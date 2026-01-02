Khung hình gây náo loạn đầu năm của Hoa hậu cao nhất Việt Nam và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Ngày đầu năm mới, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ đăng tải một khung hình chụp chung cùng Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bức ảnh lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi, mang theo không ít tiếng cười bởi sự chênh lệch chiều cao không thể chối cãi giữa hai nhân vật chính. Kèm theo hình ảnh, nam nhạc sĩ hài hước viết: "Tình yêu thật sự sẽ không phân biệt chiều cao! Nhưng tôi thì có! Tôi phân biệt!". Dòng trạng thái dí dỏm càng khiến dân mạng thích thú, liên tục chia sẻ và bình luận rôm rả.

Trong khung hình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung diện trang phục đơn giản với áo sơ mi sáng màu và giày thể thao, toát lên vẻ gần gũi, đời thường. Anh đứng cạnh Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong tà áo dài xanh nhạt, thiết kế tinh tế, tôn trọn vóc dáng cao ráo cùng thần thái nhẹ nhàng, rạng rỡ. Dù đã cố gắng đứng thẳng người, nhưng nam nhạc sĩ vẫn lép vế thấy rõ so với nàng hậu cao 1m86. Tầm mắt của anh khi nhìn thẳng chỉ đến vai của Bảo Ngọc, mang theo nét bất lực càng làm cho bức ảnh thêm phần hài hước, trong khi nàng Hậu thì rạng rỡ với nụ cười tươi như hoa.

Ảnh Nguyễn Văn Chung

Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè và cư dân mạng đã không bỏ lỡ cơ hội "trêu chọc" Nguyễn Văn Chung, để lại những lời bình vui nhộn xoay quanh sự chênh lệch quá lớn.

Về phía Lê Nguyễn Bảo Ngọc, con số 1m86 từ lâu đã trở thành niềm tự hào và được cô xem là một thế mạnh cần được khai thác hết mức trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chính chiều cao ấn tượng này cũng từng mang đến cho nàng Hậu không ít tình huống "dở khóc dở cười", đặc biệt khi đứng chung khung hình với các sao nam. Điển hình là tại sân khấu trao giải Em Xinh Say Hi cùng Erik, khi Bảo Ngọc mang giày cao gót xuất hiện, cô cao hơn nam ca sĩ một cách rõ rệt. Khung hình lúc ấy khiến Anh Trai này cũng phải lúng túng vì sự lệch chuẩn quá xa.

Không chỉ với Erik, trong nhiều sự kiện khác, khi đứng cạnh các nam nhân khác, Bảo Ngọc thường phải cố gắng "khom lưng" hoặc đứng lệch một chút để tránh tạo nên sự chênh lệch quá lớn. Nhưng dù cố gắng thế nào, chiều cao 1m86 vẫn là con số không thể che giấu.

Ảnh Erik

Trong đêm đăng quang Miss World Vietnam 2022, dù chỉ là Á hậu, nhưng khi đứng chung khung hình top 3 cùng Hoa hậu Mai Phương và Á hậu 2 Phương Nhi, Bảo Ngọc lại nổi bật vượt trội nhờ chiều cao cùng đôi chân dài 1,23m. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhầm tưởng vị trí trung tâm và chiều cao nổi bật ấy đồng nghĩa với ngôi vị cao nhất.

Ảnh KiengCan

Trong làng sắc đẹp Việt Nam, chiều cao lý tưởng cho các cuộc thi Hoa hậu thường dao động từ 1m70-1m76. Khi các người đẹp quá cao có thể tạo nên sự mất cân đối trong một số khung hình. Tuy nhiên, Bảo Ngọc đã biết cách biến chiều cao vượt chuẩn thành điểm nhấn riêng. Cô luôn tự tin sải bước trên sàn catwalk, khoe trọn đôi chân dài miên man mà không hề ngại ngùng. Trong các bộ ảnh thời trang, chiều cao của nàng Hậu giúp mọi thiết kế đều trở nên sang trọng và ấn tượng hơn. Với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, đôi chân dài 1,23m chiếm hơn 2/3 cơ thể, Bảo Ngọc hoàn toàn có thể trở thành siêu mẫu quốc tế nếu theo đuổi con đường này.