5 mẹo hay chỉ mất 10 phút nhưng giúp bạn trông xinh hơn hẳn ngày đầu năm mới

Không cần makeup cầu kỳ với nhiều lớp nền dày hay kỹ thuật phức tạp, bạn hoàn toàn có thể trông tươi tắn và gọn gàng hơn chỉ trong 10 phút nếu nắm đúng những bước cơ bản. Dưới đây là 5 bước makeup đơn giản, tập trung vào hiệu quả thực tế, phù hợp cho buổi sáng đi làm, đi học hay những ngày bạn muốn đẹp nhanh mà không tốn quá nhiều công sức.

1. Dùng kem chống nắng nâng tông

Thay vì sử dụng kem nền hay cushion mất thời gian, một loại kem chống nắng có khả năng nâng tông nhẹ và làm đều màu da sẽ giúp gương mặt sáng hơn ngay lập tức. Sản phẩm này vừa bảo vệ da khỏi tia UV, vừa tạo hiệu ứng da tươi tắn, mịn màng tự nhiên. Chỉ cần tán một lớp mỏng, da đã trông có sức sống hơn rõ rệt mà không bị nặng mặt hay bí da, rất phù hợp cho makeup nhanh mỗi ngày.

Nơi mua gợi ý: Kem chống nắng nâng tone d'Alba White Truffle Tone Up Sunscreen

2. Kẻ lông mày

Lông mày là yếu tố quyết định đến thần thái gương mặt, nên dù makeup tối giản đến đâu cũng không nên bỏ qua bước này. Chỉ cần kẻ lại dáng mày gọn gàng, tô nhẹ những chỗ thưa là gương mặt đã trông rõ nét và chỉn chu hơn hẳn. Với makeup 10 phút, hãy ưu tiên dáng mày tự nhiên, màu sắc hài hòa với tóc để khuôn mặt mềm mại và dễ nhìn.

Nơi mua gợi ý: Chì kẻ mày 2 đầu Lemonade Dual Eyebrow

3. Kẻ mắt hoặc kẹp mi

Bạn không nhất thiết phải làm cả hai, chỉ cần chọn một là đủ để đôi mắt trông sáng và có chiều sâu hơn. Kẻ một đường eyeliner mảnh sát chân mi sẽ giúp mắt sắc nét hơn, trong khi kẹp mi cong lại tạo cảm giác mắt to và long lanh mà không cần mascara. Đây là bước giúp gương mặt có điểm nhấn rõ ràng nhất dù makeup rất nhẹ.

Nơi mua gợi ý: Chì Kẻ Mắt Dạng Gel Carslan Mềm Mại

4. Dùng kem che khuyết điểm

Thay vì đánh nền toàn mặt, hãy dùng kem che khuyết điểm đúng chỗ cần thiết như quầng thâm, nốt mụn hay vùng da đỏ quanh mũi. Cách này giúp da trông đều màu hơn mà vẫn giữ được độ tự nhiên, không dày phấn. Chỉ cần tán mỏng và gọn, tổng thể gương mặt sẽ sáng sủa và gọn gàng hơn rất nhiều.

Nơi mua gợi ý: Kem Che Khuyết Điểm COVER UP PRO CONCEALER TFIT

5. Dùng son môi kiêm má hồng

Đây là bí quyết tiết kiệm thời gian cực kỳ hiệu quả cho makeup nhanh. Một thỏi son có thể dùng cho cả môi và má sẽ giúp gương mặt hồng hào, tươi tắn chỉ trong vài thao tác. Chọn những tông màu dễ dùng như hồng đất, cam đào hay hồng nude ấm, chấm nhẹ lên má rồi tán đều, bạn sẽ có ngay vẻ ngoài rạng rỡ mà không cần thêm bước phức tạp.

Nơi mua gợi ý: Son môi kiêm má hồng 2in1 barenbliss Kiwi Tint Lip & Cheek

Chỉ với 5 bước đơn giản trên, bạn đã có thể hoàn thiện một lớp makeup gọn nhẹ, tự nhiên nhưng vẫn đủ để trông xinh xắn và chỉn chu hơn. Makeup không cần cầu kỳ, quan trọng là chọn đúng bước, đúng sản phẩm và làm vừa đủ – đó chính là bí quyết để đẹp nhanh trong những ngày bận rộn.