5 xu hướng trang phục họa tiết sẽ "làm mưa làm gió" trong năm 2026

Trong thế giới thời trang luôn thay đổi, năm 2026 chứng kiến sự quay trở lại của những họa tiết cổ điển nhưng vẫn không kém phần mới mẻ, sáng tạo. Các xu hướng trang phục họa tiết đang làm mưa làm gió, từ những chiếc áo sơ mi kẻ thanh lịch cho đến những bộ trang phục hoa đầy nữ tính, tất cả đều mang lại sự tươi mới và phá cách cho phong cách của các chị em. Dưới đây là 5 xu hướng họa tiết được dự báo sẽ dẫn đầu trong năm 2026.

Áo chấm bi

Áo chấm bi là một trong những họa tiết không bao giờ lỗi mốt, và vào năm 2026, chúng sẽ quay trở lại mạnh mẽ. Những chiếc áo chấm bi với nhiều kích cỡ khác nhau, từ nhỏ xíu như hạt đậu đến những chấm bi lớn, tạo nên một phong cách vừa hiện đại lại vừa cổ điển. Các mẫu áo chấm bi có thể dễ dàng mix cùng quần jeans, chân váy midi hoặc thậm chí là những bộ đồ lửng thời trang, giúp bạn trở nên thanh lịch và nổi bật trong bất kỳ dịp nào.

Điều thú vị ở áo chấm bi là sự kết hợp giữa sự nữ tính và phong cách cổ điển, nhưng vẫn không kém phần năng động. Một chiếc áo chấm bi đen trắng chẳng hạn, có thể mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa trẻ trung, rất thích hợp cho các buổi hẹn hò hoặc dạo phố cuối tuần.

Áo kẻ ngang

Xu hướng áo kẻ ngang năm nay không chỉ dừng lại ở những gam màu đơn giản như đen trắng, mà còn được mang những màu sắc mới mẻ như xanh dương, đỏ hoặc các sự kết hợp tương phản giữa các sắc thái nóng và lạnh.

Một chiếc áo kẻ ngang có thể kết hợp hoàn hảo với một chiếc quần skinny jeans hay quần culottes, tạo nên một outfit vừa thoải mái lại vừa thời thượng. Các tín đồ thời trang cũng có thể thử sức với áo kẻ ngang oversized, kết hợp với các phụ kiện đơn giản như mũ beret hoặc kính mắt to bản để tạo nên một phong cách casual nhưng không kém phần sành điệu.

Quần kẻ

Quần kẻ là một trong những món đồ chủ lực trong tủ đồ của các quý cô sành mốt trong năm 2026. Khác với những bộ đồ kẻ trước đây, quần kẻ hiện đại được biến tấu theo nhiều kiểu dáng khác nhau như quần ống rộng hay quần ống đứng. Chất liệu của chúng cũng đa dạng, từ vải dày dặn cho mùa đông đến những chất liệu mỏng nhẹ cho mùa hè.

Điểm nổi bật của quần kẻ là khả năng tạo nên sự hài hòa giữa vẻ thanh lịch và sự phóng khoáng, thích hợp cho nhiều phong cách khác nhau. Bạn có thể kết hợp quần kẻ với áo thun trắng cơ bản hoặc áo sơ mi để có một set đồ đi làm thật chỉn chu, hoặc mix với áo crop top để đi chơi cùng bạn bè, mang lại sự trẻ trung, năng động.

Váy hoa

Váy hoa chưa bao giờ vắng mặt trong tủ đồ của phái đẹp, và năm 2026 cũng không phải là ngoại lệ. Những chiếc váy hoa đầy màu sắc sẽ trở thành xu hướng trong mùa xuân tới. Những mẫu váy hoa mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát và vô cùng nữ tính. Họa tiết hoa năm nay không chỉ đơn giản là những đóa hoa nhỏ xinh mà còn là các họa tiết hoa lá lớn, đầy màu sắc, mang đến một cảm giác rực rỡ và tươi mới.

Chất liệu vải của váy hoa cũng rất đa dạng, từ vải cotton mềm mại, vải linen thoáng mát đến vải satin mượt mà, tạo ra sự lựa chọn phong phú cho các tín đồ yêu thích sự nữ tính và duyên dáng. Bạn có thể phối váy hoa với một chiếc áo khoác nhẹ để đi dạo phố hay mặc một đôi sandals thoải mái để thêm phần thanh lịch.

Áo sơ mi kẻ

Áo sơ mi kẻ là một trong những xu hướng vượt thời gian, và năm 2026 chính là thời điểm mà những chiếc áo sơ mi kẻ lại phủ sóng. Tuy nhiên, khác với những chiếc sơ mi kẻ thông thường, năm nay, các thiết kế sẽ được cách tân với các chi tiết như tay phồng, cổ rộng hoặc những đường kẻ mảnh, tinh tế hơn. Sơ mi kẻ sẽ kết hợp ăn ý với quần jeans, quần ống rộng hay quần short để tạo nên các outfit thời thượng, trẻ trung.

Ảnh: Instagram