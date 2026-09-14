Photostory: Từng kiệt sức vì cố làm mẹ hoàn hảo, lần mang thai thứ 2 tôi chọn "lười" thêm 1 chút để trở thành mẹ bầu thảnh thơi

Lần đầu mang thai, tôi muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi đọc sách, tải ứng dụng, ghi chép thực đơn, theo dõi từng chỉ số và chuẩn bị đồ cho con từ rất sớm. Tôi vừa làm việc, vừa liên tục kiểm tra xem mình đã ăn đúng chưa, ngủ đủ chưa, uống loại vitamin nào còn thiếu. Tôi tin rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, con sẽ nhận được những điều tốt nhất. Nhưng càng cố kiểm soát mọi thứ, tôi càng bất an. Thai kỳ vốn cần sự nâng niu dần trở thành một bản danh sách dài, còn tôi lúc nào cũng sống trong nỗi sợ mình chưa làm đủ tốt.