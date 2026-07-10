Nàng nào đang tìm váy maxi đi biển thì có thể tham khảo ngay 6 mẫu dưới đây.
Tháng 7 là thời điểm cao điểm của những chuyến du lịch biển, nghỉ dưỡng và dã ngoại, cũng là lúc nhiều chị em bắt đầu tìm kiếm những bộ trang phục vừa thoải mái, vừa lên hình thật đẹp. Trong vô vàn lựa chọn, váy maxi vẫn luôn là món đồ được yêu thích nhờ cảm giác bay bổng, nữ tính và dễ mặc trong những ngày hè oi nóng. Không chỉ mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh lịch, váy maxi còn có khả năng tôn dáng đáng kể nếu chọn đúng kiểu. Thiết kế dài thướt tha giúp tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát hơn, đồng thời khéo léo che khuyết điểm ở vòng hai, hông hay bắp chân. Từ những cô nàng nhỏ nhắn đến người có thân hình đầy đặn đều có thể tìm được một mẫu váy phù hợp để tự tin diện trong mọi chuyến đi.
Nếu vẫn chưa biết nên chọn kiểu váy nào cho mùa du lịch hè năm nay, dưới đây là 6 mẫu váy maxi tôn dáng mảnh mai, cao ráo và che khuyết điểm cực khéo mà bạn có thể tham khảo.