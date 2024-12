Hào Hào, một trẻ sinh non tại Trung Quốc, đã xuất viện khi đạt 37 tuần tuổi và nặng hơn 2kg. Các chức năng cơ thể của bé vẫn còn yếu. Do đó, bác sĩ đã nhấn mạnh với gia đình rằng, Hào Hào có các chức năng phát triển kém hơn so với trẻ đủ tháng. Bác sĩ cũng đã khuyến cáo gia đình cần thường xuyên massage cho bé. Theo các chuyên gia, việc massage cho trẻ dưới 6 tháng tuổi hàng ngày có thể giúp kích thích cảm giác và thúc đẩy sự phát triển của não bộ.

Người mẹ luôn tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, không dám lơ là trong việc chăm sóc con. Mặc dù sau một tháng đánh giá, sự phát triển của bé Hào Hào có phần chậm chạp, nhưng sau vài tháng kiên trì thực hiện các bài massage, tình hình đã cải thiện rõ rệt. Hiện tại, chiều cao của Hào Hào còn vượt trội hơn so với các bạn cùng trang lứa. Bác sĩ cũng đã dành lời khen cho Hào Hào, nhận xét bé thông minh và linh hoạt.

Tuy nhiên, việc massage cũng cần có kỹ thuật, phải tiến hành theo thứ tự, những bộ phận nào có thể massage, cách làm như thế nào cũng rất quan trọng.

Nhờ được mẹ massage thường xuyên, Hào Hào nhanh chóng phát triển tốt. (Ảnh minh họa)

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, massage không chỉ giúp trẻ em thư giãn mà còn thúc đẩy sự phát triển của não bộ, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ của các bé.

Một nghiên cứu quốc tế đã được thực hiện với đối tượng là trẻ em 7 tháng tuổi. Kết quả cho thấy, khi các nhà nghiên cứu chạm vào tay của trẻ, vùng vỏ cảm giác trong não của bé sẽ được kích hoạt. Đối với việc chạm vào chân, hầu hết các bé đều có phản ứng tương tự, ngoại trừ một trường hợp không có phản ứng. Nghiên cứu này mở ra những hiểu biết mới về sự phát triển cảm giác ở trẻ nhỏ.

Nghiên cứu mới cho thấy, mức độ tiếp xúc da thường xuyên có tác động tích cực đến sự phát triển của hệ thần kinh, não bộ và tiểu não. Cụ thể, khi các cơ quan xúc giác nhận được nhiều kích thích từ việc tiếp xúc da, tín hiệu sẽ được truyền đến vỏ não một cách mạnh mẽ hơn, từ đó thúc đẩy sự phát triển của các bộ phận này.

Ngoài ra, một nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Massage thuộc Trường Y Miami, Mỹ, đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc da ấm áp và thân mật có thể giúp giảm thiểu tình trạng khóc nhiều ở trẻ sơ sinh. Phương pháp này không chỉ giúp bé ngủ sâu và ngon hơn mà còn kích thích cảm giác thèm ăn, từ đó góp phần vào sự tăng trưởng cân nặng của trẻ.

Chạm vào 4 bộ phận này thường xuyên, trẻ sẽ thông minh hơn

Người mẹ nên massage 4 khu vực trên cơ thể bé thường xuyên:

1. Bàn chân

Dù bàn chân bé nhỏ nhưng lại có 72 khu vực phản xạ và 66 huyệt vị được phân bố dày đặc, vì vậy trong Đông y người ta gọi bàn chân là "trái tim thứ hai". Hơn nữa, do nằm ở phần xa của cơ thể, tuần hoàn máu ở đây kém hơn so với những khu vực gần tim. Qua việc massage lòng bàn chân, có thể kích thích các khu vực phản xạ và huyệt vị, từ đó thúc đẩy lưu thông máu và hạch bạch huyết, loại bỏ chất thải tích tụ và nâng cao khả năng chuyển hóa của bé.

