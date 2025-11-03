Khung giờ ăn sáng giúp bạn chống béo

Bữa sáng từ lâu đã được xem là “nhiên liệu vàng” cho cơ thể sau một đêm dài tiêu hao năng lượng. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, không ít người bỏ qua bữa sáng hoặc ăn qua loa chỉ vì sợ tăng cân. Thực tế, vấn đề không nằm ở việc bạn có ăn sáng hay không, mà là ăn vào lúc nào. Thời điểm nạp năng lượng đúng chuẩn có thể giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, giữ cân và thậm chí còn hỗ trợ giảm mỡ tự nhiên.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khung giờ lý tưởng để ăn sáng là từ 6h30 đến 8h30 sáng - thời điểm quá trình trao đổi chất hoạt động mạnh nhất. Sau khi thức dậy, cơ thể cần glucose để khởi động não bộ và cơ bắp. Nếu bạn nạp năng lượng quá muộn, lượng đường trong máu sẽ xuống thấp, khiến bạn dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, cáu gắt và khó tập trung. Nhưng nếu ăn quá sớm, khi dạ dày chưa thực sự tỉnh táo, việc tiêu hóa lại bị ảnh hưởng, gây đầy bụng, chậm hấp thu dưỡng chất.

Với những người có thói quen tập thể dục buổi sáng, lời khuyên là nên ăn sau khi tập khoảng 30 phút. Khi đó, cơ thể đang ở trạng thái “đốt mỡ” tốt nhất, việc nạp protein và carbohydrate hợp lý sẽ giúp tái tạo cơ, phục hồi năng lượng mà không bị tích mỡ. Một bữa sáng nhẹ với trứng luộc, bánh mì nguyên cám và một ly cà phê đen không đường là lựa chọn lý tưởng. Ngược lại, nếu bạn thường di chuyển nhiều hoặc làm việc trí óc, nên ăn trong vòng một giờ sau khi thức dậy để tránh hạ đường huyết.

Điều quan trọng không kém là thành phần bữa sáng. Nhiều người Việt có thói quen ăn phở, bún, xôi - những món chứa nhiều tinh bột và chất béo khiến cơ thể no nhanh nhưng cũng dễ mệt và buồn ngủ sau đó. Một bữa sáng cân bằng nên có tỷ lệ hợp lý giữa carb phức (như yến mạch, bánh mì đen), protein (trứng, sữa chua Hy Lạp, ức gà) và một ít chất béo tốt (bơ, hạt chia, hạnh nhân). Khi kết hợp đúng, cơ thể không chỉ đủ năng lượng mà còn giữ được cảm giác no lâu, giúp tránh việc ăn vặt giữa buổi nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tăng cân.

Ngoài ra, giờ ăn sáng còn ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của cơ thể. Việc ăn quá muộn, sau 9h30 sáng, khiến nhịp sinh học bị rối loạn, insulin hoạt động kém hiệu quả, làm tăng nguy cơ tích mỡ bụng. Các nghiên cứu cho thấy những người duy trì thói quen ăn sáng sớm, đúng giờ thường có chỉ số BMI thấp hơn, tinh thần tỉnh táo hơn và kiểm soát cơn đói tốt hơn suốt cả ngày. Cảm giác béo lên chỉ vì ăn sán thật ra đến từ việc ăn sai giờ, sai món chứ không phải vì bữa sáng tự thân.

Đối với phụ nữ sau 25 tuổi độ tuổi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, vóc dáng và làn da việc duy trì bữa sáng đúng giờ còn giúp ổn định hormone và giảm stress. Khi cơ thể được nuôi dưỡng đều đặn vào buổi sáng, nồng độ cortisol hormone gây căng thẳng sẽ giảm xuống, nhờ đó da dẻ cũng sáng mịn và ít bị xỉn màu hơn.