Để da đẹp lâu dài, tôi đã ngừng làm một điều mà nhiều người vẫn đang cố gắng

Trong khi nhiều người theo đuổi những chu trình dưỡng da 10–15 bước với vô số serum, tinh chất và hoạt chất chống lão hóa, blogger làm đẹp Lục Đình lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Ở tuổi 33, cô quyết định từ bỏ việc chăm sóc da quá cầu kỳ và quay về với những nguyên tắc cơ bản nhất. Điều bất ngờ là làn da của cô không những không xuống cấp mà còn trở nên ổn định, căng mịn và rạng rỡ hơn trước.

Theo Lục Đình, cô từng là người rất mê skincare. Có thời điểm, tủ mỹ phẩm của cô chất đầy các loại serum vitamin C, retinol, acid tẩy da chết, mặt nạ ngủ và vô số sản phẩm dưỡng chuyên sâu. Thế nhưng sau nhiều năm thử nghiệm, cô nhận ra rằng việc liên tục bổ sung sản phẩm mới không đồng nghĩa với việc làn da sẽ đẹp hơn.

"Da không cần quá nhiều thứ. Điều da cần là sự ổn định và nhất quán", cô chia sẻ.

1. Tối giản skincare thay vì chồng lớp quá nhiều sản phẩm

Thay đổi đầu tiên mà Lục Đình thực hiện là cắt giảm đáng kể số lượng sản phẩm trong quy trình dưỡng da. Trước đây, mỗi buổi tối cô có thể sử dụng từ 6 đến 8 bước dưỡng khác nhau. Hiện tại, chu trình chăm sóc da chỉ xoay quanh ba yếu tố cơ bản gồm làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng. Theo cô, làn da sau tuổi 30 thường nhạy cảm hơn với những thay đổi liên tục. Việc sử dụng quá nhiều hoạt chất mạnh hoặc liên tục thử nghiệm sản phẩm mới có thể khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, dẫn đến kích ứng, nổi mụn hoặc đỏ da. Khi giảm bớt các bước không cần thiết, làn da có thời gian phục hồi và tự cân bằng tốt hơn.

2. Ưu tiên nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong

Lục Đình cho biết cô không còn quá ám ảnh với việc phải làm trắng da thật nhanh hay xóa nếp nhăn trong thời gian ngắn. Thay vào đó, cô tập trung vào việc duy trì độ ẩm và sức khỏe của hàng rào bảo vệ da. Một làn da đủ ẩm sẽ mềm mại hơn, ít xuất hiện nếp nhăn khô và có độ căng bóng tự nhiên. Cô đặc biệt yêu thích các loại dầu dưỡng da và thường sử dụng chúng để massage nhẹ nhàng mỗi tối. Theo Lục Đình, khi tuổi tác tăng lên, lượng dầu tự nhiên trên da giảm dần. Việc bổ sung dầu dưỡng phù hợp giúp da giữ được độ đàn hồi và hạn chế cảm giác khô ráp. Sau một thời gian kiên trì, cô nhận thấy làn da mềm hơn, sáng hơn và ít xuất hiện tình trạng bong tróc hay xỉn màu.

3. Chống nắng là bước chống lão hóa hiệu quả nhất

Nếu chỉ được giữ lại một sản phẩm skincare, Lục Đình cho biết cô sẽ chọn kem chống nắng. Theo cô, rất nhiều người sẵn sàng đầu tư vào các sản phẩm chống lão hóa đắt tiền nhưng lại xem nhẹ việc bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Trong khi đó, tia UV chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng nếp nhăn, đốm nâu, da chảy xệ và lão hóa sớm. Vì vậy, cô luôn duy trì thói quen bôi kem chống nắng mỗi ngày, kể cả khi làm việc trong nhà hoặc trời nhiều mây. Ngoài kem chống nắng, Lục Đình còn kết hợp các biện pháp che chắn vật lý như đội mũ, đeo khẩu trang, đeo kính râm và sử dụng ô khi ra ngoài. Theo cô, việc chống nắng đều đặn trong nhiều năm mang lại hiệu quả rõ rệt hơn bất kỳ sản phẩm làm trắng hay chống lão hóa nào.

4. Những ngày thức khuya, da cần được phục hồi

Là một blogger thường xuyên làm việc với máy tính và chỉnh sửa nội dung đến khuya, Lục Đình hiểu rõ tác động của việc thiếu ngủ đối với làn da. Thay vì cố gắng sử dụng thêm nhiều sản phẩm đặc trị, cô tập trung vào việc phục hồi độ ẩm cho da sau những ngày làm việc căng thẳng. Trước khi đi ngủ, cô thường thoa một lớp kem dưỡng phục hồi dày hơn bình thường và khóa ẩm bằng dầu dưỡng. Điều này giúp da hạn chế mất nước trong suốt đêm. Nhờ vậy, sáng hôm sau làn da vẫn giữ được vẻ căng mịn, ít xỉn màu và không bị khô căng như trước.

5. Chăm sóc từ bên trong quan trọng không kém mỹ phẩm

Một thay đổi lớn khác trong hành trình dưỡng da của Lục Đình là điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Cô hạn chế đồ ăn nhiều đường, giảm các món chiên rán nhiều dầu mỡ và cố gắng uống đủ nước mỗi ngày. Ngoài ra, việc duy trì giấc ngủ đều đặn cũng được cô xem là một phần của quy trình làm đẹp. Theo Lục Đình, không có loại serum nào có thể bù đắp hoàn toàn cho những đêm thức khuya kéo dài hoặc chế độ ăn uống thiếu cân bằng. Khi cơ thể khỏe mạnh, làn da cũng sẽ phản ánh điều đó thông qua vẻ ngoài tươi tắn và rạng rỡ hơn.

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Ở tuổi 33, Lục Đình nhận ra rằng chăm sóc da không phải là cuộc chạy đua với tuổi tác. Thay vì cố gắng sử dụng thật nhiều sản phẩm hay theo đuổi những xu hướng làm đẹp phức tạp, cô chọn cách lắng nghe nhu cầu thực sự của làn da.

Chính sự tối giản, nhất quán và tập trung vào những điều cốt lõi đã giúp cô sở hữu làn da khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Đôi khi, bí quyết để có làn da đẹp không nằm ở việc bổ sung thêm thật nhiều sản phẩm, mà là biết lúc nào nên giảm bớt những thứ không cần thiết.