Khung hình đẹp như tranh vẽ nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Bộ ảnh gia đình khoe trọn visual của cặp đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển lại khiến dân tình đứng ngồi không yên. 5 thành viên trong gia đình đã cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong sắc đen - trắng chủ đạo. Bức ảnh nắm tay khép kín xếp theo chiều cao từ lớn đến bé không chỉ tôn lên thần thái sang trọng của bố mẹ, sự chững chạc của cậu con trai cả, mà còn làm nổi bật nét ngọt ngào, lém lỉnh của hai cô con gái nhỏ. Mỗi khung hình đều như một bức tranh lan tỏa trọn vẹn sự ấm áp và gắn kết của một tổ ấm viên mãn.

Khung hình tổ ấm hạnh phúc nhà Khánh Thi - Phan Hiển (Ảnh: NVCC)

(Ảnh: NVCC)

(Ảnh: NVCC)

Cuộc sống hôn nhân viên mãn

Đằng sau những khung hình tràn ngập nụ cười ấy là một hành trình tình yêu vượt qua muôn vàn sóng gió. Bén duyên từ mối quan hệ "cô - trò" trên sàn tập khiêu vũ thể thao, Khánh Thi (sinh năm 1982) và Phan Hiển (sinh năm 1993) từng phải đối mặt với không ít rào cản từ dư luận lẫn khoảng cách tuổi tác. Dẫu vậy, bằng sự thấu hiểu, kiên trì và một tình yêu chân thành, cả hai đã từng bước chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn. Lễ cưới cổ tích hoành tráng diễn ra vào cuối năm 2022 chính là dấu mốc ngọt ngào, khép lại chặng đường hơn một thập kỷ nhiều thử thách để chính thức mở ra chương mới trọn vẹn.

Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của đôi kiện tướng luôn rộn rã tiếng cười bên ba nhóc tỳ "đủ nếp đủ tẻ". Cậu con trai cả Kubi (Minh Cường) không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình chuẩn nam thần nhí mà còn thể hiện tài năng dancesport thiên bẩm khi xuất sắc hai lần liên tiếp đoạt chức vô địch thế giới hạng thiếu nhi tại giải Syllabus World Championship. Cô con gái thứ hai Anna (Vương Diễm) lại đốn tim khán giả nhờ vẻ đằm thắm, duyên dáng như một tiểu thư thực thụ. Trong khi đó, em út Lisa (Thùy Linh) luôn là "ngôi sao nhí" thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đáng yêu, tinh nghịch như búp bê.

Ảnh: NVCC

Không chỉ ăn ý tuyệt đối khi đồng hành trên sàn đấu hay trong việc quản lý trung tâm đào tạo khiêu vũ, Khánh Thi và Phan Hiển còn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ phương pháp nuôi dạy con khoa học. Dù định hướng các con tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm, cả hai không gượng ép mà luôn tôn trọng cá tính, sở thích tự nhiên của từng bé. Cặp đôi đặc biệt chú trọng việc giáo dục con tinh thần tự lập, sự khiêm tốn và lòng lễ phép. Bên cạnh đó, sự yêu thương và hậu thuẫn vững chắc từ gia đình hai bên cũng chính là tựa điểm tinh thần giúp Khánh Thi luôn cảm thấy bình yên khi vun vén cho tổ ấm.

Trải qua nhiều thăng trầm, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển giờ đây không chỉ là biểu tượng thành công của dancesport Việt Nam mà còn là hình mẫu lý tưởng về sự thấu hiểu và sẻ chia trong hôn nhân. Những hình ảnh đời thường ngọt ngào hay các bộ ảnh kỷ niệm tràn đầy năng lượng tích cực của gia đình 5 người luôn nhận được sự yêu mến trọn vẹn từ đông đảo từ người hâm mộ.