Kỹ thuật massage

- Lòng bàn chân: Dùng tay nắm lấy lòng bàn chân của bé, dùng ngón cái ấn nhẹ (nhưng phải có lực một chút) theo chiều kim đồng hồ và xoa bóp lòng bàn chân 5 lần, sau đó, dùng ngón cái xoa từ dưới lên theo hướng ngón chân 5 lần, cũng có thể xoa ngang từ phải sang trái 5 lần. Lưu ý rằng, so với chân trái, não phải nằm xa tim hơn, nếu massage nên bắt đầu từ chân phải, sau khi xoa xong chân phải thì mới đến chân trái.

- Nhấn ngón chân: Trước tiên dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn theo chiều kim đồng hồ, lực vừa phải, mỗi ngón chân nhấn 2 lần cho đến khi hoàn thành tất cả 10 ngón, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ xoa từ gốc ngón chân đến đầu ngón chân, cũng mỗi ngón xoa 2 lần.

2. Bàn tay

Khi bàn tay thực hiện các mệnh lệnh từ não và tham gia vào những hoạt động phức tạp, nó sẽ kích thích khoảng 1/3 khu vực vỏ não vận động và 1/4 khu vực vỏ não cảm giác. Điều này cho thấy, khi trẻ vận động ngón tay, hơn một nửa khu vực não sẽ được kích hoạt.

Não bộ có một "sở thích" đặc biệt, đó là giữ lại các tế bào được kích thích nhằm xây dựng các kết nối neuron một cách tối ưu và hiệu quả. Do đó, dù cha mẹ có bận rộn đến đâu, hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để massage lòng bàn tay và đầu ngón tay của trẻ. Hành động này giúp kích thích tư duy của trẻ.

Kỹ thuật massage:

- Xoa lòng bàn tay: Mở bàn tay của bé ra, dùng ngón cái ấn nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ để xoa bóp lòng bàn tay 5 lần. Sau đó, dùng hai tay nâng bàn tay của bé, dùng ngón cái xoa từ lòng bàn tay đến gốc ngón tay, thực hiện 5 lần.

- Xoa ngón tay: Dùng ngón cái và ngón trỏ từ gốc ngón tay của bé chậm rãi xoa lên đến đầu ngón tay, mỗi ngón tay xoa 2 lần.

3. Vùng bụng

Trẻ sơ sinh còn nhỏ, chức năng tiêu hóa chưa phát triển hoàn thiện, lượng lactase trong ruột non ít, dễ tích trữ khí. Trong quá trình uống sữa, trẻ cũng dễ nuốt quá nhiều không khí vào, dẫn đến tình trạng đầy hơi, khiến bụng trở nên căng chướng, trẻ tự nhiên sẽ không thoải mái.

Nếu trẻ thường xuyên trớ sữa, chân tay lộn xộn, bụng kêu ọc ọc và thường xì hơi, cần phải massage bụng của trẻ nhiều hơn để thúc đẩy nhu động ruột, cải thiện khả năng tiêu hóa của trẻ.

Kỹ thuật massage:

Dùng hai tay áp sát vào bụng trẻ, từ hai bên cơ ngực lớn nhẹ nhàng thực hiện massage theo đường vòng ra đến vai (điểm cuối của vai), mỗi lần thực hiện 5 lần. Sau đó, dùng một bàn tay lấy rốn làm trung tâm, xoa bóp theo chiều kim đồng hồ một cách chậm rãi, thực hiện 10 vòng.

4. Lưng

Nhà sinh học thần kinh Susan Benloucif cho rằng, việc cha mẹ thường xuyên massage lưng của trẻ có thể kích thích hiệu quả các dây thần kinh cột sống. Những trẻ ít được massage từ nhỏ thì não bộ thường nhỏ hơn so với những trẻ được massage thường xuyên.

Kỹ thuật massage:

Đặt trẻ nằm sấp trên đệm, lưu ý để mũi và miệng của trẻ được thông thoáng. Người lớn dùng hai tay nắm lấy lưng của trẻ, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào da, sau đó từ vùng xương cụt dọc theo hai bên cột sống nhẹ nhàng đẩy lên trên, lực vừa phải, lặp lại 5 lần. Bạn cũng có thể đặt hai tay ở hai bên vai của trẻ, nhẹ nhàng đưa tay theo hình sóng từ trên xuống dưới.