Barbara Palvin trở lại sàn diễn Victoria's Secret chỉ 6 tuần sau sinh con đầu lòng, được chồng cổ vũ hết mình

Rạng sáng 19/10 (theo giờ Việt Nam), Barbara Palvin xuất hiện trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show 2026 tại Los Angeles, Mỹ. Đây là lần trở lại đáng chú ý của chân dài 33 tuổi sau khi cô và chồng, Dylan Sprouse, đón con đầu lòng.

Trên sàn diễn, Palvin diện chiếc váy ngủ màu hồng mỏng nhẹ, phủ những dòng chữ viết tay. Cô kết hợp trang phục với mái tóc sấy bồng bềnh và lớp trang điểm tông hồng. Ở hàng ghế đầu, Sprouse chăm chú dõi theo vợ, không quên gửi đến cô một nụ hôn gió để cổ vũ.

Dylan Sprouse đã nhảy khỏi chỗ ngồi để cổ vũ cho Barbara Palvin

Trước giờ diễn, Palvin chia sẻ rằng hôm sau cô sẽ tròn sáu tuần sau sinh. "Ở Mỹ, tôi nghĩ nhiều người phải quay lại làm việc sau sáu tuần, nên chuyện này không quá đặc biệt. Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi thấy thật có ý nghĩa khi đội ngũ Victoria's Secret mời tôi tham gia show và cùng ủng hộ phụ nữ", cô nói.

Barbara Palvin trở lại sàn diễn Victoria’s Secret

Những tuần đầu làm cha mẹ được Palvin miêu tả là một "chuyến tàu lượn cảm xúc" khi cô và chồng cùng học cách chăm sóc con. Siêu mẫu cũng dành lời khen cho Sprouse, cho rằng anh sinh ra để làm một ông bố của con gái.



