Photostory: Từng kiệt sức vì cố làm mẹ hoàn hảo, lần mang thai thứ 2 tôi chọn "lười" thêm 1 chút để trở thành mẹ bầu thảnh thơi

Có những ngày tôi nghén đến mức không thể ăn nổi vài thìa cơm, nhưng vẫn ép bản thân ngồi trước máy tính giải quyết công việc. Chồng mang nước đến, hỏi tôi có muốn nghỉ không, tôi chỉ lắc đầu và nói mình vẫn ổn. Khi ấy, tôi nghĩ một người mẹ tốt phải mạnh mẽ, phải chịu đựng được những thay đổi của thai kỳ mà không than phiền. Tôi không muốn ai xem mình là gánh nặng. Tôi càng không muốn thừa nhận rằng mình đang đuối sức. Không ai ép tôi phải gồng lên, nhưng chính tôi lại không cho phép bản thân được yếu lòng dù chỉ một lần.