt Nam.

Vợ chồng Linh Rin - Phillip Nguyễn

Khác với sự rực rỡ của các thành viên khác trong gia đình, vợ chồng Linh Rin và Phillip Nguyễn lại khá kín đáo trong việc chia sẻ hình ảnh. Tuy nhiên, qua một số hình ảnh được ghi lại, có thể thấy đôi vợ chồng trẻ lựa chọn áo dài cặp với tone màu tươi sáng và bình yên.

Linh Rin diện áo dài vàng nhạt trang nhã với hoạ tiết cực kỳ nền nã trong khi Phillip Nguyễn chọn áo dài nam trơn màu trắng kem. Sự lựa chọn màu sắc này không chỉ thể hiện tính cách nhẹ nhàng, kín đáo của cặp đôi mà còn mang đến cảm giác ấm áp, hạnh phúc như ánh nắng ban mai.

Tỷ phú Jonathan và phu nhân

Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Lê Hồng Thủy Tiên lựa chọn màu nâu đồng sang trọng cho bộ áo dài của họ. Màu sắc này không chỉ toát lên sự quý phái, đẳng cấp mà còn thể hiện vị thế của người đứng đầu gia tộc.

Áo dài của phu nhân Thủy Tiên có họa tiết hoa sen thêu nổi tinh xảo, trong khi trang phục của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng được may bằng lụa cao cấp với gam màu tương đồng. Cặp đôi tỷ phú tỏa ra khí chất uy nghiêm nhưng vẫn đầm ấm của những bậc phụ huynh đang chứng kiến con gái bước vào ngưỡng cửa hạnh phúc.

Cô dâu Tiên Nguyễn và chú rể ngoại quốc

Cặp đôi chính của ngày hôm nay - Tiên Nguyễn và Justin Cohen lựa chọn màu trắng kem cho áo dài cưới truyền thống. Fashionista Tiên Nguyễn luôn thời thượng trong những bộ cánh xa xỉ từ trước đến nay, nhưng vào ngày cưới với chiếc áo dài trắng kem và họa tiết hoa sen thêu nổi tuyệt đẹp, đội khăn đóng truyền thống - Tiên Nguyễn gây bất ngờ với tạo hình một cô dâu Việt Nam hiện đại, giữ gìn nét đẹp truyền thống.

Nhập gia tuỳ tục, chú rể ngoại quốc Justin Cohen cũng mặc áo dài nam với thiết kế lịch sự, thể hiện sự tôn trọng và yêu mến Việt Nam của anh. Hình ảnh chú rể Tây mặc áo dài Việt đã tạo nên một bức tranh đẹp về sự hòa quyện văn hóa.

Điều đặc biệt nhất trong siêu đám cưới này chính là sự xuất hiện xuyên suốt của hình ảnh hoa sen - loài hoa được gia đình tỷ phú cực kỳ ưa chuộng. Từ hoa cưới đến họa tiết y hệt trên áo dài của Tiên Nguyễn và phu nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Sự đồng điệu này không chỉ thể hiện mối liên kết máu mủ giữa mẹ và con gái, mà còn là cách gia đình thể hiện tình yêu với loài hoa được người dân xem như quốc hoa Việt Nam.

Hoa sen tiếp tục xuất hiện trên áo dài của toàn bộ dàn phù dâu phù rể, trong đó có bạn gái của cậu út Hiếu Nguyễn - Marie Trâm Anh. Tất cả tạo nên sự đồng bộ nhưng vẫn có điểm nhấn riêng.

Trong văn hoá, hoa sen không chỉ là biểu tượng của sự thanh cao, thanh khiết mà còn mang thể hiện phẩm chất kiên cường và cuối cùng là ẩn ý về sự viên mãn. Trong Phật giáo, hoa sen là biểu tượng của sự giác ngộ và bình yên. Việc sử dụng hoa sen trong đám cưới thể hiện mong muốn về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.

Việc gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lựa chọn hoa sen làm biểu tượng xuyên suốt cho đám cưới không chỉ thể hiện sự tinh tế trong việc tôn vinh văn hóa truyền thống, mà còn là lời chúc phúc cho đôi uyên ương.