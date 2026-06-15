Giữa lịch trình dày đặc của một doanh nhân trẻ đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái tài chính - ngân hàng, mới đây, Đỗ Quang Vinh, con trai cả của Chủ tịch HĐQT SHB ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đã khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ một khoảnh khắc đời thường đầy năng lượng bên các con.

Đỗ Quang Vinh đi bơi cùng các con

Trên trang cá nhân, nam doanh nhân đăng tải hình ảnh đưa các con đi bơi trong dịp nghỉ hè. Trong bức ảnh, Đỗ Quang Vinh thoải mái, vừa vui đùa vừa chăm sóc các con tại bể bơi. Đi kèm là dòng trạng thái ngắn gọn nhưng hài hước: "Một mình cân cả Khối nghỉ hè".

Chỉ với một câu chú thích ngắn, bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh một doanh nhân bận rộn nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là các con trong kỳ nghỉ hè.

Những năm gần đây, Đỗ Quang Vinh thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc đời thường xoay quanh cuộc sống làm cha. Khác với hình ảnh chỉn chu trong các sự kiện kinh doanh hay trên thương trường, ở đời thường, anh cho thấy một góc nhìn gần gũi hơn khi đồng hành cùng các con trong nhiều hoạt động thường nhật như du lịch, vui chơi, học tập hay tham gia các hoạt động ngoài trời.

Là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ doanh nhân kế cận tại Việt Nam, Đỗ Quang Vinh hiện đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh công việc, anh cũng nhiều lần chia sẻ quan điểm đề cao vai trò của gia đình và việc dành thời gian chất lượng cho con cái.

Bởi vậy, hình ảnh "một mình cân cả khối nghỉ hè" không chỉ mang đến tiếng cười cho người theo dõi mà còn cho thấy một khía cạnh khác của vị thiếu gia nghìn tỷ: năng động, gần gũi và hết lòng với vai trò làm cha.

Giữa những bộn bề công việc, có lẽ chính những khoảnh khắc giản dị bên gia đình như thế này lại là khoảng thời gian đáng giá nhất đối với nam doanh nhân.

Các con nhà Đỗ Quang Vinh

Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, hiện anh đang giữ chức Chủ tịch Chứng khoán SHS; Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Xuất phát điểm là thiếu gia của tập đoàn nghìn tỷ với người bố tài giỏi nổi tiếng, trong những năm qua, Đỗ Quang Vinh cũng đang dần trở thành cái tên được nhiều người biết đến với những dấu ấn riêng của bản thân.

Trước khi đảm nhiệm các vị trí quản lý tại SHB và SHS, anh đã có thời gian dài học tập và làm việc ở nước ngoài, qua đó tích lũy nhiều trải nghiệm trong quản trị tài chính, đầu tư cũng như điều hành doanh nghiệp.

Mang phong cách lãnh đạo năng động, đổi mới và quyết đoán, Đỗ Quang Vinh góp phần tạo nên diện mạo trẻ trung hơn cho SHB và SHS thông qua việc đẩy mạnh phát triển nhân sự trẻ, ứng dụng công nghệ vào hoạt động tài chính và mở rộng hợp tác chiến lược với nhiều đối tác quốc tế.