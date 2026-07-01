Không tiêm hay thẩm mỹ, người phụ nữ Hàn Quốc 70 tuổi vẫn trẻ trung và đầy khí chất : Bí quyết đang được chia sẻ rầm rộ

Giữa thời đại mà nhiều người tìm đến các phương pháp làm đẹp hiện đại để níu giữ tuổi xuân, câu chuyện của bà Juyoung Han, 70 tuổi, đến từ Seoul Hàn Quốc, lại khiến phái đẹp không khỏi ngưỡng mộ.

Không botox, không phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không phụ thuộc vào lớp trang điểm dày, bà vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, phong thái sang trọng và nguồn năng lượng tích cực khiến nhiều người khó tin bà đã bước sang tuổi 70.

Những hình ảnh và video về bà Han lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Điều khiến mọi người ấn tượng không chỉ nằm ở làn da khỏe khoắn hay gu thời trang thanh lịch, hiện đại mà còn ở thần thái tự tin, nhẹ nhàng và sự rạng rỡ toát ra từ bên trong.

Theo chia sẻ, bí quyết giữ gìn nhan sắc của bà Han không hề phức tạp hay tốn kém. Thay vì tìm kiếm những giải pháp làm đẹp tức thời, bà kiên trì xây dựng một lối sống khoa học và duy trì đều đặn trong nhiều năm. Chính sự kỷ luật này đã giúp bà có được sức khỏe tốt cùng diện mạo trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

1. Duy trì ăn uống Eat Clean suốt 5 năm qua

Thói quen đầu tiên là chế độ ăn uống lành mạnh. Trong suốt khoảng 5 năm qua, bà gần như nói không với đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và đường tinh luyện. Thực đơn hằng ngày ưu tiên những món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng.

Bà Han chia sẻ: "Tôi sống với suy nghĩ rằng 'ăn uống lành mạnh là cách để giữ gìn sức khỏe'. Tôi dậy sớm, tập thể dục, và ăn salad vào bữa sáng. Tôi cố gắng nấu ăn bằng nguyên liệu tươi thay vì ăn ngoài.

Suốt 70 năm cuộc đời, tôi luôn nghĩ rằng bỏ bữa sáng là một thảm họa. Dù thế nào đi nữa, tôi luôn đảm bảo mình ăn sáng. Sau khi nghe nói rằng ăn quá nhiều carbohydrate không tốt khi về già, tôi bắt đầu ăn salad cho bữa sáng để giảm lượng carbohydrate nạp vào. Bắt đầu buổi sáng nhẹ nhàng với một đĩa salad giúp tôi có năng lượng cả ngày và cảm thấy khỏe mạnh hơn".

2. Tập luyện đều đặn, duy trì độ dẻo dai của cơ thể

Bên cạnh chế độ ăn uống, bà Han đặc biệt coi trọng việc vận động. Dù đã bước vào tuổi 70, bà vẫn duy trì tập luyện đều đặn với các bộ môn như gym, yoga và những bài tập kháng lực nhẹ.

Theo bà Han, việc tập luyện không nhằm mục tiêu giảm cân hay có vóc dáng hoàn hảo mà để duy trì khối cơ, bảo vệ xương khớp và giữ cho cơ thể luôn linh hoạt. Chính sự dẻo dai này giúp bà có thể tận hưởng cuộc sống, tự tin diện những bộ trang phục yêu thích và luôn tràn đầy năng lượng trong các hoạt động thường ngày.

3. Mặc đẹp cũng là một cách giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ

Điều thú vị là bí quyết thứ ba của bà lại không liên quan đến ăn uống hay tập luyện mà nằm ở sức khỏe tinh thần. Bà luôn duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực bằng cách gặp gỡ bạn bè, trò chuyện và tham gia những hoạt động mình yêu thích.

Theo bà, tinh thần vui vẻ, suy nghĩ lạc quan và cảm giác được kết nối với mọi người chính là "liều mỹ phẩm" tự nhiên giúp con người trẻ lâu hơn. Căng thẳng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến làn da và thần thái nhanh chóng xuống sắc.

Ngoài ra, bà Han còn có niềm yêu thích đặc biệt với thời trang. Dù không chạy theo xu hướng quá cầu kỳ, bà luôn lựa chọn những bộ trang phục phù hợp với vóc dáng và hoàn cảnh, tạo nên hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn cá tính.

Với bà, mặc đẹp không phải để gây ấn tượng với người khác mà là cách thể hiện sự tôn trọng bản thân, đồng thời giúp mỗi ngày đều bắt đầu bằng tâm trạng tích cực và sự tự tin.