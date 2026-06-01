Không serum đắt tiền, cô gái này chỉ dùng 3 món bình dân để cải thiện bề mặt da

Nhiều người nghĩ muốn cải thiện lỗ chân lông to thì phải dùng serum đắt tiền hoặc đi spa đều đặn. Nhưng thực tế, không ít chị em lại đang truyền tai nhau một công thức chăm da cực đơn giản với những món chỉ vài chục nghìn: iodine sát khuẩn, nước muối sinh lý và mặt nạ collagen.

Theo chia sẻ của một cô gái trên mạng xã hội Trung Quốc, cô bắt đầu thử cách này sau thời gian dài cảm thấy da sần, lỗ chân lông ngày càng rõ dù đã đổi nhiều loại skincare. Sau khoảng vài tuần duy trì đều đặn 2–3 lần/tuần, vùng da hai bên má và cánh mũi nhìn mịn hơn, lớp makeup cũng bám đẹp hơn trước.

Cách thực hiện khá đơn giản:

- Sau khi rửa mặt sạch, cô dùng tăm bông chấm một lượng nhỏ iodine sát khuẩn rồi massage nhẹ theo chuyển động tròn ở vùng có lỗ chân lông to. Bước này chỉ giữ trên da khoảng 3 phút, không để quá lâu để tránh gây khô da.

- Tiếp theo, dùng bông thấm nước muối sinh lý lau sạch lớp màu còn sót lại trên da. Nước muối giúp làm dịu và làm sạch bề mặt da nhẹ nhàng hơn.

- Điểm quan trọng nhất nằm ở bước thứ ba: đắp miếng dưỡng chứa collagen. Theo cô, da mất collagen sẽ khiến bề mặt trở nên lỏng lẻo, từ đó lỗ chân lông nhìn cũng to hơn. Vì vậy, bổ sung collagen theo kiểu “đắp ngoài da” giúp da trông căng và mịn hơn tạm thời. Miếng đắp được giữ khoảng 10 phút rồi lau sạch.

- Cuối cùng, cô thoa một lớp gel nha đam để tủ lạnh để cấp ẩm và làm dịu da sau các bước xử lý trước đó. Cảm giác mát lạnh cũng giúp da dễ chịu hơn, đặc biệt vào những ngày nóng hoặc khi da đang hơi nhạy cảm.

Dù phương pháp này được nhiều người chia sẻ vì giá rẻ và dễ làm, nhưng không phải làn da nào cũng phù hợp. Iodine sát khuẩn có thể gây kích ứng với da nhạy cảm hoặc da đang có vết thương hở. Vì vậy, trước khi thử trên toàn mặt, nên test trước ở một vùng da nhỏ và không nên lạm dụng quá thường xuyên.

Ngoài ra, các chuyên gia da liễu cũng nhấn mạnh rằng lỗ chân lông không thể “biến mất” hoàn toàn. Những gì skincare có thể làm là giúp da sạch hơn, bề mặt da căng hơn và từ đó khiến lỗ chân lông trông nhỏ, mịn hơn bằng mắt thường.

Điều quan trọng nhất vẫn là duy trì đều đặn việc làm sạch da, chống nắng và giữ da đủ ẩm. Đôi khi, những thói quen đơn giản lại là thứ giúp làn da thay đổi rõ rệt nhất.